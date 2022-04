Le groupe de l'équipe argentine à la Coupe du monde 2022 au Qatar : jours, horaires et stades des trois matches

La fortune des bals a déterminé que l'Argentine faisait partie du groupe C de la Coupe du monde au Qatar et qu'elle partagerait la zone avec Arabie Saoudite, Mexique et Pologne. L'équipe de Lionel Scaloni jouera son premier match le 22 novembre contre l'Arabie Saoudite au stade Lusail.

En cas de progression dans le concours, leurs rivaux en huitièmes de finale quitteront la zone D qui compose la France, le repêchage de Conmebol contre l'Asie (Pérou vs Émirats arabes/Australie), le Danemark et la Tunisie.

Bien que la FIFA ait publié dans l'aperçu un calendrier des matches, qui laisse déjà le chemin de l'équipe nationale marqué, quelques minutes après le tirage au sort, elle a ouvert la porte à quelques changements à court terme : « Le calendrier mis à jour sera publié dans FIFA dès que les stades et les horaires des matchs auront été confirmés. »

Albiceleste avait un groupe accessible, du moins dans le panorama offert par les grosses caisses. Il fera ses débuts contre l'Arabie saoudite, et depuis le ciboire 2 c'était le Mexique (26/11), évitant d'affronter les plus puissants (comme l'Allemagne), même s'il ne faut pas dédaigner le pouvoir des Aztèques, dirigé par une vieille connaissance : le Tata Martino. Et le troisième adversaire était la Pologne (30/11), l'équipe qui a pour drapeau Robert Lewandowski, attaquant du Bayern Munich qui vient de se battre avec Lionel Messi pour les prix du meilleur footballeur 2021 : le Flea a remporté le Golden Ball et le Pole a remporté le prix FIFA The Best.

La délégation, dirigée par DT Lionel Scaloni avec son personnel d'entraîneurs (Walter Samuel, Roberto Ayala, entraîneur physique Luis Martín et Pablo Aimar) et Claudio Tapia, président de l'AFA (avec d'autres managers tels que Luciano Nakis et Víctor Blanco, employés et administrateurs) est partie satisfaite, mais prudemment, sans renverser les rivaux. Dans une Coupe du monde, ses membres savent que cela peut être une grave erreur.

« Ce que j'ai joué, nous allions l'accepter. C'est un groupe avec des équipes difficiles. Le Mexique est un rival difficile que nous connaissons ; la Pologne a fini par bien battre la Suède et l'Arabie a très bien marqué. Nous respectons tout le monde, nous croyons logiquement que nous pouvons bien faire, que nous pouvons faire une bonne phase de groupes, mais le respect est le maximum », a déclaré le Gringo.

Ensuite, il s'est concentré sur les Aztèques, avec qui l'équipe nationale prévoyait de jouer un match amical, ce qui sera désormais exclu. « Le Mexique est historiquement un rival difficile. J'en ai souffert en 2006 en tant que joueur, ils ont joué un excellent match pour nous, nous avons gagné en prolongation avec un but de Maxi (Rodríguez). C'était un match très compliqué. Il a une tradition de Coupe du monde et est un rival compliqué. La Pologne est une bonne équipe, avec des joueurs connus et de haut niveau. A priori, nous avons des chances, comme nous l'aurions fait si un autre jouait parce que nous avons concouru sur un pied d'égalité », a-t-il conclu.





L'AGENDA DE L'ARGENTINE À LA COUPE DU MONDE

• DATE 1 :

Mardi 22 novembre

16h : Argentine vs Arabie Saoudite (Stade Lusail)





• DATE 2 :

Samedi 26 novembre

10h : Argentine vs Mexique (stade Education City)





• DATE 3

Mercredi 30 novembre

16h : Argentine vs Pologne (Stade Lusail)





* Heure de l'Argentine

