À quoi ressemblera le premier voyage international de Gabriel Boric et quel sera son emploi du temps à Buenos Aires ?

Gabriel Boric entamera ce dimanche son premier voyage international en Argentine, destination inaugurale qui était une tradition chez les présidents chiliens à Sebastián Piñera.

Boric arrivera à Buenos Aires avec un grand groupe de ministres, de parlementaires, de ministres de la Cour suprême et d'hommes d'affaires.

Lundi, il sera reçu à la Casa Rosada par Alberto Fernández, tandis qu'une réunion interministérielle se tient entre des responsables des deux pays. Dans la soirée, un dîner de gala est prévu au CCK où se produiront des artistes tels que Víctor Heredia, Chango Spasciuk et Inti Illimani.

Boric a également une visite au Congrès national à l'ordre du jour où il sera reçu à la fois par la vice-présidente Cristina Kirchner et le président de la Chambre des députés, Sergio Massa.

La chancelière Antonia Urrejola, Álvaro Elizalde, président du Sénat, et Raúl Soto, président de la Chambre des députés, accompagneront le président.

Des parlementaires de l'opposition tels que Paulina Núñez de National Renewal, Eric Aedo de Christian Democracy et le leader de l'Union démocratique indépendante, Javier Macaya, et des hommes d'affaires chiliens voyageront également dans l'avion présidentiel.

Urrejola a dit espérer aborder des questions telles que la migration, le commerce et « sortir des divergences sur lesquelles l'agenda entre voisins était concentré »

Alberto Fernández con Gabriel Boric en Chile

Boric cherchera également à organiser une réunion avec les Mères de la Plaza de Mayo dans l'espace mémoire qui fonctionne dans l'ancienne ESMA.

Deux jours après avoir entrepris son voyage en Argentine, Santiago a commémoré le meurtre de l'ancien sénateur Jaime Guzman, qui était également le bras droit du dictateur Augusto Pinochet. Autour de la cérémonie qui s'est déroulée dans le cimetière général de Santiago, situé à 4,5 kilomètres du centre-ville, où se trouvent ses restes, le président du Renouveau national Francisco Chahuán a lancé un appel à Boric.

« Je veux demander et interroger le président de la République, demander au président de la République, lors de sa visite en Argentine, qui est sa première visite à l'extérieur du pays en tant que président, de demander à nouveau et d'exiger l'extradition de Galvarino Apablaza afin qu'il soit traduit en justice ».

Galvarino Apablaza vit en Argentine depuis plus de 20 ans et est poursuivi au Chili pour le meurtre de Jaime Guzmán. Et il est considéré comme un réfugié politique depuis que ce statut a été accordé pendant le gouvernement de Cristina Kirchner en 2010.

Chahuán a ajouté que « nous n'allons pas cautionner l'impunité. Il semble que certains veulent instaurer l'impunité dans notre pays en générant des projets de loi de grâce et d'amnistie, mais lorsqu'il s'agit de juger le lâche meurtre d'un sénateur en démocratie, ils regardent à côté. Président Boric, nous exigeons que les meurtriers de Jaime Guzmán comparaissent devant les tribunaux de justice. »

