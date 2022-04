AMLO a assuré que Tren Maya sera inauguré en décembre 2023 ; rejette la réunion avec les experts de l'UNAM

Malgré les controverses suscitées par sa construction parmi les écologistes et les militants, le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a assuré que le train Maya, l'une de ses œuvres phares, sera opérationnel en décembre 2023.

Ce samedi 2 avril, lors d'une tournée de travail privée, le président fédéral est arrivé à Chetumal, en provenance de Calakmul, Campeche, pour donner le drapeau de départ pour la construction de la section 5 Cancún-Tulum, de la section 6 Tulum-Bacalar et de la section 7 Bacalar-Escárcega.

En plus de superviser le personnel, les machines et l'équipement qui seront utilisés pour la construction des sections et du nouvel aéroport international de Tulum, qui sera situé dans la zone frontalière entre la ville et la municipalité de Felipe Carrillo Puerto.

À son arrivée à Quintana Roo, le chef de l'exécutif a donné de brefs détails sur sa tournée de travail aux médias locaux, cependant, il a dit qu'il ne pouvait pas donner plus d'informations en raison de l'interdiction de révocation de mandat le 10 avril.

AMLO arribó a Chetumal para dar el banderazo de salida de construcción del tramo 5, 6 y 7 del Tren Maya (Foto: Martín Zetina/Cuartoscuro.com

« Quand allez-vous remettre le drapeau, monsieur, de l'inauguration ? Des tronçons 5, 6 et 7 ? » , a interrogé les médias locaux. Ce à quoi le président a répondu : « Cela a déjà commencé, mais je ne peux plus vous en informer car nous sommes fermés ».

En outre, étant donné les critiques des écologistes et des militants pour ce travail, le président a exclu de rencontrer des experts de l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM) pour discuter de la question de la construction du train maya.

Il a également demandé à ceux qui ont manifesté contre l'un des travaux prioritaires de son administration de parler avec les membres des communautés proches de la construction.

Peu de temps après, le président López Obrador est arrivé à l'Expo Feria del Sur, à Chetumal, où il a donné le drapeau de départ des étapes. Lors de l'événement, il a réitéré que les travaux seront terminés d'ici la fin de 2023 et ne seront pas arrêtés.

AMLO reiteró que la obra estará concluida a finales del 2023 y no será detenida (Foto: Saúl López/Cuartoscuro)

Il convient de noter que le 31 mars, après la campagne menée par des célébrités contre le train maya, le président López Obrador a affirmé que la majorité de la population, principalement dans la région du sud-est, était favorable au travail.

Au cours de sa conférence de presse matinale depuis le Palais national et via ses réseaux sociaux, le président fédéral a présenté une vidéo dans laquelle des ejido jidatarios d'Ejido Jacinto Pat à Tulum, Quintana Roo, manifestent en faveur du travail et assurent qu'il n'endommagera pas les cenotes de la région.

Dans leur témoignage, ils confirment qu'ils ont donné leur approbation après le processus de dialogue et de tables de travail avec les autorités fédérales pendant deux mois.

Tras la campaña promovida por famosos contra el Tren Maya, el presidente afirmó que la mayoría de la población está a favor de la obra (Foto: Archivo)

« Regardez la défense du train maya par le peuple. Cela me remplit de fierté de savoir que nous ne voulons pas et que nous partageons les mêmes sentiments. Nous sommes frères », a déclaré le directeur général de l'époque.

Informations en cours de développement

CONTINUEZ À LIRE :