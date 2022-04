Du mariage entre Eugenio Derbez et Alessandra Rosaldo, est née la petite Aitana, qui a actuellement sept ans et continue de montrer qu'elle a hérité des événements de son père. Et à cette occasion, c'est la chanteuse de Sentidos Opposites qui a montré depuis son compte Instagram un moment amusant qu'elle a passé avec sa petite fille.

Dans l'audiovisuel, vous pouvez voir Alessandra porter un peignoir et ses cheveux attachés avec une queue de cheval sur le côté, elle a également des nuances roses qu'Aitana lui a mises et un fard à joues assez prononcé de la même couleur.

« Je veux partager avec vous que j'ai quitté le « Salon de beauté Aitana », le professionnel, le maquilleur et le coiffeur ; il suffit de regarder mon maquillage, comment ça va ? » , vous entendez l'interprète dire à propos de tubes tels que Mírame, Où sont-ils ? o Quand elle m'aimait.

Alors, pendant qu'Alessandra montre les résultats de son maquillage, Aitana se tient à côté d'elle souriante et extrêmement fière de son travail : « Est-elle super, n'est-ce pas ? » , vous entendez la fille dire.

Sa maman n'arrête pas de montrer son visage et après avoir montré son visage, elle continue à montrer sa coiffure, qui est attachée avec une jarretière rose.

« Ce côté, divin, mais c'est le côté le plus spectaculaire que j'ai vu depuis longtemps, merci beaucoup, mon amour, j'étais très heureuse et très belle », a conclu Alessandra.

La vidéo est rapidement devenue virale et les utilisateurs de TikTok l'ont partagée sur les réseaux sociaux afin que le moment tendre atteigne plus de personnes. En ce sens, les commentaires et les réactions n'ont pas tardé à remplir les réseaux.

« Le petit visage de la fille toute fière », « son professeur était le même qui a coupé les cheveux de Ludovica P.Luche », « Quelle beauté, les filles n'oublient jamais ça, bénédictions », « comme c'est barbare, le meilleur cadeau que tu as offert à Eugenio, sa mère est née de nouveau dans cette fille. Comment ressemble-t-il à sa grand-mère » ou « Pouvez-vous me fixer un rendez-vous pour les cheveux et le maquillage ? » , sont quelques-unes des mentions qui ont émergé.

Bien que la famille Derbez soit très nombreuse, Aitana - la plus jeune des frères et sœurs - a volé le cœur de beaucoup à cause de son sens de l'humour et de la grande affection que ses parents lui manifestent tous les jours.

Juste en août de l'année dernière, la fille a fêté son anniversaire et Alessandra et Eugenio ont partagé sur leurs réseaux sociaux une vidéo touchante où vous pouvez voir Aitana dans ses différentes étapes de la vie.

« Il y a 7 ans aujourd'hui, Aitana est née. Je ne sais pas quand on est passé de chanter à elle pour dormir, à la voir jouer du piano. Ce que je sais, c'est que le meilleur cadeau que je puisse lui faire, c'est de passer du temps ensemble. Joyeux anniversaire Aitana ! » , a écrit Eugenio Derbez.

Pour sa part, la vidéo d'Alessandra Rosaldo commence par l'actrice qui parle de la grande ressemblance que la petite Aitana entretient avec le comédien : « Aitana est comme son père, elle veut tout essayer, elle veut tout faire... Alors, eh bien, c'est à mon tour de suivre cela. Mon cœur se remplit d'amour, de fierté et d'admiration quand je vois qu'il n'a pas peur de lui, qu'au contraire il veut en faire l'expérience, et en même temps il voit qu'il n'est plus un bébé... Et j'apprends que je dois le laisser grandir. »

Aitana Derbez est la première-née d'Alessandra Rosaldo et la quatrième fille du comédien Eugenio Derbez, qui après 6 ans de fréquentation s'est mariée le 7 juillet 2012 à la paroisse Regina Coeli de Mexico.

Deux ans plus tard, en 2014, la petite Aitana entrait dans leur vie pour devenir la sœur d'Aislinn, Vadhir et José Eduardo.

