Grève des transports minute par minute : tout ce que l'on sait sur les manifestations de Junín

Huancayo, dans le département de Junín, est le théâtre de pillages de divers magasins et la destruction de distributeurs automatiques de billets et d'installations publiques à la suite d'une manifestation nationale des transporteurs contre la hausse des prix du carburant.

Des centaines de personnes sont venues se joindre à la manifestation des transporteurs à Huancayo et se sont rassemblées devant la municipalité provinciale, où elles ont jeté des pierres et brisé les vitres de ce bâtiment. La police nationale, apparemment, a été temporairement submergée par le nombre de manifestants dans les rues de Huancayo et maintenue sous la garde de la municipalité et du gouvernement régional de Junín, situés au centre de cette ville.

Pendant ce temps, la chaîne N a montré que des dizaines de personnes sont entrées dans un supermarché et en sont sorties avec des produits entre les mains, sans que personne ne puisse les arrêter. De même, des dommages ont été signalés dans les bureaux des banques et les distributeurs automatiques de billets de la Calle Real, l'une des principales rues de la ville de Huancayo.

Le chef de la région policière de Junín, Colin Sin Galván, a déclaré à Canal N qu'il y a actuellement dix détenus pour des dommages causés à des biens publics et privés. Les transporteurs, qui en sont à leur cinquième jour de chômage, ont rejoint les guildes d'agriculteurs et d'autres secteurs exigeant la présence du président Pedro Castillo et du Premier ministre, Aníbal Torres, pour mettre en place une table de dialogue.

MINUTO A MINUTO

07:43

La vice-présidente de la République, Dina Boluarte, a appelé aujourd'hui les habitants de Huancayo à revenir à la paix par le dialogue, à la suite des manifestations qui ont eu lieu dans cette ville du centre du pays.

« Huancayo doit retrouver la paix grâce au dialogue. Les demandes doivent être entendues et traitées, mais la violence doit cesser », a écrit la collègue ministre du Développement et de l'Inclusion sociale sur son compte Twitter.

07:00

Selon le chef de la région policière de Junín, le colonel Colin Sim Galván de la PNP, dix détenus et plusieurs policiers ont été blessés à la suite de pillages.

Vendredi 2 avril

23:47

Le ministre du Commerce extérieur et du Tourisme, Roberto Sánchez, a confirmé l'arrivée du premier ministre Aníbal Torres à Huancayo pour participer au dialogue avec les manifestants dans le cadre de la grève des transports.

22h49

Le président de la République, Pedro Castillo, dirige ce soir une session extraordinaire du Conseil des ministres au palais du gouvernement, afin d'évaluer et de répondre aux demandes des différents secteurs du pays. Selon le compte Twitter officiel de la présidence, la réunion cherche des solutions par le dialogue et la compréhension.

22:31

Huancayo rapporte que ce samedi, le service d'eau potable serait restreint dans toute la ville en raison de représailles causées par le arrêt des transporteurs. C'est ainsi que la société Sedam Huancayo a mis en garde dans un communiqué urgent.

Selon l'entreprise, un groupe de protestants a pris le « Catchment 24 », situé dans l'annexe Chamicería, bloquant ainsi l'entrée d'eau brute pour le processus de purification dans deux stations d'épuration de Vilcacoto.

« Nous avons le regret d'annoncer que cette situation entraînera une pénurie d'eau potable dans les districts de Huancayo, El Tambo et Chilca, à compter de demain, samedi 2 avril 2022 », indique le communiqué.

22:18

Le Gouvernement a officialisé la création d'un groupe de travail temporaire intitulé « Table technique de haut niveau pour contribuer à résoudre le problème du transport de marchandises dans le pays ». Selon la résolution ministérielle n° 113-2022-PCM, l'objectif de cette table technique - qui sera sous la présidence du Conseil des ministres (PCM) - est d'analyser et de proposer des solutions au problème du transport de marchandises dans le pays.

