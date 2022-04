Tony Succar raconte à Infobae comment il vit le pré-Grammy 2022 : « Le soutien du Pérou est immense » | INTERVIEW

Tony Succar est arrivé à Las Vegas ce mardi 31 mars pour assister au 64e édition des Grammy Awards 2022 qui auront lieu ce samedi 3 avril. Le célèbre percussionniste et compositeur péruvien concourra dans la catégorie du meilleur album tropical latin.

L'événement qui récompense les meilleurs représentants de la musique a nominé l'arrangeur et producteur de disques pour la première fois pour son album « Live in Peru », un concert en direct qui compile différentes versions des chansons les plus écoutées au niveau international telles que « Billie Jean », « A puro dolor », « Uptown Funk », entre autres.

Malgré son emploi du temps chargé, l'artiste de 35 ans de nationalité américaine et d'origine japonaise a mis quelques minutes à discuter avec Infobae, à seulement trois jours de la tenue de l'un des prix les plus importants de l'industrie musicale.

Il reste très peu de choses avant la tenue des Grammy Awards 2022, comment vous sentez-vous ?

Je suis super excité, je suis déjà ici à Las Vegas et c'est de la joie pure, de la fête et de la musique. L'ensemble de l'industrie vient ici et il est temps de célébrer tous ses efforts. Je suis super excité.

Allez-vous faire une cabale ou un rituel avant la cérémonie de remise des prix ?

Je n'ai pas de rituel pour ainsi dire, mais j'essaie toujours de me mettre dans un esprit positif. J'essaie de me faire comprendre que je suis là (aux Grammys) et que je gagne. Mets-moi dans cette ambiance positive et c'est déjà le cas. Cependant, parfois cela ne fonctionne pas, mais parfois c'est comme en 2019 quand j'ai été double gagnant aux Latin Grammys. Un esprit positif !

Avez-vous écrit un discours au cas où vous parviendriez à être le gagnant ?

Je ne prépare jamais rien. Je ne prépare pas de discours parce que j'ai peur de le faire et de ne pas gagner. C'est pourquoi je dis que c'était pour le plaisir. Si je gagne, à ce moment-là, je vais droit au but et je dis ce que j'ai à dire.

Foto: Difusión

On est généralement en avance sur les faits, avez-vous déjà imaginé votre réaction lorsqu'ils nomment les nominés dans votre catégorie ?

Je pense que ce sera similaire à ce qui s'est passé aux Grammys latins où j'étais très nerveuse. Je me souviens très bien que tout m'a semblé au ralenti, puisqu'ils ont ouvert l'enveloppe ou fait une pause et j'ai dit : « ouvre-la maintenant, s'il te plaît ». Pour moi, c'est excitant, c'est la meilleure chose d'être ici, incroyable.

Vous avez voyagé avec vos parents et votre frère à Las Vegas, ils sont votre grand soutien...

C'est cool de célébrer avec sa famille et d'être soutenue par elle. Pour pouvoir y aller, sortir et tout faire ensemble. Ils sont avec moi depuis le premier jour où je n'étais personne et maintenant nous sommes pareils, ensemble.

Est-ce la première fois que vous êtes loin de votre bébé ?

C'est en fait la deuxième fois parce qu'il y a quelques jours, j'étais à Boston, j'ai fait un spectacle et je ne suis revenu que quelques heures. Je l'ai vue et j'ai dû sortir à nouveau. Je n'aime pas la vérité, elle me manque tellement et ma femme aussi. C'est très difficile, mais je suis là avec les appels vidéo et les messages. C'est la seule façon dont nous pouvons l'être en ce moment.

Cette fois, il n'a pas voyagé avec moi plus que tout à cause de la pandémie, car il n'a pas encore tous ses vaccins. Pour le moment, nous ne voulons pas risquer le bébé, alors nous avons décidé qu'ils (sa femme et sa fille) restaient, je suis venu avec ma famille.

Tony Succar muestra junto a su hija la medalla que recibió de parte de la organización de los Grammy.

Que signifie pour vous le fait d'être nominé pour les Grammy Awards ?

Cela signifie que chaque effort que vous faites a porté ses fruits et qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser des rêves. Combattez, frappez à toutes les portes possibles et, même s'ils vous les ferment, continuez. C'est un moment de fête et de lutte.

La musique peut vous emmener dans de nombreux endroits et c'est ce qui s'est passé. J'ai une toute petite équipe, mais regardez où je suis. Tout est possible.

Comment avez-vous ressenti le soutien péruvien ?

Je l'ai tellement ressenti. Tout le soutien du Pérou est immense. Je dirais à tous les fans que le Pérou est présent aux Grammys. Allons-y au Pérou ! , nous allons continuer à faire de l'art et nous nous développons. Allons de l'avant au Pérou !

Tony Succar charla en exclusiva con Infobae

Avez-vous vu le match entre le Pérou et le Paraguay ?

J'étais dans les coulisses parce que j'avais un concert à Boston, mais je le regardais sur Facebook et nous n'avions que 2-0 quand c'était à mon tour de monter sur scène. Puis j'ai découvert que c'était fini et nous avons fêté ça. C'était spectaculaire car il y avait beaucoup de personnes péruviennes dans le public avec leurs drapeaux et je jouais de la musique.

Le Grammy est une réalisation très importante pour le Pérou, vous sentez-vous une grande responsabilité ?

Je suis honoré de pouvoir représenter mon pays et j'ai la chance d'être péruvienne. Être péruvien est ce qu'il y a de mieux, nous avons tout et je suis fier de représenter mon pays. Je ne vais jamais m'arrêter, je vais toujours faire de la bonne musique pour représenter mon Pérou.

Qui est votre créateur de garde-robe pour les Grammy Awards 2022 ?

Gino Amoretti est un designer péruvien, avec qui j'ai pu travailler lorsque j'ai participé à l'émission « La Voz ». J'ai adoré ses créations et je lui ai parlé de me faire quelque chose de spectaculaire qui représente le Pérou aux Grammys. Cela m'a vraiment surpris, je vais porter un costume incroyable, il a quelque chose du Pérou et il est très élégant.

El compositor peruano logró su primera nominación en los Grammy 2022. (Foto: Instagram)

