Faitelson, Orvañanos, Garcia et d'autres ont donné leur prédiction de la première phase du Tri au Qatar

Le Mexique a déjà confirmé les rivaux qu'il affrontera lors de la phase de groupes Qatar 2022. La Pologne, l'Argentine et l'Arabie Saoudite, respectivement, seront les rivales à battre dans la quête de qualification pour les huitièmes de finale. Bien que Gerardo Martino affrontera deux équipes de classe mondiale, la plupart des experts sont convaincus qu'il sera en mesure d'obtenir les unités nécessaires pour jouer le quatrième match, bien qu'il y fasse face à un autre défi important.

Luis García Postigo a veillé à ce que le Mexique gagne quatre unités sur 12 possibles après avoir fait match nul avec la Pologne, perdu contre l'Argentine et battu l'Arabie. Avec cette statistique, il pourrait se classer deuxième, même s'il a assuré qu'« il croise avec la France. Alors je n'en sais plus », via son compte Twitter.

David Faitelson est un autre commentateur qui a prédit une image similaire, bien qu'avec des résultats différents. Le journaliste sportif controversé s'est appuyé sur quelques victoires contre la Pologne et l'Arabie saoudite, même s'il a convenu que Tata Martino perdra contre l'Argentine. À cet égard, il n'était pas confiant dans ses prédictions, car il a terminé en disant « faites des plans et Dieu en rira ».

Javier Alarcón, ancien responsable des sports chez Televisa, s'est montré plus concret et n'a pas approfondi les résultats. Et il est sûr que « le Mexique a les mêmes chances que la Pologne de passer à la deuxième place », mais s'il est confiant pour aller en huitièmes de finale, il n'est pas sûr de pouvoir battre des équipes du groupe D comme la France ou le Danemark.

Au cours d'une analyse des panélistes de Fox Sports, Raúl Orvañanos a déclaré que « le Mexique a quelque chose à faire pour le prochain tour ». Dans le même espace, Luis Fernando Tena, champion olympique de Londres 2012, a également convenu que le Mexique jouerait les huitièmes de finale. Cependant, sa principale préoccupation est l'amélioration du fonctionnement de l'équipe, ainsi qu'un éventuel affrontement avec la France.

Antonio de Valdes a également déclaré que le Mexique avait de grandes chances de surmonter la première phase. Bien qu'il soit d'accord avec la plupart de ses collègues, il s'est montré prudent en déclarant que l'Arabie saoudite ne devait pas être sous-estimée, mais qu'il ne devait pas non plus « se sentir conscient de soi face à une puissance comme l'Argentine ».

Bien que le Mexique ait récemment dépassé la Pologne, la seule fois où des visages ont été vus lors d'une Coupe du monde a favorisé les Européens. En Argentine, 78 a battu le tricolore 3 pour 1 et l'a empêché d'aller au tour suivant. En 2017, la dernière fois qu'ils sont entrés en collision, les Aztèques ont réussi à battre les Polonais avec un but de Raúl Jimenez. Cependant, la présence de Robert Lewandowski suscitera des attentes quant au duel au Qatar.

Le deuxième rival du Mexique sera l'Argentine. Les Sud-Américains ont remporté les quatre duels de Coupe du monde qui ont été joués. La dernière fois qu'ils ont rivalisé, c'était en 2019, lorsqu'ils ont battu le Tri del Tata Martino 4-1. Son récent championnat de la Copa America, ainsi que son équipe de premier plan, le placent clairement favori dans le deuxième match du groupe C.

Au Qatar, ce sera la première fois que le Mexique affrontera l'Arabie saoudite en Coupe du monde. Cependant, ils l'ont déjà fait lors de trois éditions de la Coupe des Confédérations où le Tricolore a gagné avec au moins deux buts d'avance. En outre, deux matches amicaux ont été joués avec une victoire aztèque et un match nul. Malgré la tendance, Martino devra être prudent, car les Asiatiques ont surpassé des équipes comme le Japon et l'Australie.

Dans le cas où le Mexique prend la première ou la deuxième place de son secteur, il jouera le premier match à élimination contre le leader ou le sous-leader du groupe D. Dans ce groupe, la France et le Danemark ressemblent à de grands favoris pour pourvoir les postes, mais la Tunisie, ainsi que le vainqueur des Émirats arabes unis Emirates, l'Australie ou le Pérou chercheront à compliquer leur parcours vers les huitièmes de finale.

