Mario Irivarren et Vania Bludau montreraient des conflits dans leur relation lors de l'émission de cuisine d'Ethel Pozo

Personne ne s'y attendait. Mario Irivarren et Vania Bludau étaient en train de devenir l'un des couples les plus stables du show-business péruvien, cependant, une déclaration de la mannequin annonçant la fin de sa relation avec l'ancien reality boy, a déçu ses fans.

À travers ses réseaux sociaux, l'influenceuse a noté qu'elle avait pris la difficile décision de mettre fin à leur romance. En outre, il a clairement indiqué qu'il ne fournirait aucune déclaration à ce sujet.

« J'ai pris la décision difficile de mettre fin à la relation que j'ai eue, même s'il y a beaucoup d'amour de ma part . Je ne donnerai aucun détail, ni aucun vieux discours et j'espère sincèrement que ma décision sera respectée », a-t-il déclaré.

Malgré le fait qu'il y a quelques semaines, ils étaient extrêmement amoureux sur la voie publique et sur leurs principales plateformes, la vérité est que leur relation aurait traversé une crise, du moins c'est ce à quoi cela ressemblait lors des enregistrements de l'émission En esta cocina je commande.

Dans une petite bande-annonce qu'ils ont montrée, le magazine montre Vania Bludau visiblement mal à l'aise alors qu'elle demande à son partenaire d'alors de se dépêcher de couper la viande. « Très petit, dans les carrés, tu es désespéré moi », entend-on dire.

Cependant, cet appel à l'attention du mannequin n'aurait pas du tout plu à Mario Irivarren, qui lui a crié dessus et lui a dit qu'elle pouvait elle-même descendre et continuer son travail. « Descendez et coupez-vous », a-t-il répondu.

De plus, à un autre moment, l'ancien garçon de la réalité désespère devant les cris de l'ancienne danseuse et lui demande de se taire en ne décidant pas ce qu'elle voulait qu'elle fasse à ce moment-là. « Alors, prenez votre décision. »

Il est à noter que ce programme a été enregistré il y a des semaines, alors qu'ils n'étaient pas encore terminés. Ethel Pozo, en tant qu'animatrice de l'émission, a été encouragée à raconter un peu tout ce qu'elle avait vu le jour des enregistrements, notant que le couple avait remarqué que leur relation ne se passait pas très bien.

« Ils doivent regarder l'émission parce que, parfois, nous sommes surpris qu'un couple mette fin à une relation, mais parfois il y a certaines choses que l'on perçoit dans l'environnement , donc ce dimanche, ils pourront regarder le programme et être attentifs à ceux des messages subliminaux », a-t-il dit.

En revanche, l'animatrice d'América Hoy lui a demandé de ne pas quitter l'amitié de huit ans qu'ils avaient avant d'être amoureux, car bien que leur romance n'ait pas fonctionné, l'amitié ne devait pas prendre fin parce que l'amour entre eux ne s'arrêtait pas.

« Je leur souhaite le meilleur et j'espère que l'amitié prévaudra, ils ont eu huit ans d'amitié, que cette amitié perdure, ils ne seront plus en couple, mais ils pourront continuer à être les grands amis qu'ils ont toujours été », a-t-il ajouté.

