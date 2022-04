Le Mexique et l'Argentine se rencontreront pour la quatrième fois au Qatar 2022 ; le Tri n'a jamais réussi à battre l'albiceleste

zzzzinte1Mexican goalkeeper Oswaldo Sanchez (R) dives vainly to save a kick by Argentinian midfielder Maxi Rodriguez (not pictured) during the World Cup 2006 round of 16 football game Argentina vs. Mexico, 24 June 2006 at Leipzig stadium. AFP PHOTO / ODD ANDERSENzzzz

Le tirage au sort qui a défini les groupes lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar a eu lieu. L'équipe nationale mexicaine a été installée dans le secteur C qu'elle partagera avec l'Argentine de Lionel Messi, la Pologne de Robert Lewandowski et l'Arabie Saoudite. Le Tri fera ses débuts au salon sportif le 22 novembre contre les Européens, se poursuivra avec les Sud-Américains et clôturera la phase de groupes avec les Asiatiques.

L'adversaire à battre est sans aucun doute l'équipe albiceleste. Ils ont remporté leur entrée en Coupe du monde avec une étape écrasante dans les qualifications de la Conmebol où ils ont terminé deuxièmes du classement avec 39 points (six de moins que le leader brésilien) et le record de zéro match perdu. L'engagement entre l'Argentine et le Mexique sera le quatrième de l'histoire des Coupes du monde.

Les deux équipes se sont rencontrées aux éditions Uruguay 1930, Allemagne 2006 et Afrique du Sud 2010. En tout, avec des victoires pour les Sud-Américains, mais les deux dernières fois dans des cas définitifs. Le plus emblématique de la rivalité a été les huitièmes de finale sur le territoire de Teuton, où Maxi Rodríguez a marqué le but gagnant en prolongation. .

México ha sido vencido por Argentina en las tres ocasiones en que se han enfrentado en Mundiales. AFP PHOTO / PATRIK STOLLARZzzzz

« Historiquement, c'est un rival difficile. J'en ai souffert en 2006 en tant que joueur, où ils ont joué un excellent match pour nous et nous avons gagné en prolongation avec le but de Maxi. C'était un match très compliqué. Il a une tradition de Coupe du monde et c'est un rival compliqué », a déclaré Lionel Scaloni, entraîneur argentin, à propos du Tri. Le match sera le deuxième jour du secteur et se jouera le samedi 26 novembre.

La première édition de la Coupe du monde a affronté des Mexicains et des Argentins en phase de groupes. Dans ce tournoi, le match nul tricolore s'est terminé par trois défaites sur trois possibles. Lors du troisième match, le 19 juillet sur le terrain du Centenario Stadium, l'Argentine a marqué une victoire de six buts contre le Mexique par trois.

Les buteurs de l'albiceleste ont été Guillermo Stábile à trois reprises, Adolfo Zumelzú à deux reprises et Francisco Varallo à une. Pour les Américains, Manuel Rosas a marqué avec un double et Roberto Gayón.

Jusqu'à présent, le duel le plus régulier de la trilogie. Le Mexique s'est qualifié pour les huitièmes de finale après avoir terminé deuxième du groupe D (avec le Portugal, l'Iran et l'Angola). L'Argentine en raison d'avoir mené C. Le match s'est déroulé dans l'actuel Red Bull Stadium, dans la ville de Leipzig, le 24 juin.

Après avoir fait match nul dans les 90 premières minutes de match avec des buts de Rafael Márquez et Hernán Crespo, le match a été prolongé. Avant la fin des 100 minutes, Maxi Rodríguez a marqué un but hors des sentiers battus qui, selon les mots du gardien de but mexicain de ce moment, Oswaldo Sánchez, lui a fait des cauchemars. Le score final était de deux points par un.

En Sudáfrica 2010, Argentina venció tres goles a uno a México en los octavos de final y los eliminó por segundo Mundial consecutivo. AFP PHOTO / DANIEL GARCIAzzzz

Le record le plus récent en Coupe du monde. Le 27 juin de cette année-là, l'Argentine et le Mexique se sont à nouveau affrontés en huitièmes de finale du tournoi. Encore une fois, le résultat a jeté l'albiceleste en quarts de finale après avoir gagné par trois buts contre un. Carlos Tévez avec un double et Gonzalo Higuain ont été les buteurs de l'équipe dirigée par Diego Armando Maradona. Pour les Mexicains, Javier Chicharito Hernandez a réduit.

À : Qatar, Équateur, Sénégal et Pays-Bas

B : Angleterre, Sénégal, États-Unis et Europe

C : Arabie saoudite, Argentine, Mexique et Pologne

D : France, repêchage intercontinental (Pérou ou Australie/Émirats arabes unis), Danemark et Tunisie

E : Espagne, repêchage intercontinental (Costa Rica ou Nouvelle-Zélande), Allemagne et Japon

F : Belgique, Canada, Croatie et Croatie

G : Brésil, Serbie, Suisse et Cameroun

H : Portugal, Ghana, Uruguay et Corée du Sud

CONTINUEZ À LIRE :

Le Mexique, l'équipe qui cherche à briser la résistance du cinquième match : cinq choses à savoir sur le deuxième rival de l'Argentine à la Coupe du monde au Qatar