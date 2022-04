En avril, HBO Max promet un mois de titres exceptionnels : la première fiction avec laquelle la plateforme a fait ses débuts en Amérique latine, The Flight Attendant, revient avec la deuxième saison. La série Tokyo Vice de Michael Mann est sortie, et David Simon revient avec We Own This City. En outre, le retour de l'une des comédies les plus importantes et les plus primées de HBO ces derniers temps : Barry.

En outre, et comme point culminant, la première de The Batman sur la plateforme après un excellent passage dans les cinémas. Il convient de rappeler que cette année, la fenêtre pour atteindre HBO Max est passée de 35 à 45 jours dans le monde pour donner plus de portée aux films en salles. Vous trouverez ci-dessous une liste de six points saillants.

Vice de Tokyo

La nouvelle série originale de HBO Max est un regard sur la pègre criminelle du Japon des années 90. Il s'inspire d'événements réels et met en vedette Ansel Elgort (West Side Story) dans le rôle du journaliste Jake Adelstein, et Ken Watanabe dans le rôle d'un détective japonais. Michael Mann, le célèbre réalisateur qui a participé à la création de Miami Vice dans les années 1980 et a réalisé le film de 2006 avec Colin Farrell et Jamie Foxx, est producteur exécutif de la série et a réalisé le premier épisode. Il ouvre ses portes le 7 avril.





Barry T3

Barry est une comédie noire, remportant six Emmy Awards et mettant en vedette Bill Hader, qui reviendra avec une troisième saison de huit épisodes. Créé par Alec Berg et Bill Hader, ce projet audiovisuel raconte l'histoire d'un tueur à gages déprimé qui souhaite commencer une nouvelle vie d'acteur. Il est envoyé à Los Angeles pour faire un travail, mais finit de façon inattendue par s'impliquer avec un groupe d'étudiants en théâtre dirigé par le professeur Gene Cousineau (Henry Winkler). Barry décide de changer, même si son passé criminel ne le laissera pas partir si facilement et son défi sera de trouver l'équilibre entre ces deux mondes dans lesquels il vit. Il ouvre ses portes le dimanche 24 avril.





Cette ville nous appartient

Il s'agit d'une production audiovisuelle basée sur le livre du journaliste Justin Fenton dans le journal Baltimore Sun, et comportera au total six épisodes. Cette histoire raconte la montée et la chute du Gun Trace Task Force pour le département de police de Baltimore, ainsi que la corruption et l'effondrement moral de cette ville américaine dans lesquels les politiques d'interdiction des drogues et les arrestations massives au détriment du travail de la police ont été défendues. Cette fiction est plus que importante pour HBO car elle représente le retour de David Simon et George Pelecanos, les créateurs de The Wire. Il ouvre ses portes le 25 avril.





L'agent de bord

La comédie dramatique tordue de HBO Max revient avec les nouveaux épisodes. La série mettant en vedette Kaley Cuoco a présenté un premier look exclusif. Cassie Bowden y est vue un an après les événements de la saison initiale. Tout semble bien se passer pour elle, mais rien ne se passera comme prévu. Ce fut l'une des premières fictions de HBO Max à arriver en Amérique latine. Il revient le 21 avril.





Gentleman Jack

Gentleman Jack reviendra avec une deuxième saison en huit épisodes sur HBO Max. Pour préparer le public, la série réalisée par Sally Wainwright (Last Tango in Halifax et Happy Valley) a présenté une bande-annonce inédite avec l'annonce et la confirmation de la date de sortie. La production recrée l'histoire d'Anne Lister, une femme qui a épousé une autre femme au XIXe siècle et contre tous les préjugés, sur la base d'un fait réel. Gentleman Jack sera de retour le 10 avril.





Batman

Dans les cinémas d'Amérique latine, il s'est rapidement classé parmi les films les plus regardés au box-office de la région. Dans cette nouvelle aventure, nous suivons le Gotham Bat, maintenant incarné par Robert Pattinson, dans sa deuxième année comme veilleur de nuit et défenseur de la justice dans un lutte contre le crime organisé dans la ville. Avec un grand succès, The Batman est attendu sur HBO et arrivera le 19 avril sur la plate-forme et le 23 aux signaux HBO.

CONTINUEZ À LIRE :