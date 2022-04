Slap ou palazo : ils ont créé des piñatas de Jada Pinkett et Chris Rock après le succès de Will Smith

Sans aucun doute, l'un des meilleurs moments de la télévision mondiale a été la gifle que l'acteur Will Smith a donnée au comédien Chris Rock, après avoir offensé sa femme, Jada Pinkett, avec une blague sur son alopécie lors de la cérémonie des Oscars 2022.

Après ce moment maladroit mais intense, les Mexicains ont été surpris et ont inondé les réseaux sociaux de leurs réactions, opinions, commentaires et critiques sur ce fait, qui, à moins que quelqu'un ne prouve le contraire, est sorti du scénario établi par La Academia.

L'un des profils Facebook qui ne pouvait manquer d'en parler, à sa manière, était la célèbre Piñatería Ramírez, connue pour ses répliques, avec du papier et de la pâte, des moments les plus mémorables de la culture populaire.

Maintenant, ils ont décidé de recréer Chris Rock et Jada Pinkett. Le comédien et acteur porte un costume noir avec une chemise bleue et blanche et un nœud papillon. Une tenue très similaire à celle qu'elle portait dimanche dernier, le 27 mars. De son côté, l'actrice de Matrix a une robe verte, identique à celle qu'elle portait ce soir-là.

« Pinata de Chris Rock pour qu'il ne se moque pas des poilus. Piñateria Ramirez vous donne l'opportunité que Will Smith a eue. Pourquoi sera-t-il capable de mettre le p ! t* l'ami de mon fils.. mais jamais ! Dites à Pelona de passer votre commande et d'appeler maintenant » (sic), était le message qui accompagnait les photos.

Les utilisateurs ont applaudi le travail des responsables de la fabrication des piñatas (Photo : Facebook/Piñatería Ramírez)

Cependant, ils ont également partagé l'instantané de deux autres piñatas qui ont recréé le moment, qui s'est produit à la mi-2020, lorsque Jada a avoué à Will Smith qu'elle l'avait trompé avec le rappeur August Alsina, qu'elle a rencontré grâce à son fils, Jaden, alors qu'elle avait 23 ans et traversait une « difficile » situation.

Certains passants se sont arrêtés pour prendre la photo, simulant une gifle. De plus, ils ont été placés dans différentes positions pour simuler des coups, des distances et même des inflammations.

Les abonnés de cette page ont immédiatement réagi et ont commencé à publier leurs commentaires. Certains ont applaudi le travail des personnes qui ont fabriqué les piñatas, car ils ont dit qu'elles ressemblaient beaucoup à de vraies personnes.

Un autre secteur a décidé de continuer les taquineries et a partagé quelques blagues et mèmes. Ils ont également souligné que, jusqu'à présent, personne ne s'est prononcé contre ces créations, comme cela s'est produit en d'autres occasions.

Enfin, ils n'ont pas transmis de messages liés à Eduardo Yáñez, un autre acteur qui a décidé de frapper un journaliste sur un tapis rouge, parce qu'il l'avait interrogé sur son fils, qui venait de subir un accident.

Chris Rock s'est moqué de l'alopécie de la femme de Will Smith, qui a provoqué la fureur de l'acteur (Photo : Reuters/Brian Snyder)

Après que chacune des personnes impliquées ait donné son point de vue sur les faits, en plus des opinions diverses du monde du divertissement, l'Académie a invité mercredi dernier l'acteur Will Smith à envoyer une déclaration écrite sur leur conduite lors du gala des Oscars 2022.

Selon un communiqué envoyé à EFE, l'acteur dispose de 15 jours pour envoyer cette déclaration avant que le 18 avril, l'Académie « prenne toute mesure disciplinaire », qui pourrait être « une suspension, une expulsion ou toute autre sanction autorisée par les statuts ».

L'institution a également précisé qu'elle avait demandé à Smith de quitter la cérémonie après l'incident, mais il a refusé, bien qu'il ait admis qu' « il aurait pu gérer la situation différemment ».

Cette clarification intervient après que l'une des présentatrices du gala, Wanda Sykes, a critiqué dans le programme d'Ellen DeGeneres la permissivité de l'Académie envers l'acteur.

« Vous agressez quelqu'un, ils vous escortent hors du bâtiment et c'est tout. Mais pour laisser tomber... J'ai trouvé ça dégoûtant », a déclaré Sykes, qui a ensuite dû monter sur scène pour continuer à diriger la cérémonie.

