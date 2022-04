Run Run : Rencontrez Lucila, la renarde andine qui a volé son cœur à Granja Porcón

Run Run, le renard andin le plus aimé par de nombreux Péruviens, ouvre une nouvelle maison après son déménagement à Cajamarca. Afin de donner un meilleur bien-être à cet animal, il a été décidé de l'emmener à Granja Porcón, un endroit situé à 45 minutes de la ville.

Comme on le sait, ce site abrite plus de 50 espèces sauvages qui, en raison de divers facteurs et pour préserver leur lignée, se trouvent dans cet endroit.

Pour la chance de Run Run, dans sa nouvelle maison, il y a aussi un renard andin nommé Lucila, qui a sans aucun doute volé le cœur du petit renard. Selon les éleveurs de ce grand parc, les deux animaux s'en sont bien sortis. A-t-il trouvé l'amour ?

Il convient de mentionner que Lucila est également un renard andin, qui a été secouru il y a environ un mois. Elle est très joueuse et a très bien accueilli son nouveau partenaire. De plus, depuis qu'ils se sont rencontrés, ils n'ont pas cessé de jouer et de courir dans leur nouvel espace.

Les deux partagent un environnement spacieux de 140 mètres carrés. Selon les représentants de Serfor, leur nouvelle maison est située dans une zone au climat typique de leur habitat naturel et présente les conditions propices à son processus d'adaptation.

Interrogés sur la question de savoir si Run Run pouvait retourner à son habitat naturel, ils ont répondu qu'ayant été extrait de la nature comme produit de reproduction du commerce illégal d'espèces sauvages, ses parents ne lui ont pas appris à chasser, à se nourrir et à se défendre contre les prédateurs, il doit donc rester sous les soins humains dans un centre d'élevage.

Run Run a été transféré à cet endroit, à la suite d'un processus de quarantaine au cours duquel il a été étroitement surveillé par des spécialistes de la forêt et de la faune Administration technique (ATFF) Serfor Lima. En raison de son état optimal, il a été déterminé qu'il était approprié de connaître le lieu qui l'a accueilli.

Pendant leur quarantaine, les spécialistes de l'ATFFS Lima de SERFOR ont fourni des soins vétérinaires au renard, avec une alimentation équilibrée, composée à 95% de viande et à 5% de fruits et tubercules. Les dernières analyses ont montré que le renard était en bonne santé et guérissait de maladies contractées au contact des chiens, telles que l'ehrlichia et l'anaplasme.

Désormais, les spécialistes de l'ATFFS Cajamarca surveillent quotidiennement l'état de santé de Run Run et coordonnent en permanence avec Granja Porcón les détails liés au processus d'adaptation du renard andin dans sa nouvelle maison.

Run Run dans votre nouvelle maison | Photos : Serfor

COMMENT SE RENDRE À LA GRANJA PORCÓN

Pour vous rendre à Granja Porcón, vous devez vous rendre à la Plaza de Armas de Cajamarca, d'où partent plusieurs bus pour le lieu animé. La distance entre la ville et cette zone est d'environ 45 minutes.

Il convient de mentionner que Granja Porcón possède une pinède de plus de 12 000 hectares, avec une végétation abondante et des paysages typiques des montagnes de Cajamarquina. Il est situé à une altitude de 3510 mètres et abrite diverses espèces d'animaux sauvages en captivité tels que le jaguar, la vigogne, le condor des Andes, entre autres.

