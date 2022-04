Le sénateur Germán Martínez a critiqué AMLO pour des déclarations sur les séries de médicaments : « C'est inutile et pas réconfortant »

CIUDAD DE MÉXICO, 20DICIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia mañanera de este lunes donde junto a su gabinete de seguridad, integrado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa, Rafael Ojeda, secretario de Marina, Luis Bucio, comandante de la Guardia Nacional y Ricardo Sheffield, titular de la PROFECO, presentaron el informe de seguridad durante los tres años de gobierno del mandatario mexicano. Posteriormente se entregará el Águila Azteca al canciller de Francia. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Le sénateur du groupe pluriel Germán Martínez Cázares a critiqué les déclarations du président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dans lesquelles il a accusé cette série qui expose des histoires liées au trafic de drogue au Mexique à partir d'une plate-forme de streaming où « les mondes roses sont peint ».

Lors d'une conférence de presse, Martínez Cázares a accusé l'administration López Obrador de « tordre le paquet » à une plateforme de streaming, qu'il a qualifiée d' « inutile », car, selon ses déclarations, « cela ne réconforte pas les victimes ».

« Blâmer les médias, en fin de compte, est un moyen, car c'est pour laisser tomber le paquet de condoléances ; un gouvernement qui ne s'occupe pas des victimes est inutile, un bureau du procureur qui ne s'occupe pas des victimes est inutile, aussi simple que cela. La première condition pour un État efficace dans la lutte contre la criminalité est qu'il blesse la mort de Mexicains et de Mexicains qui meurent victimes de violence », a déclaré le sénateur.

Germán Martínez a réagi aux déclarations d'AMLO concernant les séries de médicaments (Photo : Capture d'écran)

Lors de sa conférence de presse matinale du 31 mars, López Obrador a assuré que son administration avait fait des efforts pour empêcher la consommation de drogues d'augmenter. En outre, il a insisté sur le fait que la consommation ne se limite pas aux problèmes de santé, car la production et le trafic génèrent également de la violence dans la République, les jeunes étant l'un des secteurs les plus touchés.

« Nous traitons ces questions comme ça, ouvertement, parce que sinon tout est traité en série, où ils peignent même des mondes roses, des gangs criminels, des trafiquants de drogue, avec des acteurs, des hommes, de belles femmes ; des résidences, des derniers modèles de voitures, des bijoux, des vêtements de marque, le pouvoir, comment ils soumettent les autorités et ce monde de séries , mais cela n'en est pas connu un autre et cela fait très mal, la destruction en particulier des jeunes et nous parlons de milliers de morts », a déclaré López Obrador.

De même, le chef de l'exécutif a souligné que 75% des homicides volontaires enregistrés dans le pays sont liés au crime organisé, ce qui constitue un autre des principaux problèmes soulevés par la discussion sur la légalisation de l'usage récréatif de la marijuana.

AMLO s'est lancé contre des séries qui dépeignent le trafic de drogue au Mexique (Photo : Instagram/ @Narcos)

Cependant, le chef de l'exécutif a nié que les comités spécialisés exemptent l'examen d'une telle permissibilité pour un usage médical, puisque, a-t-il noté, plusieurs camouflages de drogues synthétiques ont été détectés à la demande des laboratoires.

« Mais cela ne se passe pas comme ça. Des drogues synthétiques ont été saisies et sont destinées à des laboratoires et sont même des voies de distribution supposées de ces substances dans différentes régions du pays. Et il n'y a pas de laboratoires, ce sont des maisons privées », a-t-il déclaré.

Selon le rapport du secrétaire à la Défense (Sedena), la cocaïne est la principale drogue qui « se déplace » au Mexique, principalement en provenance d'Amérique centrale et méridionale.

De 2018 à 2022, 73 834 kilogrammes de cocaïne ont été confisqués (Photo : EFE/Jacinto Canek/Archive)

Le chef de l'agence, Luis Cresencio Sandoval, a déclaré que de 2018 à 2022, 73 834 kilogrammes d'une valeur d'un peu plus de 19 503 millions de pesos avaient été confisqués. Pendant ce temps, les années où les enregistrements de saisies ont été les plus élevés se situaient entre 2019 et 2020, avec 19 931 et 27 712 kilogrammes respectivement.

En ce qui concerne le trafic de précurseurs et de produits chimiques pour la création de drogues synthétiques, telles que le fentanyl, les amphétamines et les méthamphétamines ainsi que le LSD, il a été constaté qu'ils provenaient principalement du continent asiatique et sont transportés par voie maritime, arrivant aux ports mexicains de Lazaro Cardenas, Michoacán , Mazatlan, Sinaloa et Manzanillo, Colima.

CONTINUEZ À LIRE :