Sporting Cristal vs San Martín : buts et résumé de la victoire céleste 4-1 de Grimaldo avec un doublé pour la Liga 1

Sporting Cristal vs San Martín : l'équipe céleste s'est battue 4-1 contre le tirage au sort « sacré » pour la 8e date du tournoi Liga 1 Apertura lors du premier match de la journée joué au stade Alberto Gallardo.

Le Sporting Cristal est revenu sur la voie du triomphe avec une victoire après deux nuls consécutifs. L'équipe céleste a remporté sa troisième victoire en Ligue 1, a accumulé 12 points et a pour l'instant grimpé à la sixième place du classement de la ligue 1. Pour sa part, San Martín a enchaîné sa sixième défaite consécutive au championnat et est le dernier du classement avec trois unités.

Le Sporting Cristal a ouvert le score en 15 minutes avec un but d'Irven Ávila depuis le bord de la petite zone de San Martín. L'équipe sacrée a égalisé le match avec un tir à la tête de Gonzalo Verón à 27′. C'est comme ça qu'ils se sont reposés.

En seconde période, le Sporting Cristal a trouvé l'avantage à 50 'avec l'apparition stellaire de l'attaquant Joao Grimaldo qui a été la figure de l'engagement après son entrée pour remplacer Percy Liza.

Le Sporting Cristal a profité d'une erreur au début de l'équipe « sainte » et a marqué le troisième de l'après-midi grâce à Jesús Castillo, qui a récupéré le ballon et s'est retrouvé dans la zone opposée pour marquer 3-1 après une passe sensationnelle de Christofer Gonzales.

Grimaldo est apparu à nouveau dans la zone rivale pour ajouter son doublé et marquer 4-1 pour le Sporting Cristal. L'attaquant de 19 ans a inscrit ses deux premiers buts dans une chemise bleu clair.

Le Sporting Cristal affrontera Flamengo pour ses débuts dans le Groupe H de la Copa Libertadores 2022 mardi 5 avril prochain. Pour sa part, San Martín jouera contre Melgar à la 9e date de la Liga 1 le dimanche suivant, le 10 avril.

CRISTAL VS SAN MARTÍN BUTS ET RÉSUMÉ

INCIDENTS EN DIRECT

FIN DE MATCH

MIN 63 : Objectif pour le Sporting Cristal ! Joao Grimaldo a ajouté un double et a marqué 4-1 contre San Martín.

MIN 56 : Objectif pour le Sporting Cristal ! Jesús Castillo a augmenté le compte 3-1 contre San Martín.

MIN 50 : Objectif pour le Sporting Cristal ! Joao Grimaldo a marqué le deuxième but céleste d'un tir croisé (2-1) contre San Martín.

MIN 46 : Le second semestre a commencé.

MIN 45 : Fin du premier semestre.

MIN 27 : But pour San Martín ! Gonzalo Verón a égalisé le score avec une tête de 1-1 contre Cristal.

MIN 15 : Objectif pour le Sporting Cristal ! Irven Ávila a ouvert le score 1-0 contre San Martin.

MIN 13 : Pouah ! Calcaterra sans score à l'intérieur de la surface de réparation, tir mordu et rate une chance de but.

MIN 11 : Espinoza (San Martín) a dépassé la barre transversale.

MIN 06 : Le match est paralysé par un coup involontaire de Calcaterra (Cristal) sur la tête d'Álvaro Ampuero (San Martín)

MIN 01 : Le second semestre a commencé.

ALIGNEMENTS CONFIRMÉS DE CRISTAL VS SAN MARTIN

Sporting Cristal : Renato Solis, Omar Merlo, Nilson Loyola, Johan Madrid, Gianfranco Chavez, Horacio Calcaterra, C. Gonzales, Leandro Sosa, Jesus Castillo, Irven Avila et Percy Liza.

San Martin : Martin Parra, Alejandro Gonzalez, Alvaro Ampuero, Yhirbis Cordoue, Alessandro Milesi, Fernando Melgar, Diego Espinoza, Axel Moyano, Diego Soto, Gonzalo Veron et Joffre Escobar.

