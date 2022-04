Météo au Mexique pour le 1er avril : environnement chaud dans une grande partie du territoire par vague de chaleur

Une vague de chaleur provoquera des températures élevées et un environnement chaud à très chaud dans la plupart des régions du pays, principalement dans les États du sud et du sud-est. Le 39e front froid causera encore des ravages dans son passage par le nord et le nord-est, mais la nuit, il ne devrait plus être affecté par son départ du territoire, comme le prédit le Système météorologique national.

Le Mexique enregistrera des températures minimales allant jusqu'à -10° C dans les régions montagneuses de Durango et de Chihuahua, et jusqu'à -5° C en Basse-Californie, Sonora, Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, État du Mexique et Tlaxcala. En revanche, les sommets atteindront 45° C dans le Michoacan, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatan et Quintana Roo.

CDMX et Valle de México : Un temps froid est prévu à l'aube dans les hautes régions entourant la région. Ciel clair à nuageux et temps chaud à chaud tout au long de la journée, sans pluie à Mexico et dans l'État de Mexico.

Temps au Mexique pour le 1er avril 2022. Photo : @conagua_clima

À Mexico, une température minimale de 12 à 14° C et un maximum de 29 à 31° C est prévue. Pour la capitale de l'État du Mexique, une température minimale de 6 à 8° C et un maximum de 25 à 27° C.

Péninsule de Basse-Californie : ciel partiellement nuageux la plupart de la journée, avec des bancs de brouillard dans la partie ouest de la région et aucune pluie. Environnement froid avec gel le matin dans les montagnes de Basse-Californie et environnement frais dans le reste de la région. Dans l'après-midi, une atmosphère tempérée à chaude est attendue dans la région.

Pacifique Nord : ciel avec des nuages épars et pas de pluie dans la région. Ambiance matinale du froid au froid et au froid dans les montagnes de Sonora. L'après-midi, ambiance chaude à chaude.

Pacifique central : ciel partiellement nuageux et pas de pluie dans la région. Atmosphère matinale fraîche et froide dans les zones hautes, l'après-midi, environnement chaud à très chaud dans la région.

Pacifique Sud : ciel partiellement nuageux avec des averses pouvant être accompagnées de décharges électriques au Chiapas. Nuages épars, pas de pluie dans le Guerrero et Oaxaca. Atmosphère fraîche le matin et chaude à très chaude l'après-midi.

Temps au Mexique pour le 1er avril 2022. Photo : @conagua_clima

Golfe du Mexique : ciel nuageux presque toute la journée avec possibilité d'averses à Tamaulipas et des averses isolées à Veracruz et Tabasco. Nuages épars et aucune précipitation en Tabasco. Environnement frais à doux le matin. Au cours de l'après-midi, environnement chaud à très chaud. Vents de l'est et du nord-est entre 10 et 25 km/h avec des rafales de 50 à 60 km/h à Veracruz et Tamaulipas.

Péninsule du Yucatan : ciel nuageux la plupart de la journée avec des pluies isolées pouvant être accompagnées de décharges électriques dans le Campeche, le Yucatan et le Quintana Roo. Ambiance matinale de tempérée à chaude et l'après-midi chaude à très chaude.

Mesa del Norte : ciel partiellement nuageux avec possibilité d'averses isolées à Nuevo León. Il n'y a pas de pluie dans le reste de la région. Environnement matinal froid avec gel dans les montagnes de Chihuahua, Durango et Zacatecas. Dans l'après-midi, atmosphère chaude à chaude.

Mesa Central : ciel partiellement nuageux la plupart de la journée avec possibilité d'averses isolées pouvant être accompagnées de décharges électriques à Hidalgo et Puebla. Il ne pleut pas dans la région. Atmosphère matinale fraîche et froide dans les zones de montagne, l'après-midi, environnement chaud à chaud.

