Claudia Sheinbaum se vantait des stations-service les moins chères et les plus chères de Mexico : de quoi s'agit-il et où se trouvent-elles ?

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia matutina en donde se presentó el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. La iniciativa fue expuesta por la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el artista contemporánea Gabriel Orozco y la secretaria de Cultura federal Alejandra Fraustro. Se espera que la obra este finalizada para diciembre de 2023 y tendrá una inversión de 10 mil millones de pesos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Ce samedi 2 avril, le Centre de commandement, de contrôle, d'informatique, de communication et de contact avec les citoyens de Mexico (C5) a annoncé quelles stations-service vendaient leur carburant le plus cher et le moins cher dans toute la capitale.

L'action a été présumée par la chef du gouvernement du CDMX Claudia Sheinbaum, qui a reconnu le travail accompli par le personnel du C5 pour maintenir la moyenne d'essence dans les stations CDMX, et a donc partagé les résultats de la comparaison.

Selon les informations présentées, au début du mois d'avril, les cinq stations-service les moins chères de Mexico sont gérées par PEMEX et sont les suivantes :

Les stations d'essence dans Mexico :

1. Torres Adalid et Anaxagoras, dans le quartier Narvarte Poniente du bureau du maire de Benito Juárez. Prix : Magna 20,60 pesos et Premium 22,60 pesos.

2. Eduardo Molina et Talabarteros, dans le quartier Ampliación Michoacana du bureau du maire de Venusiano Carranza. Prix : Magna 20,79 pesos et Premium 22,59 pesos.

3. Axe 10 Sud et Pipila, dans le quartier Barrio Concepción du bureau du maire de Tláhuac. Prix : Magna 20,85 pesos et Premium 22,89 pesos.

4. Avenida Xola et Gabriel Mancera, dans le quartier Del Valle Norte du bureau du maire de Benito Juárez. Prix : Magna 20,95 et Premium 22,95 pesos.

5. Avenida Xola Eje 4 Sur et Xochicalco, dans le quartier Narvarte Oriente du bureau du maire de Benito Juárez. Prix : Magna 20,99 pesos et Premium 22,99 pesos.

La Profeco informó que el promedio de gasolina regular es de 21.54 pesos, mientras que la premium se encuentra en 23.41 pesos por litro al 2 de abril (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Les stations-service les plus chères de Mexico :

Dans le cas des stations-service dont le prix au litre est le plus élevé, elles correspondent toutes à la marque Shell.

5. Prol. Paseo de la Reforma et l'avenue Santa Fe, dans le quartier de Lomas de Santa Fe du bureau du maire d'Alvaro Obregón. Prix : Magna 21,99 pesos et 26,99 pesos premium.

4. Avenida Rio Consulado y Sabinas, dans le quartier Valle Gómez du bureau du maire de Venusiano Carranza. Prix : Magna 21,99 pesos et 26,06 pesos premium.

3. Juan Escutia et Mazatlán, dans le quartier de Condesa du bureau du maire de Cuauhtémoc. Prix : Magna 22,59 pesos et 26,99 pesos premium.

2. Calzada de la Viga et Jorge Enciso, dans le quartier Héroes de Churubusco du bureau du maire d'Iztapalapa. Prix : Magna 22,59 pesos et 26,69 pesos premium.

1. Avenida 5 et Calle 10, dans le quartier Barrio San Ignacio du bureau du maire d'Iztapalapa. Prix : Magna 23,09 pesos et 25,99 pesos premium.

Claudia Sheinbaum presumió las gasolineras más baratas y caras de la CDMX: cuáles son y dónde se encuentran (Foto: Twitter/@C5_CDMX)

Claudia Sheinbaum presumió las gasolineras más baratas y caras de la CDMX: cuáles son y dónde se encuentran (Foto: Twitter/@C5_CDMX)

Concernant la révocation du mandat, la présidente de la capitale a écrit sur son réseau social : « Maintenant, nous pouvons parler de ce qui nous avait été interdit. Pour participer à l'exercice de démocratie participative le 10 avril. »

Même le 19 mars, lors de sa tournée de la chaussée Mexique-Tenochtitlan récemment réhabilitée, la chef de l'exécutif local a de nouveau appelé les citoyens à participer à la consultation sur la révocation.

« N'oubliez pas que nous avons un rendez-vous avec la démocratie ce 10 avril », a-t-il déclaré à l'issue de l'événement.

De même, le 26 mars, il a déclaré par le biais de ses médias officiels que « ce 10 avril, il y a un rendez-vous avec l'histoire », puis a poursuivi avec le message que « pour la première fois, nous serons en mesure de décider si le président du Mexique poursuivra son mandat. Imaginez si cet exercice avait déjà existé. Certains ne veulent pas y participer. C'est sa décision. La majorité souhaite une démocratie participative. »

CONTINUEZ À LIRE :