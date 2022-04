Avec la contre-offensive ukrainienne, les atrocités des soldats russes surgissent

Ukrainian servicemen pose for a picture near a destroyed bridge as Russia's invasion of Ukraine continues, in the town of Irpin outside Kyiv April 1, 2022. REUTERS/Gleb Garanich TPX IMAGES OF THE DAY

Irpin, une ville au nord-ouest de Kiev, est devenue le plus important champ de bataille de cette guerre. C'est l'un des premiers villages à être repris par les forces russes qui ont avancé depuis la Biélorussie. À proximité se trouve l'aéroport stratégique Hostomel, qui a été la principale cible des troupes spéciales russes qui ont servi de tête de pont lors de la prise de la capitale ukrainienne. Il existe également l'une des principales voies d'évacuation pour les civils fuyant les bombardements dans la région métropolitaine. L'image de centaines de réfugiés sous un pont détruit par les forces ukrainiennes pour empêcher le passage des chars russes est très présente dans les mémoires. Ils attendaient de traverser la rivière Irpin et de continuer vers l'ouest, cherchant refuge en Pologne ou plus loin en territoire européen.

Aujourd'hui, cinq semaines plus tard, Irpin est le symbole de la contre-offensive lancée par l'armée ukrainienne qui a repris le contrôle de ce peuple et d'autres peuples de la région tels que Makariv. Ils ont effectué un mouvement de griffes et ont enfermé les troupes russes ne laissant qu'une seule voie d'évacuation, sur la route de Tchernobyl et de la frontière biélorusse. Ils ont également repris Bucha, dans la même zone et à l'est de la ville, ils ont avancé derrière les lignes russes, qui, encore une fois, ont été piégées à Brovary. Probablement, dans les prochaines heures, nous saurons que les Russes se sont échappés vers le nord pour se regrouper à l'arrière biélorusse.

Les Ukrainiens ont également progressé dans d'autres enclaves de l'Est. Ils ont repris l'initiative dans la ville de Sumy et sont déjà très proches de la frontière russe. À Kharkiv, la deuxième ville ukrainienne constamment bombardée pendant trois semaines, les Ukrainiens ont réussi à construire de nouvelles défenses et à pousser les soldats du Kremlin dans le territoire séparatiste de Louhansk, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire au cours des huit années précédentes, pendant la guerre du Donbass, à la suite du invasion de la Crimée et des enclaves en 2014. Un autre front important sur lequel les Ukrainiens ont avancé se trouve au sud, à Mykolayiv, tout près de Kherson, qui est la seule grande ville contrôlée par les Russes. Là, ils ont repris la ville et ont réintégré le maire destitué par les Russes.

En outre, l'Ukraine semble avoir mené avec succès un raid aérien sur le territoire ennemi. Deux hélicoptères volant à très basse altitude pour éviter d'être détectés par des missiles radar ont attaqué des réservoirs de carburant dans la ville russe de Belgorod, à 45 kilomètres de la frontière entre les deux pays. Cela a été confirmé par le gouverneur russe de la région, Vyacheslav Gldkov. Une vidéo téléchargée sur le site VKontakte montre les navires qui lancent les missiles. Le New York Times a déterminé son authenticité et a décrit que deux hélicoptères peuvent être vus en train de tirer sur la raffinerie, bien que leur identification n'ait pas été distinguée. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré qu'il ne pouvait pas « confirmer ou infirmer » la véracité du fait « pour des raisons de sécurité militaire ».

La plupart des analystes militaires consultés par CNN et BBC sont convaincus qu'il s'agissait d'une offensive ukrainienne risquée et très bien exécutée. Et c'est un coup dur pour les généraux russes qui ont assuré la semaine dernière que l'armée de l'air ukrainienne était « pratiquement détruite ». Compte tenu de ce succès, il est probable que d'autres attaques seront lancées contre des cibles stratégiques sur le territoire russe dans les prochains jours. Ils s'intensifieront à mesure que les renforts américains et britanniques arriveront.

« Ils pensaient qu'ils allaient prendre Kiev dans quelques heures. Mais ils ont commis une grave erreur en ne calculant pas notre capacité à mobiliser des forces d'action rapide et ont fini par se retirer avec d'importantes pertes de soldats et d'armes », a déclaré le colonel général Oleksandr Syrsky, chef des défenses de la capitale ukrainienne, à un groupe de correspondants qui ont assisté au libération d'Irpin.

Bien sûr, ce que Syrsky a maintenant sous son contrôle n'a rien à voir avec la ville bucolique productrice de céréales d'avant l'invasion russe. La plupart des infrastructures sont inutilisables, 80% des maisons et des bâtiments municipaux sont endommagés, aucun bétail n'est en vue, et les quelques femmes qui y sont restées pendant l'occupation russe parlent d'atrocités terribles. La rue centrale est couverte de ferraille de guerre russe : chars, lance-missiles, camions de transport de troupes. Fers tordus et brûlés. Jeremy Bowen, le légendaire correspondant de guerre de la BBC, a dénombré treize corps gisant sur un pâté de maisons de cette même rue, dont dix civils. Les Russes ont provoqué un massacre avant de battre en retraite.

« Il existe déjà des réponses pour un couple qui a été tué par les Russes et qui est parti en décadence le 7 mars. Sa voiture rouillée et criblée d'éclats d'obus gît sur la route à côté d'une des stations-service, déchiquetée en obus par le feu. À côté se trouvent les restes brûlés et tordus des restes qui sont à peine reconnus comme ceux d'un homme. Sur le doigt du cadavre, il y a toujours une alliance. À l'intérieur de sa voiture se trouve ce qui reste du corps incinéré d'une femme, la bouche ouverte dans ce qui ressemble à un cri », a raconté Bowen dans son bureau.

