Luis Lacalle Pou, à propos du résultat du référendum : « Certains disent que l'Uruguay est divisé en deux et ce n'est pas le cas, il n'y a qu'un seul Uruguay »

Le président uruguayen Luis Lacalle Pou a participé jeudi dernier à la réunion annuelle internationale latine, à Punta del Este, où il a été interviewé par les journalistes argentins Diego et Alfredo Leuco. Là, il a répondu à des questions sur une variété de sujets, allant de la réalité du Mercosur à son lien avec les présidents argentins, en passant par Poutine, le Venezuela et des questions plus locales.

L'entretien, qui a duré près d'une heure, a débuté avec le président rappelant le début de la pandémie de covid-19, qui est apparue en Uruguay treize jours après son accession au gouvernement, le 13 mars 2020. Il a commenté les décisions et les mesures prises par son administration, notamment de ne pas imposer la quarantaine obligatoire, et a souligné le lien de confiance qu'il a généré avec sa population.

« Une base de confiance a commencé à être construite, ce que le gouvernement vous dit est vrai. Ça va et vient. Dans un monde d'une telle incertitude, de plus en plus, que vous écoutez quelqu'un de l'équipe du président de la République, y compris le président de la République, qui vous dit que « a » va se produire, puis « a » passe, ou vous dit que cela peut être « a » ou « b » et puis « a » ou « b » se produit, qui génère un vertueux chemin de confiance », a-t-il dit.

En conséquence, il a précisé que « la confiance, c'est que l'espoir s'arrête et c'est une machine qui, quand elle commence à parler et est quelque chose chaque jour, génère dans ce monde turbulent de décisions, parfois incomprises, un chemin qui, si vous commencez à penser, avec des styles et des idéologies différents est traditionnel Uruguayen ».

À cet égard, il a évoqué les résultats du référendum pour l'abrogation de 135 articles de la loi sur la considération urgente, la loi phare de son gouvernement, et a souligné que le pays n'est pas divisé en deux moitiés. Il a déclaré que « certains dirigeants politiques ont dit que l'Uruguay est divisé en deux moitiés et je suis totalement opposé à cette position. D'abord parce que la réalité montre qu'il n'y a pas deux moitiés. Il y a peut-être deux visions politiques, il y en a plus de deux (...), mais il y a un Uruguay et je le pensais sur une photo parue dans les journaux, d'une dame avec le signe « Non » sur le balcon et de son mari avec le signe « Oui ».

Entre autres questions, des journalistes argentins lui ont demandé s'il pouvait partager une autocritique, chose qu'il a faite et qu'il ne ferait pas plus. Dans sa réponse, le président a évoqué lorsqu'il a déclaré à la télévision publique qu'il suspendrait la recherche des personnes disparues.

« Quand ils m'ont demandé si je voulais continuer à chercher les disparus, j'ai répondu non. Et je ne suis pas du genre à me mettre à la place de celui qui cherche son fils, son petit-fils, son neveu, et à lui dire que le président de la République ou que l'État ne le cherchera plus, parce que c'est une question de cœur. Et là, j'ai commis une erreur humaine qui me pèse encore aujourd'hui. Puis je me suis excusé publiquement, mais l'erreur était déjà là », a-t-il rappelé et souligné que « à ce jour, cela me pèse ».

Quant aux erreurs de politicien, il a dit qu'il lui est utile d'avoir une équipe « qui rarement » le loue. « Si je n'ai pas commis d'autres erreurs, c'est parce que cette critique, ce conseil est antérieur. Vous êtes donc plutôt d'accord avec vos idées, mais vous avez également une équipe bien intentionnée. »

Passant à des questions plus internationales, on lui a demandé de définir le président russe Poutine. « Je pense qu'il a une composition naturellement dominante. C'est un leader, évidemment, avec des outils qui ne sont pas typiques d'un leader positif, qui avec la formation qu'il a et où il appartenait est matrisé d'une certaine manière. Certes, pas trop loin de l'utilisation de tous les outils et, comme un de plus, de la guerre, par la force, avec le désir d'un passé plus similaire, peut-être, à l'URSS qu'à la nouvelle Russie », a-t-il déclaré et souligné que « penser aujourd'hui que Xi Jinping (président de la Chine) est celui qui est la médiation de ce conflit aujourd'hui, c'est que l'ensemble le monde a été transformé ».

En outre, ils lui ont demandé de donner son point de vue sur le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine et ont déclaré que « les acteurs les plus importants sont les États-Unis, l'Union européenne, avec la France comme leader, et la Chine, si elle joue du tout ». Il a également assuré que le Venezuela n'est pas un allié de poids dans le conflit.

Lors de la consultation dont le président argentin, depuis le retour à la démocratie, dont il se sent le plus proche, a exprimé son respect pour tout le monde et a déclaré que son homologue irait bien. « Nous avons une bonne relation », a-t-il dit à propos de sa relation avec Alberto Fernández, ajoutant que les deux nations sont actuellement sur un agenda positif, réaliste.

« Nous travaillons sur la navigabilité des rivières », a souligné le président, soulignant qu'un dialogue est en cours entre les ministres des Affaires étrangères Francisco Bustillo (Uruguay) et Santiago Cafiero (Argentine). Bien qu'il ait également noté qu'« il n'y a pas d'accord » dans sa volonté d'avoir un Mercosur « plus ouvert ». Et il a rappelé que, tout comme l'Uruguay veut avoir un accord de libre-échange avec la Chine, l'Inde réclame aujourd'hui des produits argentins et quelque chose de similaire pourrait lui convenir. « Nous allons dire qu'ils y vont, si c'est pour le bien de l'Argentine, c'est pour le bien de la région », a-t-il dit.

Lacalle Pou a également fait référence à la culture argentine, au nationalisme qui caractérise sa population. « Ils disent que les Argentins sont des nationalistes exacerbés, ce qui peut être considéré à un moment donné comme un défaut. Ce nationalisme argentin, bien compris, est admirable. L'Argentin est un messer et il en joue. En fait, ils se sont levés plus de fois qu'ils ne sont tombés », a-t-il dit à propos de ses voisins.

L'une des dernières questions que le président a abordées concernait ses successeurs politiques. Il a commenté que « s'il y a quelque chose que je ne vais pas faire, c'est pour désigner un successeur, parce que c'est artificiel. Je pense qu'il faut donner des ailes à tout le monde. Evidemment, puisque je suis un bug politique, je vois déjà (...) également qui, selon vous, a un profil de plus pour diriger un pays ».

Il a fait remarquer que « je ne vais pas le dire parce que ce serait injuste, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est donner des coudes à tout le monde, vous devez donner des ailes, laisser chacun montrer sa propre chose et aider dans ce qu'il peut, mais dire « cette personne » semble même un démérite pour cette personne ».





