Sergio Fajardo a nié toute possibilité de prendre un café avec Federico Gutiérrez

IMAGEN DE ARCHIVO. Sergio Fajardo habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, Marzo 8, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

Il faut moins de deux mois pour que la Colombie participe à nouveau aux élections électorales, en l'occurrence les élections présidentielles. C'est pourquoi plusieurs candidats continuent à gérer leurs stratégies et à rechercher des approches avec différents fronts politiques afin de pouvoir atteindre les élections du 29 mai en force. Sergio Fajardo a été l'un des candidats les plus actifs ces derniers jours dans la capitale colombienne et a clairement indiqué sa position par rapport à certains autres candidats, comme Federico Gutiérrez.

Le candidat de l'équipe Colombie Federico Gutiérrez a récemment ouvert la possibilité de « prendre un café » avec les candidats présidentiels Sergio Fajardo et Ingrid Betancourt et leur a clairement indiqué qu' « eux aussi sont les bienvenus » dans la coalition. Face à cela, le candidat du Centre Esperanza a répondu avec force et a assuré qu'il ne soutiendrait pas Gutiérrez car il représente l'école politique de l'ancien président et chef du centre démocratique, Álvaro Uribe Vélez.

« Je ne vais pas soutenir Federico Gutiérrez car il représente la continuité du président Iván Duque, l'école politique de l'ancien président Álvaro Uribe qui s'achève en 2022. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas en tant que personne, que je ne l'aime pas, que ce n'est pas un problème personnel, c'est un problème politique. La Colombie est sur le point de changer et ne peut pas continuer, quelle que soit la composition de la candidature de Fico Gutiérrez et de celle de Rodrigo Lara », a déclaré le candidat Sergio Fajardo.

Et il a clairement indiqué : « Je le répète, ce n'est pas un problème personnel, c'est politique et ce chemin a déjà été parcouru par la Colombie. La Colombie va changer et je représente ce changement. » Selon les derniers sondages, le candidat du Pacte historique, Gustavo Petro, est celui qui mène l'intention de voter, suivi de Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández et Sergio Fajardo, de sorte que chaque mouvement politique pourrait jouer un rôle clé face aux élections.

À propos de la possibilité de prendre un café avec Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo a déclaré avec insistance qu'entre les deux candidats, ils n'avaient pas grand-chose en commun puisque, « non. Nous aurons tout le temps de boire beaucoup de cafés dans la vie. Nous vivons des moments politiques. Il prend un café avec César Gaviria, avec Radical Change, avec le U, avec le Parti conservateur, et ce ne sont pas les cafés que je bois ».

D'autre part, Ingrid Betancourt a également parlé de cette possibilité et a noté : « Il ne m'a pas encore invitée. En Colombie, nous devons sortir de la polarisation, et il ne s'agit pas d'un débat personnel. Nous pouvons nous unir entre les Colombiens qui sont contre la corruption et qui n'autorisent pas les machines. Toute réunion doit avoir cette volonté comme prémisse. »

La candidate du Green Oxygen Party a également déclaré qu'à l'heure actuelle, elle n'aurait aucune approche avec le candidat de l'équipe pour la Colombie, « il a des machines. Ils sont bien divisés entre lui et Petro. C'est-à-dire que nous pourrions parler, mais il est évident que des alliances ne se feront pas dans ce contexte, à moins qu'il ne change. Tout le monde peut changer. »

