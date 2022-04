Les meilleurs mèmes laissés le jour du taco

Depuis 2007, il a été déclaré que la Journée des tacos aurait lieu tous les 31 mars, il a été convenu de célébrer cette date en raison de l'importance culturelle et surtout gastronomique des tacos dans la vie mexicaine. Il suffit de sortir un vendredi soir pour voir la diversité des stands qui offrent cette délicatesse à tous ceux qui viennent à la fête ou qui veulent simplement chouchouter leur palais.

Bien qu'il soit maintenant courant de manger des tacos intestinaux, des saucisses, du barbecue, du suadero, du berger, du birria, des carnitas et d'innombrables autres recettes, à l'époque préhispanique (période à laquelle cet aliment est né), ils ont été dégustés avec de la viande de lapin, des canards, des coqs, des lièvres, des cerfs, des cailles et même des sangliers, comme indiqué par le Système d'information culturelle du gouvernement du Mexique.

Les utilisateurs des réseaux sociaux n'ont pas laissé de côté l'importance historique de cet aliment et, dès leur plus jeune âge, ils ont commencé à publier des mèmes divers et amusants sur le Taco Day. Il y avait tout, de ceux qui comparaient sortir à une taqueria avec un rendez-vous romantique, à ceux qui prétendaient que leur argent leur disait qu'ils voulaient être dépensés en tacos.

Photos : capture d'écran

Photos : capture d'écran

Photos : capture d'écran

En revanche, les cheesy ne manquaient pas et partageaient également des images tendres qui comparent la relation entre le taco et la salsa (inséparables par excellence) à celle d'une relation amoureuse. De même, on peut affirmer qu'il existe une certaine dépendance entre ce ragoût et le citron, un autre duo inséparable.

Photos : capture d'écran

Parce que ce plat a conquis le cœur et surtout les goûts de nombreux Mexicains et étrangers, le Taco Day est rapidement devenu une fête populaire dans laquelle non seulement la nourriture est appréciée, mais également reconnue comme l'un des éléments les plus symboliques et caractéristiques de la société qui vit sur le territoire.

Que serait l'humanité sans les délices gastronomiques qui ravissent tous les sens ? La sensation qu'un Mexicain ressent lorsqu'il prend sa première bouchée de taco peut être comparée à l'expérience qu'il a en faisant une activité très appréciée ou en voyant l'idole de nos rêves, en fait, les internautes qui ont lié les taquizas à l'art ne manquaient pas.

Cette image représente parfaitement le sentiment que ressentent les gens lorsqu'ils savent qu'ils sont sur le point d'avoir un bon berger, c'est sans aucun doute quelque chose de comparable à une expérience artistique.

Photos : capture d'écran

Il convient de noter que le crédit n'est pas seulement pour la délicatesse, car elle ne pourrait être réalisée ou réalisée de manière satisfaisante sans le dur labeur de tous les taqueros qui le rendent possible. Pour cette raison, certaines personnes ont profité de l'occasion et ont également reconnu le travail des cuisiniers avec des phrases telles que « Taquero mucho » en référence à « Je t'aime beaucoup ».

Photos : capture d'écran

La nourriture est définitivement une autre façon de connaître le bonheur, à tel point que les utilisateurs de Twitter savent que si quelqu'un se sent triste, il lui suffit d'aller visiter son taquero de confiance pour se remonter le moral avec un ordre de saccadé, de mixiote, de berger ou pourquoi pas, de cochinita.

Photos : capture d'écran

Vous pouvez résister à avoir le cœur brisé, mais vous ne pouvez pas supporter que ce plat cesse d'exister. C'est quelque chose que même Marvel sait, puisque je n'hésite pas à poster une image amusante montrant le personnage de Deadpool pourchassant un taco, le meilleur de tous, il a réussi à donner son message avec une comparaison du célèbre album Nevermind, sorti dans les années 90 par le groupe Nirvana.

Photos : capture d'écran

La célébration de cette journée est un bon moment pour se rappeler que peu importe que vous soyez présidente, actrice, petite ou vieille, les tacos sont dans le cœur de tout le monde, c'est pourquoi ils n'ont pas échappé aux tweets de personnages comme Enrique Peña Nieto et Salma Hayek, où vous pouvez voir comment ils « entrent » dans le ragoût.

Photos : capture d'écran

Photos : capture d'écran

Photos : capture d'écran





