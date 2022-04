Coronavirus au Mexique au 1 avril : 2 538 infections et 111 décès le dernier jour

CIUDAD DE MÉXICO, 11ABRIL2020.- Con una ciudad semidesértica con negocios cerrados y lugares públicos como: museos, plazas, teatros y parques en cuarentena hasta nuevo aviso, así se vivió el Sábado de Gloria en la capital del país. La contingencia por Covid-19 se mantiene en fase dos en territorio nacional, sin embargo se estima que en dos semanas podría entrar en fase tres de no seguirse las medidas aislamientos social. Al cierre, México registra 3844 casos confirmados y 233 defunciones. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Comme chaque jour depuis le début de la pandémie de COVID-19, le ministère de la Santé (SSA) a présenté son rapport technique sur les progrès de la contingence sanitaire au Mexique, dans lequel il a révélé que jusqu'à ce vendredi, Le 1er avril, il y a un record de 5 millions 662 073 infections au total et 323 127 décès.

Ces chiffres prévoient qu'au cours des dernières 24 heures, 2 538 infections et 111 décès ont été ajoutés aux statistiques nationales, les dossiers étant fermés jusqu'à 9h00 ce vendredi.

En revanche, un total de 683 609 cas suspects et 9 236 820 cas négatifs ont été enregistrés depuis le début de la pandémie, alors que 9 625 personnes sont actuellement infectées par la COVID-19 sur l'ensemble du territoire national.

Ce chiffre est saisi selon les citoyens qui ont commencé à présenter des symptômes de la maladie au cours des 14 derniers jours. Ils sont donc pris en compte du 19 mars au 1er avril.

Coronavirus en México al 1 de abril: 2 mil 538 contagios y 111 muertes en el último día (Foto: SSa)

Parmi les États où le taux de cas positifs est le plus élevé à l'heure actuelle, Aguascalientes est en tête de la liste avec un chiffre estimé à 33 pour 100 000 habitants. Il est suivi par la Basse-Californie du Sud et la ville de Mexico, qui dépassent respectivement 29 et 26 infections pour 100 000 habitants. Des chiffres faibles par rapport aux points les plus élevés de la pandémie jusqu'à présent en 2022.

Avec ces chiffres à l'esprit, le taux national d'infections actives n'est que de 7,40 personnes pour 100 000 habitants, selon les informations visibles sur le portail du Système national de surveillance épidémiologique (SINAVE).

En ce qui concerne les personnes qui ont surmonté la maladie, 4 959 965 récupérations ont été prévues depuis le début de l'urgence sanitaire, ainsi que 14 128 décès supplémentaires qui n'ont pas été confirmés en raison de la COVID-19, elles ont donc été classées comme suspectes et sont en cours de traitement épidémiologique jugement clinique.

Selon le graphique présenté par le ministère de la Santé concernant les cas positifs et négatifs au cours de la dernière semaine, à la fin du mois de mars, le Mexique se trouvait au point le plus bas de la pandémie en ce qui concerne les infections confirmées, avec 7 262 cas au cours de la semaine 11 de 2022.

Coronavirus en México al 1 de abril: Casos positivos, sospechosos y negativos a nivel nacional (Foto: SISNAVE)

La dernière fois qu'un nombre aussi faible de cas confirmés a été enregistré en une semaine, c'était le 15 2020, lorsque seulement 5 013 infections ont été enregistrées en une semaine. De même, des décès confirmés sont enregistrés, car au cours de la semaine 11 de 2022, 249 décès ont été enregistrés, le chiffre le plus bas depuis la semaine 14 de 2020.

De même, le ministère de la Santé a indiqué que, pour la deuxième période consécutive, les 32 États seront à nouveau de la couleur verte du feu de signalisation du risque d'épidémie de COVID-19, des jours allant du lundi 4 au dimanche 17 avril.

En ce qui concerne l'occupation des hôpitaux, le mois d'avril a débuté avec une réduction de 97% par rapport au point le plus élevé de la deuxième vague épidémique en janvier 2021 Les lits généraux ont un taux d'occupation de 6 %, tandis que ceux qui ont reçu l'aide de ventilateurs ont atteint 4 % au cours des dernières 24 heures.

Enfin, le 31 mars, il a été signalé que la Stratégie nationale de vaccination avait mis en œuvre 295 748 vaccins contre la COVID-19.