Ce groupe de travail sera composé du chef des transports qui le présidera, et sera composé des ministres du commerce extérieur et du tourisme, de l'économie et des finances, de la justice et des droits de l'homme, de la culture, de l'énergie et des mines, et de l'intérieur.

22h10

Par le biais de son compte Twitter, le président s'est engagé auprès des transporteurs à « rechercher ensemble des solutions pour le bénéfice de tous », à la suite des exactions et des pillages survenus ce vendredi dans la ville de Huancayo.

« Nous savons qu'il y a des demandes urgentes à répondre, mais il sera difficile de les résoudre sans la volonté de dialogue et le but des amendements. Frères transporteurs, je m'engage à rechercher ensemble des solutions pour le bénéfice de tous », a-t-il écrit sur le réseau social.

Pedro Castillo en Twitter

21:00

Le ministre des Transports et des Communications, Nicolás Bustamante, est arrivé à Junín pour s'entretenir avec les syndicats des transports qui le cinquième jour de la grève, ils ont radicalisé les manifestations. Surtout à Huancayo où il y a eu des abus ce vendredi. Le responsable a déclaré qu'ils avaient convenu avec les transporteurs de laisser de l'espace dans un certain délai pour permettre le passage des camions transportant des produits de première nécessité.

« Je ne sais pas s'il s'agit d'une trêve, mais les dirigeants se sont engagés à laisser passer 10 unités de temps en temps qui amènent des produits périssables sur les marchés », a expliqué Bustamante.

PREVIA

À la suite de ces événements, la présidence du Conseil des ministres a indiqué qu'une délégation de ministres, composée des responsables du commerce extérieur, du développement agraire et de la culture, s'est rendue à Huancayo pour « renforcer le dialogue avec les guildes des transporteurs en grève ».

« Nous exhortons au dialogue et rejetons tous les actes de vandalisme », a déclaré le Conseil des ministres via son compte Twitter.

Quelques heures plus tôt, l'exécutif avait déclaré que les transporteurs avaient le droit de faire grève, mais « ils ne peuvent pas affecter des biens ou bloquer des routes parce que ces actes constituent un crime ».

« L'État garantit l'ordre par des mécanismes juridiques. Notre gouvernement est prêt à répondre aux exigences sociales par le dialogue », a déclaré un autre message du Conseil des ministres sur ce réseau social.

GRÈVE

Les syndicats des transports lourds ont entamé une grève illimitée lundi pour protester contre la hausse du carburant et exhorter à une table de dialogue avec le gouvernement pour négocier la réduction du coût du pétrole et des produits dérivés.

La manifestation, qui a bloqué 40 routes dans tout le pays mardi, s'est poursuivie ce vendredi malgré les accords annoncés la veille par le Premier ministre Aníbal Torres.

La grève avait été annoncée il y a quelques jours en raison de la hausse des prix du carburant et des appels à l'élimination de la concurrence déloyale des transporteurs étrangers et à la gestion de la réserve de fret pour les guildes nationales.

En outre, il est urgent d'éliminer la taxe sélective sur la consommation de carburant et de réviser les contrats de concession pour les routes et les péages.

Dans un effort pour atténuer cette augmentation, l'exécutif a officialisé mardi une série de mesures techniques, y compris l'incorporation pendant trois mois de 84 et 90 gasohol et 84 gasohol dans le Fonds de stabilisation des prix des carburants pétroliers (FEPC).

Ce fonds, lancé en 2004 pour empêcher la forte volatilité des cours internationaux du pétrole de se déplacer vers les consommateurs péruviens, a également inclus temporairement le diesel 2 et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac.

Le gouvernement a également annoncé hier la création d'une « commission de dialogue » pour répondre aux demandes des poids lourds qui, il y a cinq jours, ont entamé une grève illimitée dans plusieurs régions du pays pour protester contre la hausse du carburant.

