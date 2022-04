Les meilleurs mèmes laissés par le groupe difficile du Mexique lors de la Coupe du monde au Qatar

Le tirage au sort de la Coupe du monde du Qatar a eu lieu et finalement une nouvelle phase de groupes a été définie, où l'équipe nationale mexicaine a été placée dans le groupe C, elle sera donc active dès le deuxième jour de la Coupe du monde.

Dès que le troisième rôle du pot 2 a été révélé, les réseaux sociaux ont été inondés de réactions du Mexique, car il a été immédiatement placé à côté de l'équipe nationale argentine, qui arrivera en tant que champion de la Copa America et qui accumule 31 matches consécutifs sans connaître la défaite.

En raison de la difficulté du rival, dès que la Pologne a rejoint le groupe C, les mèmes ont commencé à circuler en raison de la malchance de Tricolor lors du tirage au sort, car il devra affronter deux rivaux puissants pour passer au tour suivant.

Le souvenir principal a été les deux Coupes du monde en 1006 et 2010, au cours desquelles Albiceleste a éliminé le Mexique en huitièmes de finale. L'équipe sud-américaine s'est donc positionnée comme l'un des adversaires à éviter dans le Pot 1.

Parce que cela ne s'est pas produit, le pessimisme ironique et burlesque est rapidement venu, car le passé ne profite pas à l'équipe nationale aztèque lorsqu'on parle de l'Argentine en tant que rivale. Des flashbacks aux objectifs de Maxi Rodríguez et Carlos Tevez, en passant par les portraits de Chavo del 8 et Toy Story, les réseaux sociaux ont commencé à faire écho au groupe difficile qui jouait à Tri.

« Up with hope » et « Now comes the worst » sont quelques-unes des phrases qui ont le plus résonné auprès des supporters mexicains qui se sont moqués du tirage au sort, car en plus d'affronter l'équipe de Lionel Scaloni, ils feront leurs débuts contre l'équipe nationale polonaise, dirigée par Robert Lewandowski.

Le bélier batteur du Bayern Munich a été le meilleur buteur d'Europe ces deux dernières années et cherchera à se venger de la dernière Coupe du monde en Russie 2018, où il a été exclu en phase de groupes.

Outre l'attaquant bavarois, l'équipe polonaise compte également d'autres joueurs importants de l'élite européenne, tels que Piotr Zieliński de Naples ; Wojciech Szczęsny, le gardien de but de la Juventus ; Arkadiusz Milik de Marseille, et Matty Cash, d'Aston Villa.

