L'INE a ordonné le retrait des clôtures spectaculaires et peintes en faveur d'AMLO pour la révocation du mandat

La Commission des plaintes et des plaintes de l'Institut national électoral (INE) a ordonné ce vendredi de retirer plus de 600 publicités en faveur du président Andrés Manuel López Obrador dans 30 États du pays dans les prochaines 72 heures, car elles représentent de la propagande interdite dans le cadre de l'interdiction de la consultation populaire de la révocation du mandat.

La conseillère Adriana Favela a souligné lors d'une session extraordinaire que cette résolution avait été prise à la suite de plaintes déposées par le PRI, le PAN, le PRD et le MC contre cette propagande, qu'ils ont attribuée à Morena, à l'association civile « Let Democracy Follow » et aux responsables, comme ils l'ont dit ils cherchent à influencer les citoyens à ce que dimanche prochain, le 10 avril, votent « oui » pour qu'AMLO reste en poste jusqu'en 2024.

Il s'agit de 183 publicités spectaculaires, de 18 caisses de propagande par affiches attachées à des clôtures, de 354 clôtures peintes, de 74 caisses de toile placées à différents endroits et de cinq publicités dans des unités de transport.

En outre, ils ont accordé au système de transport collectif du métro de Mexico (STC) un maximum de 48 heures pour supprimer la propagande placée sur les clôtures périphériques de la coordination de la maintenance systématique de la station Constitución 1917.

Il a souligné que la paternité ou l'origine des ressources utilisées pour la mise en œuvre de cette propagande n'est pas connue, ce qui pourrait constituer une stratégie publicitaire inhabituelle visant à interdire le processus de révocation du mandat.

79,3 % des Mexicains sont au courant de la consultation populaire sur la révocation de mandat, selon une enquête menée par le cabinet FactoMétrica.

Face à la question : êtes-vous au courant de la consultation sur la révocation du mandat au Mexique ? Près de huit citoyens sur dix ont déclaré qu'ils étaient au courant.

Sur la probabilité qu'il vote dans la consultation, ce à quoi s'ils sont au courant, 68,8% ont répondu que c'est « très probable ».

Bien qu'ils soient conscients et aient répondu à « très probable », leur part en termes réels était de 54,5 pour cent.

À cet égard, FactoMétrica, un sondeur dédié aux questions électorales et aux études d'opinion, a déclaré que ce pourcentage « n'est pas une prévision » mais « la réponse exprimée par les répondants » et a rappelé que la participation estimée de certains universitaires n'est que de 27 pour cent.

Pendant ce temps, 46,8% conviennent qu'AMLO devrait voir son mandat révoqué en raison d'une perte de confiance, et 53,2% souhaitent que son mandat prenne fin en 2024.

Selon l'INE, la révocation du mandat « est l'instrument de participation demandé par les citoyens pour déterminer la conclusion rapide de la performance du titulaire de la présidence de la République, sur la base de la perte de confiance ».





