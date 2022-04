Vidéos et photos des violences déclenchées à Huancayo en raison de l'arrêt des transporteurs

Les transporteurs de fret sont actuellement en grève depuis cinq jours ; plusieurs régions du pays sont bloquées et des manifestants sont présents dans le pays Les routes principales de l'île. Le rapport publié ce matin par la Surintendance du transport terrestre de personnes, de marchandises et de marchandises (Sutran) indiquait que le blocus des routes interrompt les voies de communication de la circulation dans six régions, principalement à Junín, Arequipa et Puno.

Sans aucun doute, le point le plus critique de ce vendredi a été Huancayo, où des dégâts et des pillages ont été enregistrés dans certaines parties de la ville.

Le colonel NPP Colin Sin Galván, chef de la région de police de Junín, a déclaré à Canal N que, depuis 10 heures, près de 8 000 manifestants du syndicat des transports et des agriculteurs se sont rassemblés sur la place Huamanmarca. Sur cette place se trouvent le siège du gouvernement régional, ainsi que la municipalité de Huancayo. Au départ, il y a eu une altercation, la même qui pouvait être contrôlée. Et comme il l'a dit, à cette heure, les manifestants manifestent pacifiquement.

« Certains manifestants qui ne feraient pas partie de ces guildes passent par des endroits pour tenter de causer des dommages à des biens publics et privés. Mais avec le personnel nécessaire, nous essayons de contrôler les abus. Ce sont de petits groupes, mais ils ont été contrôlés », a déclaré Galvan, et il n'a pas exclu qu'ils se soient infiltrés parmi les protestants. Pour le moment, il a précisé qu'il y a entre 10 et 15 personnes intervenues pour des actes de vandalisme.

L'autorité a exclu qu'ils demandent des renforts. Dans toute la région policière de Junín, ils comptent plus de 4 000 hommes, tandis qu'à Huancayo, il y en a plus d'un millier.

Alors que les cinq jours de grève se sont écoulés, Galván a reconnu que ce vendredi était le jour le plus marqué par les altercations. Il a toutefois réitéré que ce sont de petits groupes qui causent des dégâts et des pillages et que nous les contrôlons déjà.

Il a toutefois reconnu que certains policiers ont été soignés dans la santé de la Police nationale péruvienne, à la suite de blessures générées lors d'affrontements avec des manifestants. La plupart sont des coups de pierres, mais ce n'est pas la gravité. « En ce moment, ils sont pris en charge. Nous allons avoir le rapport dans quelques instants », a-t-il dit.

RENCONTRE AVEC LES MINISTRES

La présidence du Conseil des ministres a organisé le déplacement d'une délégation de ministres dans la ville de Huancayo, afin de renforcer le dialogue avec les guildes de transporteurs en grève.

Par un message sur son compte Twitter officiel, il a été indiqué que les ministres du Commerce extérieur et du Tourisme, Roberto Sánchez, du Développement agraire, Óscar Zea, et de la Culture, Alejandro Salas, voyagent.

Le colonel PNP a indiqué que cette réunion avec les ministres aura lieu dans la province de Jauja, et que le personnel est chargé d'un général. Il a annoncé que les représentants des guildes qui ont fait entendre leur voix de protestation ont déménagé. Et le rôle de la police dans ces cas est de « garantir la sécurité de ces espaces de dialogue ».

