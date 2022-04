Feu de signalisation COVID-19 au Mexique : l'ensemble du pays continuera en vert

Le ministère de la Santé (SSA) a mis à jour ce vendredi le septième feu de circulation épidémiologique du coronavirus (COVID-19) de 2022, qui sera en vigueur du 4 au 17 avril.

Sur le site officiel, le gouvernement du Mexique a indiqué que le pays sera coloré comme suit :

Pour la cinquième fois consécutive, il n'y aura pas d'état « rouge » (risque maximum de contagion). Le dernier était Aguascalientes il y a plus de deux mois, et c'était le seul à tomber à ce niveau après cinq mois (d'août 2021 à janvier).

Il n'y aura pas non plus d'entité en « orange » (risque élevé) ou « jaune » (risque modéré). Il est à noter que jusqu'à il y a un mois, seul Querétaro était à ce dernier niveau.

Cela signifie que, pour la deuxième fois consécutive, les 32 États du pays seront « verts » (faible risque).

Cela confirme la fin de la « quatrième vague » de contagion que la variante Ómicron a apportée au début de l'année. Ces derniers jours, plusieurs États ont même annoncé le retour à toutes les activités et l'utilisation de masques uniquement dans des espaces fermés. Cependant, les autorités sanitaires ont souligné l'importance de ne pas baisser la garde et de se faire vacciner avec la dose de rappel face à une éventuelle hausse.

Les quatre éléments évalués pour déterminer la couleur du feu de signalisation dans chaque entité sont : le pourcentage d'occupation des lits en soins intensifs, le pourcentage de cas positifs de coronavirus ; la tendance des lits occupés et la tendance des cas positifs ; c'est-à-dire le comportement attendu basé sur les chiffres actuels, qui est calculé par le Conseil national pour la science et la technologie (Conacyt).

Le ministère de la Santé a indiqué que ce vendredi, il y avait eu 2 538 infections et 111 décès dus à la maladie.

Selon le communiqué technique quotidien, il y a actuellement 8 876 cas actifs de la maladie dans le pays, c'est-à-dire des patients qui ont commencé à présenter des symptômes au cours des 14 derniers jours (du 19 au 1er mars 2022).

Les entités ayant le plus grand nombre de cas actifs de SARS-CoV-2 par ordre décroissant sont : Aguascalientes, Basse-Californie du Sud, Mexico, Colima, Campeche et Veracruz.

En ce qui concerne la disponibilité des hôpitaux, l'occupation moyenne des lits généraux dans les centres de santé est de 6 % et de 4 % pour les lits de soins intensifs.

Le Mexique est actuellement le cinquième pays au monde avec le plus de décès dus au coronavirus, juste en dessous des États-Unis, du Brésil, de l'Inde et de la Russie ; et il est le numéro 17 en nombre d'infections, selon la dernière mise à jour de l'Université Johns Hopkins.

En ce qui concerne la vaccination de rappel contre le SARS-CoV-2, l'agence a indiqué qu'il y avait une demande de 9 832 380 personnes âgées de 60 ans et plus (75 % des progrès) ; 13 634 310 millions pour les personnes âgées de 40 à 59 ans (51 %) ; et 13 133 658 millions pour les personnes de plus de 18 ans (46 %).

Rien que ce jeudi 31 mars, 295 000 748 injections ont été administrées. La vaccination continue pour les personnes en retard et les jeunes âgés de 14 à 17 ans, ainsi que l'application de rappel aux personnes de plus de 18 ans.





