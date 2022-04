Qui était Felipe Carrillo Puerto, révolutionnaire dont le nom sera proposé par AMLO pour l'aéroport de Tulum

Le mardi 31 mars 2022, lors de la conférence « matinale », le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a proposé que le nouvel aéroport international de Tulum (AIT) soit appelé « aéroport Felipe Carrillo Puerto ».

López Obrador a demandé au secrétaire à la Défense nationale (SEDENA), Luis Crescencio Sandoval, d'envisager que le nouveau projet d'aéroport en cours de construction sur la péninsule du Yucatan, porte le nom de l'ancien gouverneur de l'entité en réponse à ses adversaires, qui ont dit, « ne veulent pas de transformation » de Mexique.

Le président a relaté la proposition d'appeler le nouvel aéroport Felipe Carrillo Puerto au fait que dans la zone où l'aéroport est installé, il se trouve dans les limites de la municipalité portant le nom homologue.

Carrillo Puerto était un révolutionnaire qui s'est battu toute sa vie pour les droits du peuple maya (Photo : couverture du livre « Suku'un Felipe. Felipe Carrillo Puerto et la révolution maya du Yucatan » par Armando Bartra)

Il a également assuré que ce sera « un espace international et de qualité » comme le Felipe récemment ouvert Aéroport international d'Ángeles (AIFA), car les travaux seront effectués par des ingénieurs militaires et contribueront à réduire la saturation de l'aérogare de Cancún avec entre 500 et 600 opérations par jour.

Felipe Santiago Carrillo Puerto était un homme politique, journaliste et leader révolutionnaire mexicain né à Motul, dans l'État du Yucatan, le 8 novembre 1874. Il était le deuxième enfant d'un mariage établi entre Adela Puerto et Justino Carrillo. Il est connu pour avoir été chef du Parti socialiste du Sud-Est et gouverneur du Yucatan de 1922 à 1924.

Cette œuvre comprend Emiliano Zapata [à gauche], Felipe Carrillo Huerta [au centre] et José Guadalupe Rodríguez [à droite] portant le slogan zapatismo « Terre et liberté » (Photo : Fragment de la murale « Histoire du Mexique », par Diego Rivera)

Ce héros mexicain, si important dans la lutte révolutionnaire dans le sud du pays, a étudié à Mérida, où, dès son plus jeune âge, il a appris la langue maya motivé par son intérêt pour la défense des droits des peuples autochtones. Cela l'a fait emprisonner alors qu'il n'avait que 18 ans pour avoir incité un peuple à démolir une clôture construite par des propriétaires terriens qui empêchait le passage de la communauté maya.

Toute sa vie, il a été déterminé à travailler pour la reconnaissance de ce secteur de la population. Dès son plus jeune âge, il a prêché la Constitution de 1857 parmi les journaliers mayas des haciendas qui produisaient le henequén, matériau occupé dans l'industrie textile.

La décision de Carillo Puerto l'a amené à participer activement à la Révolution mexicaine en suivant la voie du mouvement zapatiste, à tel point que lorsque la lutte armée est arrivée dans la péninsule, il a fondé le Parti socialiste du Sud-Est et de là a combattu la tyrannie de ceux qui voulaient prendre leurs terres des paysans.

Mais ses ennemis ne tarda pas à le poursuivre, il dut s'exiler en 1918 après avoir dirigé la législature de son entité et appelé à des élections démocratiques. Il est revenu jusqu'en 1920 dans le but de rejoindre le plan d'Agua Prieta. Et de cette façon, il a été élu député du Congrès de l'Union pour occuper le gouvernement du Yucatan en 1922.

Son engagement envers le peuple maya était tel que son premier discours en tant que gouverneur fut prononcé dans cette langue, chose qui n'avait jamais été vue par un gouverneur mexicain.

Dans cette fresque de Diego Rivera, Felipe Carrillo Puerto apparaît avec une blessure par balle à la poitrine, symbole que les forces dehuertista lui ont tiré dessus. Les femmes portent à leurs pieds des épis et des fibres de henequen, principaux emblèmes de la lutte menée en faveur de la région maya (Photo : Murales SEP)

Dans son administration, il était considéré comme un instituteur progressiste des biens culturels pour les Mayas, accordant des droits politiques aux femmes de voter et d'être votées, et établissant la révocation des fonctionnaires sur la base de la vox populi, toujours à l'écoute de leurs gouvernés.

Au cours des 20 mois de son mandat, il a travaillé très dur au profit des secteurs les plus pauvres. Il a exproprié l'industrie henequen, organisé la Commission des exportations du Yucatan et promu la Ligue des producteurs moyens et petits de Henequen, réactivant la distribution des terres et créant l'Académie mexicaine de la langue maya.

En 1923, il a dû fuir le pays à l'étranger parce que ses ennemis ortistes avaient plus de pouvoir que sa faction pour vouloir contrôler le pays et remplacer le président Alvaro Obregon.

Carrillo Puerto a été renversé par les dirigeants du Parti coopératif, qui l'ont arrêté à Quintana Roo et l'ont abattu le 3 janvier 1924. En 1927, le Congrès local l'a déclaré Bénémérite du Yucatan et il a été nommé apôtre de la race pour sa défense des peuples mayas.

