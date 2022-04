Spectacle de Kun Agüero au Qatar : la blague sur un chauffeur de taxi, la phrase contre ceux qui sifflent Messi et les éloges du football pour Morena Beltrán

Bien qu'il soit encore en train d'assimiler sa retraite du football professionnel à la suite d'un problème cardiaque, Sergio Kun Aguero est heureux et profite de sa nouvelle vie. L'ancien footballeur, qui est l'un des invités de luxe de le tirage au sort de la Coupe du monde Qatar 2022, fidèle à son style, a amusé tout le monde dans une interview à ESPN alors qu'il racontait les détails de sa relation avec Lionel Messi et a expliqué quel sera son rôle dans la Coupe du monde.

« Si quelqu'un le pique, je vais lui dire 'ferme la gueule, vas'. Quels cinglés êtes-vous ? Va jouer », a déclaré l'homme qui est sorti de la carrière d'Independiente, sans poils sur la langue. Les deux se connaissent depuis leur enfance, où ils ont formé un lien fort qui perdure encore dans le temps. Avec le maillot d'albiceleste ensemble, ils ont remporté la Coupe du monde des moins de 20 ans aux Pays-Bas en 2005, une médaille d'or aux Jeux olympiques de Pékin 2008 et la Copa America au Brésil 2021.

Selon lui, la présence de la puce dans l'équipe nationale a considérablement muté : « Je lui parle toujours d'autres choses, je lui demande comment il va. Il est content de l'équipe nationale, car comme tout le monde, ce titre que nous attendions, mais surtout lui, a donné un plus de joie à tout le monde. Surtout lui, qui a pris ce poids sur tant d'années de vouloir gagner un titre avec l'équipe nationale. Cela se voit sur le terrain, chez les gens, qui apprécient beaucoup plus. Cela vous donne un avantage supplémentaire. »

« J'ai vu qu'il y avait des commentaires de personnes et de journalistes, et nous étions des salauds... Cela a été difficile. Et croyez-le ou non, cela dérange. Lorsque vous jouez, vous ressentez cette pression qu'ils parlent de vous de mauvaises choses. Mais ensuite, nous avons appris à vivre avec, ce qui n'était pas habituel. Ailleurs, avec des joueurs comme lui, ça ne s'est pas produit. Mais l'Argentin veut gagner tout le temps, il en veut plus ; et parfois, on ne peut pas tout faire. On s'entend bien avec lui. Nous nous sommes battus, des combats stupides, mais nous avons chié de rire », a rappelé Aguero en parlant du moment où ils étaient au centre des critiques.

Avec l'une de ses sorties typiques, le buteur historique de Manchester City a comparé son lien avec Messi à celui d'un couple : « On s'entend, parce que c'est comme des couples, parce que l'un est calme et l'autre est fou. C'était moi la folle. Si nous sommes tous les deux pareils, dites-lui que nous sommes calmes, que nous sommes tous les deux stupides en nous regardant et que disons-nous. Nous sommes devenus amis, nous nous sommes bien complétés. Nous nous sommes également battus, mais je ne me suis pas fâché. »

Dans une autre partie de l'interview, l'ancienne Independiente était également consciente de tout ce qui se passe dans les médias et a salué la journaliste Morena Beltrán pour son niveau footballistique : « Vous jouez bien, m'ont-ils dit. Tu joues bien... Je ne sais pas, je ne t'ai pas vu, mais ils m'ont dit. » « Quelle pression. J'ai volé là avec une bonne passe que j'ai mise dedans, mais rien d'autre », a répondu la chroniqueuse, rappelant sa performance dans le match télévisé avec ses partenaires de programme.

Toujours avec son humour caractéristique, le Kun a également averti les fans d'albicelestes de faire attention lorsqu'il s'agit de monter dans un taxi au Qatar en raison de sa manière de conduire imprudente. « Comment va-t-il klaxonner comme ça ? Qui klaxonne dans un hôtel ? Maman ! Attention à ceux qui viennent ici. L'un des chauffeurs de taxi m'a attrapé et j'ai dit : « mince, tu es comme un Hamilton. Il m'a dit qu'il ne connaissait pas Hamilton. Qu'est-ce que tu es, Vettel ? Je ne veux pas m'écraser », a-t-il lancé en riant alors qu'un véhicule interrompait la note.

L'homme ayant un passé à l'Atlético Madrid et à Barcelone en Espagne a également précisé qu'il avait décliné l'offre de faire partie de la délégation officielle de l'Argentine à la Coupe du monde, même s'il a souligné qu'il sera présent à la plus haute compétition de football de la planète. « L'invitation est là, mais j'ai déjà parlé. J'ai parlé à Chiqui (Tapia) et j'ai été clair. Mon idée est d'en profiter et je viendrai au Qatar en tant que fan. J'ai une très bonne relation avec tout le monde, mais je ne me vois pas être avec le personnel d'entraîneurs ou avec les garçons au quotidien. Je m'entends très bien avec mes coéquipiers et je veux continuer ainsi. C'est un rôle différent qu'ils me demandent et je pense que je ne suis pas là pour ça », a-t-il souligné.

« J'en profite. Mais je ne regarde pas beaucoup de matchs. Mais j'aime ça, vraiment. Depuis que j'avais 5 ans quand j'ai commencé avec le ballon, ma vie était très compliquée à cet égard. Depuis que j'ai commencé, je ne me suis pas arrêté, j'ai rapidement grimpé dans les catégories. J'ai quitté ma famille très rapidement, tout a été d'un seul coup. Et maintenant je vis une autre réalité, ce que je ne pouvais pas faire auparavant. Je peux voyager peu importe si je dois me reposer pour m'entraîner ou pour manger. Je suis plus libéré et j'en profite. Après ce qui m'est arrivé, je l'apprécie d'une manière différente », a-t-il commenté à propos de sa nouvelle vie.