La mort de ces personnes a été filmée par un drone ukrainien le 7 mars, opéré par l'unité Bugatti de la défense territoriale. L'unité a publié la vidéo, qui a été regardée des millions de fois sur les réseaux sociaux. Cela a provoqué une énorme indignation. On y voyait le meurtre de sang-froid d'un homme qui avait levé les bras dans le geste classique de reddition. Les corps sont ceux de Maksim Iowenko et de son épouse Ksjena. Ils se trouvaient dans sa voiture et faisaient partie d'un convoi de 10 véhicules civils qui tentaient d'échapper aux Russes.

Les contre-attaques ont enhardi les combattants ukrainiens qui ont pu exploiter les vulnérabilités russes : une logistique médiocre, des approvisionnements insuffisants, un manque de connaissances locales et un moral bas. Tout cela se voit sur le terrain, où l'unité entre l'avant-garde et la chaîne d'approvisionnement est définitivement coupée et où des recrues russes sont faites prisonniers qui prétendent avoir été trompées par leurs commandants. Ils disent qu'on leur a dit qu'il s'agissait d'exercices militaires et qu'ils n'ont pas su à la dernière minute qu'ils allaient attaquer le pays voisin.

La propagande lancée depuis le Kremlin raconte une situation complètement différente. Le ministère de la Défense a déclaré hier que la Russie entrait dans la « phase finale » des opérations après avoir « atteint tous les objectifs majeurs » dans le nord de l'Ukraine. Et que les troupes quitteront Kiev pour « libérer » la région du Donbass à l'est du pays. Rien de tout cela n'est vrai.

Cette contre-offensive ne peut pas non plus être interprétée comme une victoire militaire imminente de l'Ukraine. Le gouvernement de Volodymyr Zelesnky est loin d'y parvenir. Les forces russes sont toujours supérieures d'un rang de 10 à 1. « Il n'y a pas eu de revers total de la Russie sur le terrain », a expliqué l'Institut pour l'étude de la guerre dans son analyse. « Nous n'assistons pas à un changement de tendance, bien que les forces ukrainiennes connaissent un certain succès dans certains domaines. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que cela ne soit terminé. » Zelensky lui-même a reconnu cette semaine : « L'ampleur des défis n'a pas diminué. L'armée russe continue d'avoir un potentiel important pour poursuivre les attaques contre l'État ukrainien. »

Un principe de la doctrine militaire russe met également l'accent sur l'idée de « défense offensive », qui consiste à vaincre l'adversaire en gagnant du temps, en conservant des forces et en utilisant de l'artillerie et des missiles pour dégrader l'ennemi. Et c'est exactement ce qui se passe dans la plupart des villes attaquées par les forces du Kremlin. Selon les rapports des agences occidentales, une dizaine de nouveaux groupes tactiques de bataillons russes, comptant généralement environ 700 hommes, équipés de véhicules blindés et d'artillerie, arriveront sur la ligne de front dans les prochaines heures, à destination du front du Donbass.

Pour maintenir sa contre-offensive, l'Ukraine aura besoin d'un flux continu d'armes lourdes. L'Occident a fourni un certain nombre d'armes, notamment des missiles antichars, mais Zelensky a demandé à plusieurs reprises l'envoi de chars, d'avions et de systèmes d'artillerie. Pour l'instant, l'arme la plus efficace qu'ils lui fournissent est une information complète sur les mouvements des troupes russes. Il est récupéré et envoyé par des avions de reconnaissance américains qui survolent en permanence le territoire ukrainien.

L'Ukraine pourrait profiter de cette position de force qu'elle a atteinte ces derniers jours grâce à un autre type de contre-attaque : le diplomate. Les discussions entre les parties avec la médiation turque se poursuivent à Istanbul. Bien que l'on soit extrêmement sceptique quant à la possibilité de parvenir à un accord durable, la délégation ukrainienne peut désormais adopter une position plus ferme pour contrer les revendications territoriales russes.

« C'est le bon moment pour les Ukrainiens de définir les questions qu'ils veulent tant que l'élan est là et que l'unité et le soutien européens sont toujours maintenus », a expliqué Sergio Jaramillo, l'ancien responsable colombien qui a conçu le processus de paix avec les FARC, et qui est aujourd'hui conseiller auprès de l'Institut européen de la paix à Bruxelles. « Il est toujours préférable de négocier quand on est plus fort et pour les Ukrainiens qui peuvent l'être maintenant. »

Mais la position d'avantage des forces ukrainiennes se heurte aux murs du Kremlin. Vladimir Poutine souhaite rester définitivement avec la péninsule de Crimée, qui a envahi et annexé en 2014, et les deux provinces de la région du Donbass. À Washington et à Bruxelles, ils estiment que la Russie gagne simplement du temps grâce aux négociations parrainées par la Turquie et que son objectif est d'occuper une très grande partie ou la totalité du territoire ukrainien par le sang et le feu avant de s'asseoir pour négocier. Les États-Unis et l'Europe ont déjà averti que seuls un cessez-le-feu complet, le retrait des troupes et la restitution des territoires capturés déclencheraient des discussions sur la levée des sanctions contre l'économie russe qui provoquent déjà de graves dissensions au sein du Kremlin.

L'Ukraine devrait vaincre la Russie sur plusieurs fronts avant d'obtenir des concessions de Poutine. La contre-offensive est un très bon premier pas.

