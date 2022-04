Virus Coxsackie : Qu'est-ce que c'est, comment se propage-t-il et qui affecte-t-il ?

Ces derniers jours, les autorités de Diresa à Ucayali ont détecté des cas de virus Coxsackie, ce qui a provoqué une alerte pour le déclenchement de cette maladie. Selon les objectifs initiaux de l'établissement, plus de 50 cas de symptômes liés à cette affection ont été enregistrés et la population a été invitée à accorder de l'importance aux symptômes ou aux marques sur le corps. Pour comprendre la maladie de la main, de la bouche et du pied, nous vous expliquerons de quoi il s'agit, comment elle se propage et qui sont directement touchés.

QU'EST-CE QUE LE VIRUS COXSACKIE ?

L'épidémiologiste Mayra Saavedra soutient qu'il s'agit d'une maladie virale et éruptive qui se transmet d'une personne à l'autre par des mains et des voies respiratoires contaminées. diffusion. Il appartient à la famille des Picornaviridae, du genre entérovirus, ainsi appelé parce qu'ils se multiplient dans l'intestin après avoir ingéré des aliments ou de l'eau impropres à la consommation.

Pourquoi s'appelle-t-il Coxsackie ? Son nom vient de la ville où il a été isolé pour la première fois en 1948 lors d'une épidémie de polio à New York.

Qui est affecté par le virus ? Selon les informations communiquées par les établissements de santé du pays, il y a plus de cas chez les nourrissons, les enfants et les adolescents, bien que cela ait également un impact sur la population adulte.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE COXSACKIE ?

Le responsable de l'épidémiologie de la Direction régionale de la santé (Diresa) met en évidence les principaux symptômes qui permettront une détection précoce. Ce sont les suivants :

- Le général Malestar.

- Forte fièvre pendant 2 à 5 jours.

- Mal de gorge.

- Des ampoules comme des plaies dans la bouche (langue, gencives), les paumes et la plante des pieds.

COMMENT SE PROPAGE LE VIRUS COXSACKIE ?

La propagation se produit d'une personne à l'autre, dans la plupart des cas par contact avec des mains sales ou des surfaces contaminées par des matières fécales. Son éclosion survient souvent en été et en automne, bien que l'enregistrement puisse avoir lieu tout au long de l'année. Un autre aspect à prendre en compte est que les enregistrements des dommages sont donnés en raison des conditions de vie des personnes associées à l'absence de de bonnes conditions d'hygiène.

QUE FAIRE SI JE PRÉSENTE DES SYMPTÔMES ?

La première étape consiste à se rendre dans un centre de soins médicaux dès que possible afin qu'un professionnel de santé puisse procéder à l'évaluation correspondante et fournir les conseils nécessaires au bien-être de la personne concernée. L'autorité de Diresa vous a recommandé de ne pas vous soigner vous-même car il s'agit d'une maladie virale, vous n'avez pas besoin d'antibiotiques, mais il existe un traitement symptomatique en raison de la forte fièvre qu'elle peut générer. Des cas de convulsions et de complications de cette maladie, comme l'encéphalite et la myocardite, ont même été signalés pendant 7 à 10 jours.

Le Minsa, par l'intermédiaire de Diresa, a indiqué que les lignes téléphoniques ont été mises en place : 061-787927, 061-787933, 061-788053 et 951 642 156, afin que le personnel de l'équipe d'intervention intégrale vienne au domicile du demandeur, de 7 h 30 à 18 h 30, et vérifie qu'il s'agit bien du virus.

PLUS DE 50 CAS PROBABLES DE COXSACKIE SIGNALÉS À PUCALLPA

Plus de 50 cas du virus, connu sous le nom de syndrome main-pieds-bouche, se seraient produits dans des établissements d'enseignement au niveau initial de Pucallpa, a rapporté le chef de l'épidémiologie de la Direction régionale de la santé. Les écoles initiales Victoria Barcia Boniffatti, Santa Rosa, Casita del Saber et Elvira García García García ont été les premières à établir des rapports officiels sur les symptômes chez les mineurs qui sont retournés en classe dans le cadre de la rentrée scolaire, qui se fait en personne, en présentiel et/ou virtuel.

