Boris Johnson a félicité « la courageuse armée ukrainienne », dénoncé les terribles souffrances des civils et promis de nouvelles sanctions contre Poutine

« Cet après-midi, j'ai parlé avec le président Zelensky. J'ai félicité leurs braves forces armées pour avoir repoussé l'armée d'invasion de la Russie , mais je reconnais les énormes défis auxquels elles sont confrontées et les terribles souffrances infligées aux civils en Ukraine », a écrit le Premier ministre britannique Boris Johnson, ajoutant : » Le Royaume-Uni continuera d'intensifier son soutien militaire, économique et diplomatique, y compris des sanctions accrues pour accroître la pression économique sur la machine de guerre de Poutine tant que les troupes russes resteront sur le territoire ukrainien . »

Le président britannique avait déjà promis devant la commission des liaisons de la Chambre des communes ses intentions de « continuer à intensifier les sanctions » contre la Russie jusqu'à ce que « chacune de ses troupes soit sortie d'Ukraine ».

Un éventuel cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine ne suffirait pas à lever les sanctions imposées au gouvernement de Vladimir Poutine , a-t-il dit. « À mon avis, nous devrions continuer à intensifier les sanctions avec un programme continu jusqu'à ce que chacune de ses troupes soit en dehors de l'Ukraine », a-t-il dit.

Interrogé sur la question de savoir si cela inclurait la Crimée annexée par Moscou en 2014, Johnson a répondu : « Comme je l'ai dit, jusqu'à ce que chacune de ces troupes russes soit sortie d'Ukraine ».

Le Premier ministre a également exprimé l'avis qu' « une refonte totale devrait être effectuée sur tout le soutien offert à des pays tels que la Géorgie et l'Ukraine », de sorte qu'au lieu de leur offrir une adhésion à part entière à l'OTAN, a-t-il expliqué, les pays occidentaux changeraient « l'architecture de sécurité » en les armant afin que La Russie ne les envahirait pas.

L'Ukraine a annoncé samedi qu'elle avait repris le contrôle de toute la région de Kiev après presque un mois d'occupation russe, ce qui a laissé une image apocalyptique et des images macabres comme celle de centaines de corps éparpillés dans une rue de Bucha, au nord-ouest de la capitale.

Les forces russes, comme elles l'ont annoncé il y a quelques jours, ont réduit leur présence dans les régions de Kiev et de Tchernigov (nord), ayant échoué dans leur tentative d'encercler la capitale. Ils semblent désormais concentrer leurs efforts dans l'est et le sud, cinq semaines après le début de l'invasion ordonnée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février.

À Marioupol (sud), la Croix-Rouge poursuit ses efforts pour organiser l'évacuation de dizaines de milliers de personnes piégées dans cette ville portuaire sur la mer d'Azov, faute de nourriture, d'eau et d'électricité.

« Libération » d'une terre brûlée

Les villes « Irpin, Bucha, Gostomel et toute la région de Kiev ont été libérées de l'envahisseur », a annoncé la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar. Le conseiller présidentiel ukrainien Mikhailo Podoliak avait déclaré peu de temps auparavant que Moscou avait changé de « tactique » et avait désormais l'intention de « maintenir le contrôle de vastes territoires occupés » à l'est et au sud et de « s'y implanter puissamment ».

La retraite russe du nord nous a permis de constater les ravages causés par la guerre : à Bucha, les corps de centaines de personnes en civil ont été dispersés dans une seule rue de la ville, ont indiqué des journalistes de l'AFP. Certains corps avaient les mains liées derrière le dos. Les corps étaient dispersés sur plusieurs centaines de mètres. Selon le maire de Bucha, Anatoly Fedoruk, « toutes ces personnes ont été tuées par balle à l'arrière de la tête ».

Les combats et les bombardements ont laissé une image apocalyptique, avec d'énormes trous dans des immeubles résidentiels et des voitures accidentées.

Fedoruk a déclaré à l'AFP par téléphone que « 280 personnes avaient dû être enterrées dans des fosses communes », car il était impossible de le faire dans les cimetières, même à portée des bombardements russes.

La Cour pénale internationale a déjà ouvert une enquête sur d'éventuels crimes de guerre en Ukraine. Dans une interview publiée par un journal suisse, l'ancienne procureure internationale Carla Del Ponte a exhorté la Cour pénale internationale (CPI) à émettre un mandat d'arrêt contre Poutine, qu'elle a qualifié de « criminel de guerre ».

Selon les Nations unies, plus de 4 millions de réfugiés ont fui l'Ukraine depuis l'invasion et il y a au total plus de 10 millions de personnes déplacées.

Face à une « urgence migratoire » aggravée, le pape François a demandé des réponses « partagées » sur l'île de Malte et pointé du doigt « quelqu'un de puissant » enfermé dans « ses intérêts nationaux » comme responsable de la guerre, dans ce qui a été interprété comme une allusion à Poutine.

Le souverain pontife a révélé qu'il envisageait de se rendre en Ukraine et a dénoncé « les séductions de l'autocratie » et « les nouveaux impérialismes », qui comportent le risque d'une « guerre froide élargie qui peut étouffer la vie des peuples et des générations entières ».

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a indiqué qu'il avait envoyé une équipe à Marioupol pour évacuer les civils, à la suite d'une tentative ratée vendredi parce que « les conditions ne permettaient pas de poursuivre » l'opération.

Marioupol a subi des semaines de violents bombardements russes, avec au moins 5 000 habitants tués, selon les autorités locales, et 160 000 personnes coincées dans la ville en ruine.

Des dizaines de bus transportant des habitants qui avaient réussi à quitter la ville sont arrivés vendredi à Zaporiyia, à environ 200 km au nord-ouest.

« Nous avons pleuré à notre arrivée. Nous avons pleuré quand nous avons vu les soldats au poste de contrôle avec des emblèmes ukrainiens sur les bras », a raconté Olena, qui portait sa petite fille dans ses bras.

« Ma maison a été détruite, je l'ai vue sur des photos. Notre ville n'existe plus », a-t-il ajouté.

À Energodar, une ville du sud occupée par les forces russes, une manifestation d'habitants qui ont chanté l'hymne ukrainien a été violemment réprimée, faisant quatre blessés, a rapporté un législateur de Kiev.

