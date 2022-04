David Faitelson a critiqué le Real Madrid pour sa victoire controversée contre le Celta : « Ils ont gagné par décret »

Le Real Madrid a battu le Celta de Vigo 1-2 avec de nombreux problèmes et s'est consolidé en tête du classement ; cependant, la controverse a pris le dessus sur les réactions et a éclipsé les mauvaises performances de l'équipe de merengue, le sifflant Pablo González Fuertes ayant marqué trois pénalités en faveur de l'équipe Merengue.

Comme si cela ne suffisait pas, un but annulé par Galhardo en raison d'un précédent égaré par Iago Aspas a provoqué toutes sortes de critiques, car à la fin du match, quatre actions ont provoqué la fureur des supporters du stade Balaidos, qui ont fini par crier « penalty » tous les temps que le Real Madrid a approché la région.

Depuis le Mexique, les actions ont également été sévèrement critiquées et ont même suscité la réaction de David Faitelson, qui n'a pas voulu être exclu de la controverse et a attaqué les intérêts possibles des autres membres de l'équipe madrilène en remportant les trois points lors de la 30e journée de la Liga.

Ce n'est pas la seule réaction qui est apparue sur les réseaux sociaux après le résultat controversé, car une grande partie des analystes s'est opposée aux décisions de l'arbitre. Certains ont même osé dire que González Fuertes avait délibérément aidé l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti.

« Cela nuit non seulement à l'image du Football et de la Liga... cela nuit aussi à l'image du real madrid qui n'a pas besoin de ces aides à l'arbitrage pour gagner cette compétition », a écrit Cristóbal Soria sur son compte Twitter, l'un des panélistes du Chiringuito en Espagne.

Julio Maldonado, un personnage bien connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Mundo Maldini, a également parlé de l'engagement. Il a souligné les matchs de Militao et Thibaut Courtois en défense, mais était également en désaccord avec deux des quatre actions controversées du match.

Face à cette polémique, l'entraîneur du Celta Eduardo Chacho Coudet a critiqué les actions controversées mais s'est limité à plonger dans les arbitres, dans le but d'éviter un penalty.

« Vous devez parler très attentivement parce que vous pouvez être sanctionné. Je n'ai pas encore vu le deuxième penalty, le premier m'a semblé très douteux et le troisième, rien. Dans les replays, on voit de l'avant que Kevin sort le pied et celui qui donne un coup de pied est Mendy. Nous aurons besoin de quelques révisions à un moment donné. Nous connaissons le club que nous sommes et nous connaissons les monstres auxquels nous jouons. »

« Je ne suis pas contre les arbitres, mais il existe des outils qui peuvent aider. Dans la répétition de la troisième, il est très clair que Kevin sort le pied et qui le cherche est Mendy. Cette semaine, il n'y a pas de crise au Real Madrid et ces choses-là sont bonnes pour eux », a-t-il souligné avec une touche ironique.

Sur les réseaux sociaux, les mèmes n'ont pas tardé à venir des fans, en particulier ceux qui sont contre le Real Madrid, car ils ont exploité l'image selon laquelle l'équipe de merengue est favorisée par l'arbitrage.

Les meilleurs mèmes de la victoire controversée du Real Madrid contre le Celta de Vigo :

