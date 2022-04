Néstor Villanueva accepte de signer les papiers de divorce à Florcita Polo : « Je le ferai par respect et amour »

Il n'y a pas de retour en arrière. Après avoir vu le cri de sa femme morte Florcita Polo Díaz sur Magaly TV La Firme, Nestor Villanueva a décidé de ne plus se battre pour son mariage et de signer les papiers du divorce. Cependant, il a clairement indiqué qu'il se séparerait pour ne plus faire souffrir la fille de Susy Díaz, et non parce qu'il ne l'aime plus ou parce qu'il l'a infidèle envers une autre femme.

« Je respecte sa décision, j'aime ma femme, elle sait combien je l'aime et combien j'aime ma famille. Si je dois m'écarter, je le retirerai par amour et respect », a déclaré le cumbiambero sur l'insistance de Magaly Medina, qui a déclaré avoir été touchée par les larmes de frustration que Florcita a émises lors de leur entretien.

Immédiatement, la « Magpie » lui a fait connaître les sentiments de son ex-partenaire, assurant que Polo Díaz ne profite pas du tout de la rupture. « Elle y a beaucoup réfléchi, elle l'a déjà prise, c'est douloureux pour elle comme quiconque décide de mettre fin à son mariage », a déclaré la « Magpie », à laquelle Néstor a souligné que lui aussi souffrait, puisqu'il a toujours voulu garder sa famille unie.

« Je suis préoccupé par la croissance de mes enfants, je me suis toujours bien comporté avec eux et avec ma femme. Je n'ai jamais été absent. Si j'ai soudainement fait une erreur parce que nous allions nous marier jeunes, je m'en excuse. Tous les couples ont des problèmes. Nous avons surmonté des problèmes plus graves, ce n'est pas tant pour moi... Ce n'est pas de l'infidélité », a déclaré Villanueva.

UNE DANSEUSE LE DÉNONCE

Dans la même édition de Magaly TV La Firme, une danseuse identifiée comme Tessy Linda a déclaré, par le biais d'un communiqué, que la chanteuse de cumbia la recherchait avec insistance depuis décembre. « Cela me dit qu'il est célibataire, que sa relation actuelle a pris fin et qu'il n'avait pas prévu de retourner auprès de sa femme », indique le document.

« Je lui demande, comme je lui ai dit de mille façons, de ne plus me chercher et encore moins de me mentionner parce que je vais prendre les preuves de tous ses messages où il me cherche constamment à ce jour. Mon nom est mentionné comme si je le recherchais (...) Il doit assumer en tant qu'homme et apprendre à respecter quand il ne l'est pas », a-t-il ajouté.

Selon les déclarations de la danseuse, ils se sont rencontrés alors qu'elle n'avait que 16 ans. Bien qu'ils aient réussi à maintenir une relation amoureuse, ils ont pris fin lorsque Nestor a rencontré Florcita Polo lors d'un événement. Cependant, ils se sont rencontrés à nouveau récemment et il n'aurait pas cessé de la harceler pour revivre la romance qu'ils avaient eue dans le passé. Villanueva n'a rien dit à propos de ces allégations.

CONTINUEZ À LIRE :