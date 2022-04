Dernières actualités sur Twitch. En mars, un curieux événement a été enregistré sur la célèbre plateforme qui réunit des experts en jeux vidéo et autres types de sujets d'interaction. Personne n'imaginait qu'une diffusion en direct provoquerait une série de critiques contre El Xocas, l'un des streamers espagnols comptant un grand nombre d'adeptes. Si vous avez été sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être rencontré d'innombrables mèmes liés à lui et à ce qui s'est passé sur sa chaîne. Pour que vous compreniez mieux, nous allons expliquer le contexte de ce qui s'est passé.

QUI SONT LES XOCAS ?

Son nom de naissance est Joaquín Dominguez et il a acquis une renommée sur Internet en tant que plus grand streamer de World of Warcraft en Espagne. Ses connaissances dans le jeu l'ont amené à accumuler un grand nombre d'adeptes sur les plateformes numériques, le prenant comme une référence de premier plan. Avant d'atteindre le monde d'Internet, El Xocas a vécu le rêve de nombreux amateurs de football en faisant partie de l'équipe éditoriale du Real Madrid. Afin de se consacrer à plein temps à son rôle de créateur de contenu, il a fait ses adieux au club espagnol pour se lancer dans une nouvelle aventure.

Les collaborations avec d'autres streamers espagnols n'ont pas tardé à venir, elles ont donc gagné en visibilité et en portée dans cette communauté. Pour 2021, en pleine pandémie, il a reçu une reconnaissance importante en tant que lauréat du prix ESLAND, recevant le titre de « Streamer de révélation de l'année », bien que les fans aient indiqué qu'ElMariana aurait dû être le gagnant absolu pour sa croissance sur les plateformes. De plus, en janvier 2022, l'Espagnol a battu un nombre record de spectateurs en rassemblant 1,2 million de personnes pour suivre minute par minute leur participation aux SquidCraft Games.

QUI EST CATHYVIPI SUR TWITTER ?

Lors d'une diffusion en direct sur Twitch, El Xocas affichait quelques onglets sur son ordinateur, sans imaginer que par négligence, il révélerait qu'il dirigeait un faux compte Twitter. Rapidement, ses abonnés qui étaient connectés à l'époque ont fait des captures et les ont partagées sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il a été exposé, l'Espagnol ne pouvait qu'accepter que l'utilisateur « CathyVipi » lui appartenait et c'est lui qui a utilisé ce nom afin de se défendre des critiques.

Certains utilisateurs ont pris la peine de revoir tous les tweets de cet utilisateur avant qu'il ne supprime le compte et constate qu'il avait dirigé des messages agressifs vers d'autres streamers avec lesquels il a déjà été vu partager.

RÉACTIONS DES STREAMERS SUR TWITCH

Bien qu'au début, ils ne voulaient pas parler de ce qui s'était passé, leurs abonnés qui se sont connectés aux émissions les ont commentés pour leur demander leur avis sur ce qu'El Xocas avait fait sur Twitter. Dans le cas du streamer expérimenté El Rubius, il a dit que ce qui s'est passé ne fait que refléter que son collègue n'est pas bien en mental santé, mais que cela ne devrait pas être une excuse pour ignorer ce qui s'est passé. Dans le cas d'IlloJuan, il a pris une position critique et en même temps comique en partageant des mèmes qui lui ont été envoyés par ses abonnés.

Un événement séparé a connu Juan Guarnizo, le streamer le plus suivi en Amérique latine, qui a révélé que l'Espagnol l'avait contacté pour s'excuser et tenter d'expliquer ce qu'il a fait. Cette communication est née parce que les messages du faux compte attaquant Arigameplays ont été partagés sur les réseaux sociaux. Bien que 'Juaniquilador' ait exprimé que de faux contenus pouvaient être divulgués, cela lui a laissé un doute.

RETOUR AU LIVE

Après avoir avoué qu'il attaquait ses détracteurs via un faux compte Twitter, Joaquín Domínguez est revenu sur Twitch en autocritiquant ce qu'il a fait et a tenté de donner ses raisons pour lesquelles il a agi de cette façon.

