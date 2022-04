Le rendez-vous complet de la Coupe du monde 2022 au Qatar

Le tirage au sort de la Coupe du monde au Qatar a déjà eu lieu et seules quelques questions organisationnelles restent à définir, telles que la distribution des centres de formation pour des sélections et des calendriers des réunions. Le match d'ouverture de la compétition aura lieu entre le Sénégal et les Pays-Bas à 7 h (heure de l'Argentine) au stade Al Thumama. Plus tard, à l'heure centrale (à 13 heures, l'Argentine) affrontera les locaux du Qatar et de l'Équateur de Gustavo Alfaro.

La phase de groupes se déroulera sur 12 jours, du lundi 21 novembre au vendredi 2 décembre. Et il y aura continuité une fois la première étape terminée, puisque le samedi 3/12, il y aura deux matches correspondant aux huitièmes de finale de la compétition, ce qui sera répété au cours des trois prochains jours.

La première pause aura lieu une fois les huitièmes de finale terminées : le mercredi 7/12 et le jeudi 8/12, il n'y aura pas d'activité de Coupe du monde. La reprise aura lieu le vendredi 9 avec deux matches pour les quarts de finale (le même que samedi 10). Un autre intervalle de deux jours sera enregistré avant les demi-finales (l'un aura lieu le mardi 13 et l'autre le mercredi 14), un intervalle identique pour les perdants de cette manche qui affronteront les troisième et quatrième places le samedi 17/12 et une période plus longue de trois/quatre jours pour les finalistes.

La FIFA a également confirmé le calendrier des phases de groupes au Qatar à 13h00 (Argentine 7), 16h00 (Argentine 10), 19h00 (Argentine 13) et 22h00 (Argentine 16).

Horaires des matchs :

Argentine : 7h00, 10h00, 12h00, 13h00 et 16h00.

Colombie : 05h00, 08h00, 10h00, 11h00, 14h00.

Mexique : 5h00, 8h00, 10h00, 11h00, 14h00.

Pérou : 05h00, 08h00, 10h00, 11h00, 14h00.

Brésil : 7 heures, 10 heures, 12 heures, 13 heures et 16 heures.

• PHASE DE GROUPES

LUNDI 21 NOVEMBRE

7h00 Sénégal-Pays-Bas (Groupe A)

13 h 00 Qatar-Équateur (Groupe A) *

10 h 00 Angleterre-Iran (Groupe B)

16:00 Repechage US-UEFA (Groupe B)

*Heure de l'Argentine





MARDI 22 NOVEMBRE

19h00 Argentine-Arabie Saoudite (Groupe C)

13h00 Mexique-Pologne (Groupe C)

10 h 00 Danemark-Tunisie (Groupe D)

16:00 France-Repechage Conmebol vs Asie (Groupe D)





MERCREDI 23 NOVEMBRE

10 h 00 Allemagne-Japon (Groupe E)

13 h 00 Espagne- Repechage de la Concacaf vs Océanie (Groupe E)

19h00 Maroc-Croatie (Groupe F)

16 h 00 Belgique-Canada (Groupe F)





JEUDI 24 NOVEMBRE

7h00 Suisse-Cameroun (Groupe G)

16h00 Brésil-Serbie (Groupe G)

10:00 Uruguay-Corée du Sud (Groupe H)

13h00 Portugal-Ghana (Groupe H)





VENDREDI 25 NOVEMBRE

10 h 00 Qatar-Sénégal (Groupe A)

13 heures Pays-Bas-Équateur (Groupe A)

19 h 00 Repechage Iran-UEFA (Groupe B)

16h00 Angleterre-États-Unis (Groupe B)





SAMEDI 26 NOVEMBRE

10:00 Pologne-Arabie Saoudite (Groupe C)

16h00 Argentine-Mexique (Groupe C)

7:00 Tunisie-Repechage Conmebol vs Asie (Groupe D)

13h00 France-Danemark (Groupe D)





DIMANCHE 27 NOVEMBRE

19 h 00 Repechage Japon-Concacaf vs Océanie (Groupe E)

16h00 Espagne-Allemagne (Groupe E)

10 h 00 Belgique-Maroc (Groupe F)

13 h 00 Croatie-Canada (Groupe F)





LUNDI 28 NOVEMBRE

7h00 Cameroun-Serbie (Groupe G)

13h00 Brésil-Suiza (Groupe G)

10:00 Corée du Sud Ghana (Groupe H)

16h00 Portugal-Uruguay (Groupe H)





MARDI 29 NOVEMBRE

12 h 00 Pays-Bas-Qatar (Groupe A)

12 h 00 Équateur-Sénégal (Groupe A)

16:00 England-Repechaje UEFA (Group B)

16h00 Iran-États-Unis (Groupe B)





MERCREDI 30 NOVEMBRE

16:00 Arabie Saoudite-Mexique (Groupe C)

16h00 Pologne-Argentine (Groupe C)

12h00 Tunis-France (Groupe D)

12 h 00 Danemark-Repechage Conmebol vs Asie (Groupe D)





JEUDI 1ER DÉCEMBRE

16h00 Japon-Espagne (Groupe E)

16 h 00 Repechage Allemagne-Concacaf vs Océanie (Groupe E)

12 h 00 Croatie-Belgique (Groupe F)

12 h 00 Canada-Maroc (Groupe F)





VENDREDI 2 DÉCEMBRE

16 h 00 Cameroun-Brésil (Groupe G)

16h00 Serbie-Suiza (Groupe G)

12 heures Corée du Sud Portugal (Groupe H)

12 heures Ghana-Uruguay (Groupe H)





• HUITIÈMES DE FINALE

Samedi 3 décembre :

12:00 1A contre 2B (49)

16:00 1C vs 2D (50)

Dimanche 4 décembre :

12:00 1D contre 2C (52)

18:00 1B contre 2A (51)

Lundi 5 décembre :

12:00 1E contre 2F (53)

18:00 1G vs 2H (54)

Mardi 6 décembre :

12:00 1F contre 2E (55)

18:00 1H vs 2G (56)





• QUARTS DE FINALE

Vendredi 9 décembre :

12:00 G53 contre G54 (58)

18:00 G49 contre G50 (57)

Samedi 10 décembre :

12:00 G55 contre G56 (60)

18:00 G51 contre G52 (59)





• DEMI-FINALE

Mardi 13 décembre :

18:00 G57 contre G58 (61)

Mercredi 14 décembre :

18:00 G59 contre G60 (62)





• TROISIÈME PLACE

Samedi 17 décembre

18h00 Stade international Khalifa





• FINALE

Dimanche 18 décembre

18h00 Stade Lusail

