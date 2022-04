Shakira joue dans des mèmes amusants après la première de la première chanson de la Coupe du monde Qatar 2022

« Hayya Hayya (Better Togheter) » est la première chanson officielle présentée par la FIFA pour promouvoir la Coupe du monde 2022 au Qatar. La chanson, jouée par l'Américaine Trinidad Cardona, la Nigériane Davido et Qatari Aisha, est l'une de celles qui sortiront finalement jusqu'à la date d'ouverture en novembre de cette année.

« Réunissant des voix d'Amérique, d'Afrique et du Moyen-Orient, cette chanson symbolise la manière dont la musique et le football peuvent unir le monde », a déclaré le directeur commercial de la FIFA Kay Madati, qui a également ajouté : « Dans le cadre de la stratégie musicale renouvelée de la FIFA, la bande originale composée de plusieurs chansons amènera les fans plus proches ensemble passionnés par l'esprit de la Coupe du Monde de la FIFA que jamais auparavant. »

Cependant, le single, qui a des influences du R&B et du reggae, a généré une vague d'opinions partagées sur les réseaux sociaux. Un grand nombre d'utilisateurs ont demandé, via Twitter, que la FIFA convoque à nouveau Shakira pour participer à la bande originale officielle de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Rappelons que la chanteuse colombienne a été choisie pour interpréter « Waka Waka », chanson officielle du Monde 2010 Cup South Africa, numéro #1 dans 50 pays et vendu à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde, selon des informations tirées de Billboard. Apparemment, les internautes ont toujours l'illusion de revoir l'artiste latino à la Coupe du monde de football et ils l'ont fait connaître à travers des mèmes amusants.

CHANSONS OFFICIELLES DE LA COUPE DU MONDE

Chili 1962 : World Rock

Angleterre 1966 : Coupe du monde Willie (Où nous allons dans ce monde)

Mexique 1970 : Football Mexique 70

Allemagne 1974 : Football//Fanfare de la Coupe du monde

Argentine 1978 : Coupe du monde/Marche officielle de la Coupe du monde 1978

Espagne 1982 : La Coupe du monde

Mexique 1986 : Le monde uni par un ballon

Italie 1990 : Un été italien

États-Unis 1994 : Gloryland

France 1998 : La Coupe de la vie// La Cour des Grands

Corée - Japon 2002 : Boum !

Alemania 2006 : Le temps de nos vies

Afrique du Sud 2010 : Waka Waka (Cette fois pour l'Afrique) /Wavin' Flag

Brésil 2014 : Nous sommes un (Ole Ola)

Russie 2018 : Live It Up

