Les meilleurs mèmes du tirage au sort de la Coupe du monde 2022 au Qatar

Bien que ce soit encore dans quelques mois, puisque pour la première fois dans l'histoire, il aura lieu à la fin de l'année (du 21 novembre au 18 décembre), l'anxiété est extrême et tout le monde était au courant de ce qui s'est passé au Centre des expositions et des congrès de Doha lors du tirage au sort de la Coupe du monde Qatar 2022.

Comme prévu, les réseaux sociaux attendaient tout ce qui s'était passé pendant le tirage au sort et ont fait exploser les mèmes avant de définir le sort des différentes équipes en territoire arabe.

Les utilisateurs se sont également concentrés sur d'autres questions, telles que l'élégance de Kun Agüero, l'un des invités vedettes de l'événement ou la présentation officielle de La'eeb, la mascotte officielle du concours, qui l'a rapidement liée à un « Fantôme de la descente ».

Bien entendu, certaines des équipes exclues de la Coupe du monde, comme le Chili ou la Colombie, ne sont pas non plus passées inaperçues. Les deux équipes ont présenté leur candidature pour une place dans le repêchage jusqu'à la dernière date, mais cette place est finalement allée au Pérou, qui affrontera le vainqueur de la traversée entre l'Australie et les Émirats arabes unis.

Luck a ordonné que les zones de la Coupe du monde soient schématisées comme suit :

GROUPE A : Qatar, Équateur, Sénégal et Pays-Bas.

GROUPE B : Angleterre, Iran, États-Unis et (Pays de Galles-Écosse/Ukraine)

GROUPE C : Argentine, Arabie Saoudite, Mexique et Pologne.

GROUPE D : France, (Pérou-Émirats arabes unis/Australie), Danemark et Tunisie.

GROUPE E : Espagne, (Costa Rica/Nouvelle-Zélande), Allemagne et Japon.

GROUPE F : Belgique, Canada, Maroc et Croatie.

GROUPE G : Brésil, Serbie, Suisse et Cameroun.

GROUPE H : Portugal, Ghana, Uruguay et Corée du Sud.

LES MEILLEURS MÈMES :

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

CONTINUEZ À LIRE :