INFORMATIONS PRÉCÉDENTES SUR CRISTAL VS SAN MARTIN

QUAND ET À QUELLE HEURE JOUENT LE SPORTING CRISTAL VS SAN MARTÍN ?

Le match Sporting Cristal vs San Martín se jouera ce vendredi 1er avril à partir de 13h15 (heure du Pérou). Celestes cherchera à reprendre le chemin du triomphe à domicile après avoir fait match nul 2-2 contre Academia Cantolao.

OÙ JOUENT LE SPORTING CRISTAL VS SAN MARTIN ?

La scène du compromis entre Cristal et San Martín sera le stade Alberto Gallardo et accueillera avec les supporters les joueurs de l'équipe nationale péruvienne qui ont remporté le quota pour le repêchage du Qatar 2022.

CHAÎNE DE TÉLÉVISION POUR REGARDER SPORTING CRISTAL VS SAN MARTÍN

La diffusion en direct du match Cristal vs San Martín sera diffusée en direct par Gol Perú sur la télévision payante Movistar Tv sur les chaînes 14 et 714 HD. En outre, via le streaming via l'application Movistar Play (application).

Le Sporting Cristal cherche à atteindre le duel avec San Martín après avoir enchaîné deux nuls d'affilée. Le premier à domicile contre Cantolao (2-2) et le dernier contre Carlos Stein à Lambayeque. L'équipe céleste vise à ajouter jusqu'à trois pour regagner du terrain dans la ligue 1 classement dans le qui se classe 11e avec neuf points après avoir remporté deux victoires, trois nuls et une défaite dans les six matches joués dans le tournoi Apertura.

L'entraîneur de Cristal Roberto Mosquera récupère les joueurs appelés à intégrer l'équipe nationale péruvienne après avoir été absent lors du dernier match contre Carlos Stein. Jhilmar Lora, Horacio Calcaterra, Yoshimar Yotún et Christofer Gonzales ont rejoint l'entraînement avec l'équipe et feraient partie de l'équipe de départ ce vendredi.

L'entraîneur de San Martín, Juan José Luvera, aura la difficile tâche de surprendre lors de la huitième journée de la Liga 1 avec une victoire à l'extérieur et de briser ainsi la mauvaise série de cinq défaites consécutives qui l'ont laissé à la dernière place du tableau.

ALIGNEMENTS POSSIBLES POUR SPORTING CRISTAL VS SAN MARTÍN

Cristal sportif : Alejandro Duarte ; Jhilmar Lora, Gianfranco Chavez, Omar Merlo, Nilson Loyola, Jesus Castillo, Yoshimar Yotún, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzales ; Irven Avila et Percy Liza.

San Martin : Martin Parra, Alejandro Gonzalez, Alvaro Ampuero, Yhirbis Cordoue, Sergio Aranda, Fernando Melgar, Diego Espinoza, Axel Moyano, Diego Soto, Gonzalo Veron et Joffre Escobar.

Sporting Cristal vs San Martín: se integraron al plantel los jugadores celestes que disputaron las Eliminatorias con Perú (Foto: @ClubSCristal)

CALENDRIER DES MATCHS SPORTING CRISTAL CONTRE SAN MARTÍN

- Pérou/ 13 h 15

- Mexique/12 h 15.

- États-Unis (Miami) /13 h 15

- Colombie/13 h 15

- Equateur/13 h 15

- Venezuela/ 13 h 15

- Bolivie/14 h 15

- Paraguay/15 h 15

- Uruguay/15 h 15

- Chili/15 h 15

- Argentine/15 h 15

- Brasil/15 h 15

- Espagne/19 h 15

DERNIERS MATCHS SPORTING CRISTAL VS SAN MARTIN

09/03/21 Sporting Cristal 1-1 San Martin

30/05/21 Sporting Cristal 2-0 San Martin

07/11/20 San Martin 0-2 Sporting Cristal

09/09/20 Sporting Cristal 2-0 San Martin

27/10/19 San Martin 1-1 Sporting Cristal

13/05/19 Sporting Cristal 4-0 San Martin

27/10/18 Sporting Cristal 0-1 San Martin

08/01/18 San Martin 0-3 Sporting Cristal

21/04/18 Sporting Cristal 4-1 San Martin

03/03/18 San Martin 1-5 Sporting Cristal

