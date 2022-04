Luis Díaz est déjà à Liverpool : ce sont les défis qu'il devra relever dans les deux prochains mois

Soccer Football - Carabao Cup Final - Chelsea v Liverpool - Wembley Stadium, London, Britain - February 27, 2022 Liverpool's Luis Diaz in action REUTERS/David Klein

Après la double date de qualification, les joueurs colombiens doivent laisser derrière eux le goût amer de ne pas pouvoir participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar et réfléchir aux défis qui se présentent à leurs clubs respectifs. Luis Díaz, qui a joué un rôle dans la victoire contre la Bolivie, est déjà concentré avec Liverpool et sous les ordres de l'entraîneur allemand Jürgen Klopp. Dans moins de deux mois, la saison se terminera et l'équipe anglaise aura plusieurs défis à relever.

Luis Díaz, qui a été touché après l'élimination de l'équipe nationale de Colombie, a déclaré que « depuis mon enfance, je rêvais de porter ce maillot et de le porter fièrement lors d'une coupe du monde. Cela fait trop mal de ne pas y être parvenu, cela fait mal pour moi, pour mes collègues, pour nos familles et pour tout le pays qui nous a toujours soutenus (...) Je conserve l'enthousiasme et le désir de me battre pour ce rêve, il reste beaucoup à travailler et à améliorer ensemble, de ma part, vous aurez mon engagement et sachez que je vais tout laisser pour atteindre cet objectif. Nous aurons un match revanche. »

Maintenant, le défi au niveau de l'équipe nationale est d'emmener l'équipe nationale de Colombie à la Coupe du monde au Mexique/Canada/États-Unis 2026, devenant ainsi l'une des clés importantes de l'équipe. En ce moment, l'ailier colombien pense à Liverpool et réalise la meilleure fin de saison. L'équipe de Jürgen Klopp a trois tournois devant elle, la Premier League, la FA Cup et la Champions League. Rappelons qu'il y a quelques semaines, ils ont remporté le trophée de la Coupe de la Ligue après avoir battu Chelsea aux tirs au but.

Depuis son arrivée au marché de Liverpool l'hiver dernier, Luis Diaz a réussi à prendre une place dans le onze de départ de Klopp. Le Colombien a connu une courte période d'adaptation et ses performances sur le terrain de jeu lui ont permis de gagner l'amour des fans. A Liverpool il a déjà 700 minutes sur le terrain (Premier League, League Cup, FA Cup et Champions League), et a marqué deux buts (contre Norwich City et Brighton).

Liverpool se prépare à terminer la saison en beauté et à maintenir le niveau qu'il a montré au cours des dernières dates. La Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions sont les trois principaux objectifs de l'équipe d'Anfield et l'entraîneur Klopp peut être assuré que les dates de la FIFA ont cessé et que ses joueurs ne risquent plus de se blesser ou de se blesser. Voici les trois compétitions auxquelles vous participerez :

- Premier League : La situation de Liverpool dans la ligue locale est la suivante, il se classe deuxième du classement avec 69 points et n'est qu'un derrière Manchester City qui est le leader. Il reste huit dates à jouer et leur prochain match sera contre Watford le samedi 2 avril à 6 h 30 (heure colombienne).

- Ligue des champions : Dans la compétition la plus importante au niveau des clubs, Liverpool a dû jouer avec le Benfica du Portugal, une équipe que Luis Díaz a déjà marquée. Le match aura lieu le mardi 5 avril prochain à 14h00.

- FA Cup : Dans le tournoi local, ils affronteront Manchester City pour la demi-finale le samedi 16 avril prochain et ce sera sûrement une grande finale attendue pour les fans. L'autre clé sera définie entre Chelsea et Crystal Palace.

