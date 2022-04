Le look de gala et les tweets au milieu du tirage au sort de la Coupe du monde : Sergio Aguero était le protagoniste au Qatar

Le tirage au sort de la Coupe du monde a réuni plusieurs personnalités du football international. L'un d'eux était Sergio Agüero, qui a dû prendre sa retraite de professionnel après avoir souffert d'une arythmie cardiaque alors qu'il venait de signer avec Barcelone en Espagne. Kun n'a jamais perdu le sourire sur son visage malgré cela et a confirmé qu'il assistera à la Coupe du monde Qatar 2022, bien que ne faisant pas partie du personnel d'entraîneurs de Lionel Scaloni comme cela lui a été proposé.

Pendant le gala, l'ancien attaquant a assisté avec sa petite amie Sofía Calzetti dans un look qui a attiré l'attention : costume, gilet et arc. « C'est un autre gilet, maintenant je suis venu avec un nœud », a précisé le Kun, qui s'était montré avec une cravate la veille. « Nous voilà au Qatar », a-t-il tweeté aux côtés d'une image sur le tapis rouge. Agüero a attiré l'attention de plusieurs des personnes présentes et s'est installé dans son siège correspondant avec un rendez-vous à la main : « Dans quel groupe allons-nous ? »

Plus tard, le récit officiel de la Coupe du monde l'a cité avec l'une de ses phrases célèbres. Au lieu de « Allons-nous jouer ? » , ils ont écrit « Allons-nous dessiner ? ». Et l'ancien Manchester City a répondu avec un emoji à lunettes.

À propos du dernier tirage qu'il avait apprécié, il a rappelé : « Je crois qu'on s'entraînait, je n'ai pas vu tout ça. Maintenant que je suis ailleurs, c'est un spectacle. C'est bon, amusant. »

Avant que l'Argentine ne sache que l'Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne, Aguero avait demandé la tranquillité d'esprit : « Nous allons bien. Nous disons de voir qui nous ne voulons pas, mais ils sont également là à froncer les sourcils. Tout le monde sait également que l'Argentine se porte bien aujourd'hui ». Et de conclure : « Nous allons essayer de ne pas faire de l'Allemagne dans le groupe, mais nous devons être calmes, rien ne se passe. Il faut avoir la foi que tout ira bien. »

Enfin, il a utilisé son compte Twitter pour rendre compte en direct du match de l'équipe nationale. Il a précisé la date, l'heure et le stade de chacune des présentations de l'équipe Lionel Scaloni : mardi 22 novembre contre l'Arabie saoudite, à partir de 10 au stade Lusail, samedi 26/11 contre le Mexique, de 16 au stade de l'Éducation et mercredi 30/11 contre la Pologne, de 10 à Lusail .

LES TWEETS DE KUN AGÜERO LORS DU GALA AU QATAR

