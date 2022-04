Un succès au box office. En première américaine, The Batman a surpassé les films Aquaman et Joker, également issus de l'univers de DC Comics et Marvel Studios comme Les Gardiens de la Galaxie et Spider-Man : Back Home. Selon de nouvelles informations, ses revenus intérieurs sont passés à 338,1 millions de dollars depuis son lancement le 3 mars dans les cinémas américains.

Selon Forbes, qui a récemment rapporté ces chiffres, le film avec Robert Pattinson se classe quatrième parmi les productions les plus réussies basées sur les bandes dessinées DC, derrière Wonder Woman (412,5 millions), Batman : The Knight of the Night Rises (448 millions) et Batman : The Knight of the Night (533 millions). Ces deux derniers font partie de la saga Gotham Watchman conçue par Christopher Nolan pour le grand écran.

En outre, The Batman se positionne également très près d'autres films de haute performance de Warner Bros. tels que Harry Potter et les reliques de la mort, partie II (381 millions) et Sniper (350 millions) ; la prochaine publication des chiffres enregistrés dans le monde est également attendue. Pour l'instant, il n'est pas possible de déclarer où il se trouverait devant les films susmentionnés, car il reste encore quelques semaines avant que sa sortie sur la plateforme HBO Max, prévue le 19 avril, soit officielle.

Comme vous vous en souvenez, toutes les propositions de films de la société sont également distribuées sur le marché numérique via le service de streaming avec une attente de 45 jours pour maintenir une projection exclusive dans les salles. Les utilisateurs pourront bientôt profiter de ce reboot du super-héros sous les yeux du cinéaste Matt Reeves, qui a écrit et réalisé cette histoire qui aborde la deuxième année de Bruce Wayne dans sa double vie d'héritier millionnaire le jour et de Batman la nuit.

Robert Pattinson se venge dans The Batman

« Au cours de sa deuxième année de lutte contre le crime, Batman explore la corruption qui existe à Gotham City et son lien avec sa propre famille. De plus, il entrera en conflit avec un tueur en série connu sous le nom de The Riddle », décrit le synopsis officiel de la nouvelle aventure Gotham Bat. Reeves reprend des éléments des bandes dessinées originales du personnage pour les traduire en une intrigue complètement renouvelée sur grand écran.

Robert Pattinson succède à Ben Affleck dans le rôle de l'homme masqué et propose une interprétation brillante du héros à travers une vision beaucoup plus sombre. « Je suis vengeance », est la phrase qui est devenue une marque de fabrique de cette version de l'acteur britannique, qui — faisant taire les préjugés à cause de son passé dans Twilight — fait face à un dôme maléfique dans un Gotham City beaucoup plus fidèle à celui des pages de DC Comics.

Le protagoniste a été rejoint par d'autres stars notables au casting principal : Zoë Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle de The Riddle, Andy Serkis dans le rôle d'Alfred Pennyworth, Colin Farrell dans le rôle du Pingouin et Jeffrey Wright dans celui de Jim Gordon. Le scénario et la réalisation sont tombés à Matt Reeves, un fan auto-avoué des aventures du super-héros dans les comics qui a réussi à garder son héritage dans le style.

The Batman est projeté dans les cinémas depuis le 3 mars en Amérique latine et arrivera à HBO Max le 19 avril.

