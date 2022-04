Fito Paez est revenu et a enchanté les Colombiens lors de leurs concerts à Bogotá et Medellin

Les événements qui devaient avoir lieu en 2020 et qui, avec l'arrivée de la pandémie, ont été reportés jusqu'à leur arrivée en Colombie pour être présentés à Medellín, au centre événementiel La Macarena et à Bogotá, à la Movistar Arena, enfin les fans du chanteur argentin ont pu écouter à nouveau les chansons de sa comédie musicale idole.

À l'âge de 59 ans le 13 mars, Fito Paez est arrivé dans la ville du printemps éternel après avoir reporté ses présentations. Cependant, l'artiste n'est pas resté immobile et pendant la période de confinement, il s'est consacré à la composition de nouvelles chansons pour présenter ses deux nouveaux albums intitulés « The Wild Years » et « Futurología Arlt'.

« Je suis un homme de conseils d'administration, non seulement mon économie dépend des concerts, mais j'ai déjà une addiction, je ne pourrais pas vivre sans jouer sur scène car cela me rend très heureux et c'est le lieu de la dépossession totale, même si vous organisez et avez beaucoup d'expérience, des choses inhabituelles se produisent toujours et cela en quelque sorte vous nourrit avec la chaleur des gens », a-t-il déclaré dans une interview à Colprensa avant de recommencer la tournée alors que les étapes s'ouvrent dans le cadre de la reprise économique dans le pays.

Eh bien, le natif de Rosario, en Argentine, a partagé avec ses disciples environ 21 chansons lors de son spectacle à Medellin et Bogotá. Dans la première ville, le public était prêt à partir de 8 heures du soir, où quelques minutes avant le début de son spectacle, le public criait son nom pour qu'il sorte de descendre avec des chansons telles que « Gros », « La musique des rêves de votre jeunesse », « Nature du sang », « Des choses qui me font du bien », entre autres.

Cela peut vous intéresser : sans la présence de Gustavo Petro, Fuerza Ciudadana a officialisé son soutien à la candidature du Pacte historique

Au total, c'était environ 100 minutes au cours desquelles l'artiste argentin a ravi les participants à son concert au cours duquel ils ont pu décharger toute cette fureur de Rock en espagnol, qui grondait dans tous les coins du centre de divertissement La Macarena.

Fito Paez y su presentación en el Movistar Arena de Bogotá con lleno total, los asistentes quedaron encantados con el show. Foto: Cortesía.

Là, la nuit s'est terminée avec l'une de ses chansons les plus célèbres telles que 'Mariposa tecknicolor' dans laquelle il a publié n'a pas cessé de scander la chanson et a crié jusqu'à ce qu'il ne puisse pas obtenir son nom avec des cris « olé, olé, olé, fito, fito », a mentionné les médias numériques El Colombiano. Il est à noter que l'Argentin a également interprété a cappella la chanson « Et donne de la joie à mon cœur » et a également dirigé l'orchestre qui l'a accompagné à divers moments de la nuit.

Déjà à Bogotá, l'interprète de « 11 et 6 » a surpris la capitale avec un membre spécial pour son spectacle. C'est Carlos Vives, avec qui il a interprété la chanson « Cable a tierra », l'une des chansons les plus attendues de son répertoire et qui fait partie de son album 'Giros'.

Fito Paez y Carlos Vives interpretando la canción 'Cable a tierra' durante su presentación en Bogotá en el Movistar Arena. Foto: Cortesía.

« Carlos est très important dans la culture latino-américaine en raison de nombreux facteurs, c'est l'un des plus silencieux qui nous a fait penser qu'il n'avait pas été diffusé à des moments où ce matériel ne pouvait ou ne devait pas être diffusé, alors merci Carlos et nous vous en devons beaucoup », a déclaré Fito Paez. dans sa présentation.

Lors de l'interprétation de Carlos Vives sur la chanson, les artistes n'ont pas hésité à se fondre dans une étreinte, qui a démontré l'union qui existe entre les deux nations artistiquement et comment le même sentiment nous unit dans la musique.

CONTINUEZ À LIRE :