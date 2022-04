L'excitation de Checo Pérez lorsque le nouveau Grand Prix de Las Vegas a été dévoilé

La Formule 1 a officialisé l'arrivée d'une nouvelle ville sur le calendrier à partir de 2023. Il s'agit de Las Vegas, Nevada aux États-Unis, une ville connue pour être l'un des centres de divertissement et de paris les plus populaires au monde.

Dans le cadre de l'événement de présentation, Checo Pérez a été interviewé avec d'autres pilotes pour leur annoncer l'actualité et documenter leurs réactions, au cours desquelles plusieurs ont démontré leur enthousiasme pour ce nouveau Grand Prix, d'autant plus qu'il s'agit d'un circuit urbain qui aura la vue de plusieurs emblématiques des sites de Las Vegas, tels que le MGM Grand Hotel ou la réplique de la Tour Eiffel.

Le Mexicain était l'un des protagonistes de la vidéo, car en plus d'apparaître au début, il faisait partie de ceux qui ont montré la plus grande surprise devant les caméras et ont même levé le poing pour refléter son excitation, puisqu'il avait déjà mentionné qu'il adorerait y courir.

« Pas question ! Allons-nous y aller ? » , a demandé au jeune homme de 32 ans lorsqu'on lui a présenté une carte postale de Las Vegas. Après que la nouvelle lui ait été confirmée, il a répété : « Pas question ! » , puis c'est très positif pour la Formule 1.

De cette façon, le tapatio s'est vanté de son enthousiasme pour atteindre le Grand Prix de Las Vegas, une course qui sera la troisième de la même année pour les États-Unis et qui sera disponible à partir de la saison 2023, prévue en novembre, dans la dernière ligne droite de l'année.

De même, la réaction de Daniel Ricciardo est devenue virale sur les réseaux sociaux, qui a même mentionné qu'il se retirerait de la course pour pouvoir profiter de toutes les attractions de la ville américaine.

Le tracé du nouveau GP de Formule 1 de Las Vegas à partir de 2023 (Photo : Formule 1)





