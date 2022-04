Violence à Huancayo : Ce sont les déclarations de Pedro Castillo qui ont déclenché la colère de la « course huanca »

Selon les déclarations de plusieurs citoyens, ils reprochent au président de générer un malaise parmi la « race huanca » puisqu'il a désigné hier comme « leaders rémunérés » des personnes indépendantes qui se présentent pour revendiquer leurs droits en tant que « leaders rémunérés ». « Ce sont les gens organisés », a déclaré l'un des Huancainos au milieu des manifestations.

Ce sont les mots de Castillo Terrones qui ont provoqué les excès à Huancayo : « Des arrêts et des barrages routiers mal intentionnés et payés sont annoncés. À certains dirigeants et dirigeants, il est nécessaire de dire d'ici que nous allons mettre de l'ordre dans les prochaines heures, parce que nous venons de cette carrière de la lutte, nous venons de ces espaces que nous avons pris de nombreuses fois pour être entendus par les autorités », a déclaré depuis Piura, lors de son discours lors d'un événement officiel pour livrer les titres de propriété.

« Nous sommes le gouvernement du dialogue et de la compréhension, mais nous devons le faire à la table. Si tu veux, pour parler, nous parlerons sur la route. Mais nous ne pouvons pas briser le rêve d'un gouvernement et des gens que nous avons pour répondre à leurs besoins », a-t-il poursuivi.

HUANCAÍNOS DEMANDE À CASTILLO DE NE PAS ÊTRE VICTIME

Lorsqu'ils ont été consultés par la presse, plusieurs habitants de Huancayo ont convenu que le chef de l'État se victimisait lui-même plutôt que de résoudre les vrais problèmes auxquels le Pérou est confronté. Parmi leurs affirmations, ils ont souligné que la hausse des prix ne profite qu'à un secteur du pays, alors qu'ils n'ont « pas d'argent pour acheter ».

« Le peuple s'est déjà élevé. Nous le faisons pour les bonnes causes. L'agriculture c'est la vie, l'agriculture est la santé. Si la côte n'écoute pas, elle est à court de nourriture. Huancayo ne distribuera pas de nourriture pour la côte. Il n'y a pas d'argent à acheter, tout monte. L'homme riche prend tout, et nous n'avons rien », a déclaré un manifestant à Canal N.

Alors qu'un autre citoyen a commenté que Castillo oublie les gens qui l'ont élu président. « Ici, nous commençons à avoir froid, à mourir de faim, pour nos principes et nos droits, mais le président Pedro Castillo a oublié que ces gens ici les mettent au pouvoir et nous tournent le dos », a-t-il dit.

En outre, ils se sont moqués du fait que le président avait choisi d'assister à l'ouverture de la troisième Coupe du monde de futsal Down, plutôt que de mettre en place une table de dialogue pour résoudre le conflit le plus rapidement possible. « Nous considérons ce qu'il fait comme une moquerie. Le sport est important, mais il y a d'abord la solution et les problèmes des gens. Il parle tellement du peuple, mais quand nous manifestons ici, il nous tourne le dos », a-t-il dit.

Il s'est également avéré que les Huancainos sont également mal à l'aise et contrariés par le gouvernement à cause des promesses faites par l'exécutif la veille. « Ils ont le sentiment que les autorités n'ont pas tenu parole, ce qui a poussé des milliers de personnes à descendre dans la rue. Ils voulaient mettre en place une table de dialogue, mais comme ils n'avaient pas d'informations de la part des dirigeants, des autorités locales et régionales, il n'y avait aucune information », a déclaré le correspondant Walter Campos pour Canal N.

« Cela a créé un malaise parmi les manifestants, qui ont agi très violemment contre la police, avec laquelle ils se sont affrontés pendant plus d'une heure. Ils exigent la présence de l'exécutif, Pedro Castillo. C'est l'ordre », a-t-il poursuivi.

ROUTES BLOQUÉES À JUNÍN

Autoroute centrale (trafic interrompu)

-Km 23 Tingopaccha (Acolla, Tarma)

-Km 136 Huacrapuquio (Huancayo)

-Km 75 Miraflores (Jauja)

-Km 78 Pont Stuart (Huaripampa, Jauja)

-Km 92 San Lorenzo (Jauja)

-Pont Brena km 120 (Pilcomayo, Huancayo)

