Naples cherchera l'avance en Serie A contre l'Atalanta : Ospina et Muriel promettent d'être les protagonistes

Luis Fernando Muriel et David Ospina, qui se sont récemment concentrés avec l'équipe de Colombie pour affronter la fin des qualifications sud-américaines, se retrouveront dimanche 3 mars, dans ce qui promet d'être le match le plus attrayant d'une nouvelle journée en Serie A, Atalanta vs Naples.

Les deux prendront cet engagement après avoir manqué de quota lors de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, mais avec la conviction de faire de leur mieux compte tenu des besoins particuliers de leurs clubs. L'Atalanta, par exemple, est cinquième au classement, mais vise au moins une place de plus pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Pendant ce temps, Napoli est deuxième, trois points derrière l'AC Milan, il jouera donc tout pour que le désavantage avec l'équipe rossonero n'augmente pas.

L'équipe azzurro, qui n'a pas remporté de Scudetto depuis 1990, dirigée par Diego Armando Maradona, sera celle qui connaîtra le meilleur moment : elle a remporté deux victoires en ligne. Le mieux, cependant, sera d'avoir Ospina qui gardera le portique : le joueur de café compte 11 matches sans recevoir de but, le meilleur score cette saison dans la ligue italienne et l'un des 10 meilleurs du vieux continent. Son équipe a aussi la clôture la moins vaincue, avec 22 scores contre.

Quant à Muriel, elle n'a pas connu le meilleur de ses saisons à cause de ses blessures. Cependant, les derniers engagements ont été décisifs pour l'équipe de Bergame : lors de la qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa, battant le Bayer Leverkusen 4-2 au classement général, il a rapporté un doublé. L'homme né à Santo Tomás (Atlántico) a marqué huit buts lors de la saison 2021/22 et est désormais appelé à diriger le front offensif du club, fournissant Duván Zapata.

Le match Atalanta vs Naples sera diffusé sur ESPN à 8 h (heure colombienne).

Dans la confrontation contre Naples, Muriel arrivera motivée, car il y a moins de dix jours, l'Association italienne des footballeurs (Assocalciatori) l'a choisi comme l'un des meilleurs footballeurs de Serie A de la saison 2021/22.

Atalanta, où joue l'Atlantique depuis trois ans, a annoncé qu'il avait été choisi dans le onze idéal du football italien la saison dernière, et il n'est pas étonnant qu'il ait été le troisième buteur de Calcio, en plus du meilleur tireur de l'équipe de Bergame.

Dans le set idéal Muriel fait partie du trident offensif avec Romelu Lukaku, qui a quitté Chelsea après sa bonne performance pour l'Inter Milan, et Cristiano Ronaldo, qui s'est écarté à la Juventus pour retourner l'équipe où il a fait un saut de qualité sur le vieux continent, Manchester United.

Luis Fernando Muriel, dans le XI idéal du football italien pour la saison 2020/21

Pendant ce temps, le milieu de terrain est composé de Nicolò Barella (Inter), Franck Kessie (Milan), Federico Chiesa (Juventus) et le défenseur Achraf Hakimi (ancien PSG), Stefan de Vrij (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Theo Hernandez (Milan). À son tour, le meilleur gardien de but était Gianluigi Donnarumma.

Il convient de rappeler que la saison dernière, Luis Fernando Muriel a marqué 22 buts (et 9 passes décisives) en 36 matches. Cette saison, bien que cela n'ait pas été aussi important, elle ajoute 8 cibles

CONTINUEZ À LIRE :