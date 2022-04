Ucayali : quatre-vingt-dix enfants de différentes écoles ont été infectés par le virus Coxsackie

Mayra Saavedra, responsable de l'épidémiologie à la Direction régionale de la santé d'Ucayali, a révélé que plus de quatre-vingt-dix enfants ont été infectés par le virus Coxsackie, connu sous le nom de « maladie des mains, des pieds et de la bouche ». Ces cas ont été détectés dans huit écoles au niveau initial de la ville de Pucallpa.

Le responsable a déclaré que deux des établissements d'enseignement concernés sont Victoria Barcia Boniffati et Santa Rosa. Dans les deux écoles, les autorités du secteur de la santé effectuent déjà des travaux de désinfection.

« Cette maladie survient chez les enfants de moins de cinq ans parce qu'ils n'ont pas l'habitude de porter un masque. Cette maladie n'est pas seulement transmise par des mains contaminées, mais par les voies respiratoires. Les mesures que nous prenons sont immédiates », a-t-il dit au RPP.

En outre, le spécialiste a déclaré que les enfants infectés resteraient en quarantaine pendant 7 jours. Pour l'instant, Diresa va procéder à une macrodésinfection dans les écoles où les cas ont été enregistrés, afin de prévenir la propagation de cette maladie.

Avant de conclure, le spécialiste a demandé aux parents de parler à leurs enfants et de leur demander de porter correctement les masques. Il a également demandé que, en cas de symptômes tels que fièvre, maux de gorge, cloques sur les mains, les pieds et la bouche, ils ne soient pas automédicés, mais emmenés dans l'établissement de santé le plus proche.

SYMPTÔMES DU VIRUS COXSAKIE

Selon le portail de santé de la Mayo Clinic, ces symptômes doivent être pris en compte. N'oubliez pas que l'utilisation correcte d'un masque et le fait de garder vos mains propres sont le moyen le plus correct de prévenir cette maladie qui survient chez les enfants.

La maladie des mains, des pieds et de la bouche peut causer tous les signes et symptômes suivants, ou seulement quelques-uns. Par exemple :

Fiebre

Maux de gorge

Sensation de malaise général

Lésions douloureuses, rougies et semblables à des cloques sur la langue, les gencives et l'intérieur des joues

Une éruption cutanée avec rougeur et sans démangeaisons, mais parfois avec des ampoules, sur la paume des mains, la plante des pieds et parfois les fesses

Irritabilité chez les nourrissons et les jeunes enfants

Perte d'appétit

CE QU'IL FAUT SAVOIR :

La période habituelle entre l'infection initiale et l'apparition des signes et symptômes (période d'incubation) est de trois à six jours. La fièvre est souvent le premier signe d'une maladie des mains, des pieds et de la bouche, suivie d'un mal de gorge et parfois d'un manque d'appétit et d'un malaise général.

Un jour ou deux après le début de la fièvre, des plaies douloureuses peuvent apparaître sur le devant de la bouche ou de la gorge. Une éruption cutanée peut survenir sur les mains et les pieds, et éventuellement sur les fesses, un jour ou deux plus tard.

La maladie des mains, des pieds et de la bouche est généralement une maladie mineure caractérisée par des signes et des symptômes relativement légers et une fièvre de quelques jours seulement. Consultez votre médecin si des plaies dans la bouche ou un mal de gorge empêchent votre enfant de boire des liquides.

Il est important que les parents ne négligent pas leurs enfants et, au moindre symptôme, consultent un spécialiste et empêchent ainsi cette maladie de se propager chez les plus jeunes membres de la maison.

(Avec des informations de la Mayo Clinic)

