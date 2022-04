Les moqueries de Messi par la Pologne après avoir appris qu'il jouera contre l'Argentine en Coupe du monde au Qatar

La Coupe du monde 2022 au Qatar est déjà en cours. Au-delà du processus de qualification qui a débuté il y a quelques années dans différentes parties du monde du football, avec le tirage au sort pour la Coupe du monde, le scénario dans lequel la plupart des équipes qualifiées attendaient après avoir obtenu leur ticket.

Quelque chose de similaire s'est produit en Pologne, qui, après avoir battu la Suède dans l'une des finales de l'UEFA repechage, a assuré sa participation à une nouvelle édition de la Coupe du monde et rêve d'entrer dans l'histoire avec Robert Lewandowski. Protagoniste du Pot 3 aux côtés du Sénégal en tant que deux des équipes nationales les plus désireuses d'éviter, l'équipe dirigée par Czesław Michniewicz est finalement tombée dans le Groupe C dirigé par l'Argentine de Lionel Messi et qui aura également pour rivaux le Mexique et l'Arabie saoudite.

Quelques minutes après avoir appris qu'ils allaient affronter l'équipe argentine, un réseau social de fans de l'équipe polonaise a écrit un article particulier dans lequel ils utilisaient un gif (vidéo animée) montrant Messi prenant la tête après l'élimination contre la France lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

« Quand vous savez que beaucoup de travail vous attend avec Kamil Glik et Jacek Góralski... » , a écrit sur le compte Twitter officiel de l'équipe nationale polonaise. Quels sont les noms qu'ils ont choisis ? Le premier est un défenseur ayant un passé à Monaco français et qui a joué pour plusieurs clubs de la Serie A du football italien et qui joue aujourd'hui pour Benevento. Le second est celui de l'un des habituels volants centraux qui joue pour le FC Kairat Almaty, dans la ligue du Kazakhstan.

La burla de Polonia para Messi y la selección argentina

Au-delà des publications sur les réseaux sociaux, l'histoire montre que les Argentins et les Polonais s'affronteront lors de la dernière journée de la phase de groupes. Selon la FIFA lors du match de la Coupe du monde, les deux équipes s'affronteront au stade Lusail, lieu de la grande finale du tournoi, le mercredi 30 novembre à 16 (heure de l'Argentine). Si les deux équipes remportent leurs deux premiers engagements, elles définiront la première place pour les huitièmes de finale. Il convient de rappeler que sa région croisera le chemin du groupe D qui a la France et le Danemark comme candidats pour avancer dans la phase.

Le Qatar sera la dixième participation de l'équipe nationale polonaise aux Coupes du monde. Les deux présences les plus importantes du pays européen dans le plus haut événement de football ont été générées en Allemagne fédérale 1974 et en Espagne 1982, quand à ces deux occasions, il est arrivé à la troisième place, surprenant la planète entière. Une génération extrêmement talentueuse qui est restée sur le point de disputer le match pour le titre : les locaux et l'Italie ont été les bourreaux de l'espoir.

En outre, il met en évidence un deuxième tour en Argentine 78 ′ et les huitièmes de finale à la fois en France 38 ′ et au Mexique 86 ′. Malheureusement, lors de ses trois dernières représentations, qui étaient en Corée-Japon 02 ′, Allemagne 06 ′ et Russie 18 ′, il a fini par partir en phase de groupes.

CONTINUEZ À LIRE :

La Pologne, l'équipe du meilleur buteur : cinq faits à savoir sur le troisième rival de l'Argentine à la Coupe du monde au Qatar