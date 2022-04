Le Pérou pourrait être dans le groupe D, la revanche de Cueva et les mèmes laissés par le tirage au sort mondial du Qatar 2022

Le football se venge toujours. Ce vendredi 1er avril, le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 au Qatar a eu lieu pour découvrir comment les 8 groupes qui s'affronteront dans l'important sport l'événement ressemblera à. En cas de victoire au repêchage le 13 juin, le Pérou fera partie du groupe D, composé de la Tunisie, de la France et du Danemark.

Sans aucun doute, les Péruviens n'oublient pas que les « bleus » et les Danois étaient d'anciens rivaux du « Blanc-Rouge » lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Comme vous vous en souvenez, le Pérou s'est incliné 1-0 face au Danemark, a perdu 1-0 contre la France et, bien qu'il ait battu l'Australie 2-0, il était toujours éliminé.

Pour cette raison, les utilisateurs ont été surpris par le sort ironique de l'équipe nationale péruvienne, car s'ils se qualifiaient pour la Coupe du monde Qatar 2022, ils pourraient se venger après quatre ans. Pour y parvenir, l'équipe de Ricardo Gareca doit battre l'Australie ou les Émirats arabes unis oui ou oui.

Cependant, ce qui excite le plus les internautes, c'est la possible réparation de Christian Cueva, qui a été durement critiqué par le passé pour avoir raté un but. lors des débuts de l'équipe nationale péruvienne contre le Danemark. Si le Pérou se qualifie, cela pourrait être votre chance d'enlever l'épine qu'il contient.

DATE DU REPÊCHAGE

L'équipe nationale péruvienne a pu apprendre que son match pour le repêchage du Qatar 2022 se jouera le 13 juin à Doha à partir de 13h00 ( Heure péruvienne) et se jouera en solo, comme déjà établi par la FIFA. Le rival partira entre les Émirats arabes unis et l'Australie le 7 juin.

Perú derrotó 2-0 a Paraguay en Lima y logró el repechaje en la última fecha de Eliminatorias.

AUCUN SIÈGE SOCIAL NE SERA MODIFIÉ

Malgré le fait que ces derniers jours, il a été question de possibles changements dans le format et les scénarios du match du Pérou lors du repêchage à un quota contre le Qatar 2022, tout suivra le même chemin. L'équipe nationale péruvienne se rendra à la Coupe du monde à Doha en juin, où les températures sont les plus élevées de l'année dans ce pays.

Il semblerait que la Conmebol et la Concacaf aient essayé de changer leur façon de jouer d'un seul match à deux, en allers et retours avec les locaux ou, autrement, de jouer dans un pays plus neutre pour les deux équipes. Cependant, rien de tout cela ne se produira et le match pour le repêchage se jouera dans un scénario où l'éventuel rival des « blancs et rouges » (Émirats arabes unis ou Australie) aura plus d'expérience.

Comme on le sait, la date a été fixée au 13 juin à partir de 13h00 (heure du Pérou) et sera dans la capitale du pays hôte. Ce mois-ci, la chaleur est infernale et les températures peuvent atteindre entre 38 et 45 degrés. Malgré le fait que les stades soient acclimatés, cette expérience reste difficile, étant l'une des raisons pour lesquelles la FIFA a changé la date de la coupe du monde.

