Fernández Noroña s'en est pris à Margarita Zavala pour avoir visité un IMSS : « Octroyer des jardins d'enfants à des proches »

Margarita Zavala a assisté à l'Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) « Gabriel Mancera » le vendredi 1er avril à Mexico, où elle a rendu visite à l'un des patients travaillant dans son bureau. Elle a donc profité de l'occasion pour montrer l'action sur ses réseaux sociaux et souligner la nécessité de soutenir le secteur de la santé.

« Je me suis souvenu à quel point ils avaient aidé leurs voisins lors du tremblement de terre de 2017. Aujourd'hui, je suis à nouveau consciente de la gentillesse de votre personnel. Soutenons le secteur de la santé avec un budget », a déclaré l'avocat et ancien candidat à la présidence en 2018.

Compte tenu de ces mots, celui qui a immédiatement répondu à sa publication était Gerardo Fernández Noroña, le député fédéral du Parti travailliste (PT), qui a attaqué ses intentions et l'a accusé de privilégier des proches pendant l'administration de son mari Felipe Calderón, président de Mexique entre 2006 et 2012.

Fernández Noroña arremetió contra Margarita Zavala y le recordó el caso de la Guardería ABC (Foto:Twitter/@fernandeznorona)

En plus de les pointer du doigt pour avoir accordé des facilités présumées à leurs connaissances pour gérer les garderies gouvernementales pendant leur administration, il leur a rappelé le cas de la pépinière ABC à Hermosillo et a de nouveau qualifié la présidence de Calderón d' « usurpée ».

À cet égard, le livre 10 ans de droits a récemment été présenté. Autobiographie jurisprudentielle, dans laquelle le ministre en chef de la Cour suprême de justice de la nation (SCJN), Arturo Zaldívar, a déclaré que Felipe Calderón aurait protégé la famille de Margarita Zavala dans la tragédie qui a secoué l'école maternelle le 5 juin 2009.

El incendio de la Guardería ABC ocurrió en 2009 durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (Foto: Cuartoscuro)

L'ancienne première dame et aujourd'hui députée du Parti d'action nationale a rapidement écrit sur son compte Twitter que ce n'était pas vrai : « Hier, alors qu'elle dépensait l'argent public pour la présentation de son livre elle a dit que : en écoutant elle 'est survenue pour leur raconter une histoire' et a raconté beaucoup de mensonges » et a précisé qu'après la tragédie, elle avait rencontré des membres de l'Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), ainsi que des réunions à Hermosillo et à Mexico.

D'autre part, celui qui a suivi cette ligne de revendications était le producteur Epigmenio Ibarra, qui a insisté pour que Calderón et Zavala soient punis pour l'affaire ABC Nursery.

« J'insiste. Insistons tous. Calderon et Margarita doivent répondre à la nation. Pour corruption, népotisme, négligence, camouflage, entrave à la justice, ils sont conjointement responsables de la mort de 25 filles et 24 garçons qui n'auraient pas dû mourir dans la pépinière ABC », a-t-il déclaré sur son compte Twitter début mars.

Felipe Calderón y Margarita Zavala continúan siendo señalados por la tragedia de la Guardería ABC de Hermosillo en 2009 (Foto: Cuartoscuro)

La controverse s'est accentuée le 31 mars lorsque Zavala a accompagné le maire à Álvaro Obregón Lía Limón, qui a mis en œuvre un programme de séjours pour enfants dans cette démarcation, qui a suscité des critiques contre l'avocat et le député fédéral du même bureau du maire.

« Si seulement tu avais honte. Mais vous ne la connaissez même pas » ; « Ne les brûlez pas » ou « Les séjours des enfants sont pour les enfants, pas seulement pour bien paraître », étaient quelques-uns des messages dans lesquels ils pointaient l'ancienne première dame comme responsable de la tragédie.

Ces demandes sont intervenues après que Margarita eut présumé l'accompagnement sur ses réseaux sociaux : « Ces espaces importants, que le gouvernement s'efforce si dur de détruire, se déplacent pour la liberté, la solidarité et le bien commun qu'ils génèrent », ils l'ont donc immédiatement critiquée.

