Le Centre national pour l'identification humaine disposera de toutes les avancées technologiques et scientifiques : AMLO

Au cours de la conférence du matin du vendredi 1er avril, le président Andrés Manuel López Obrador a évoqué la proposition qu'il a envoyée à la plénière de la Chambre des députés dans laquelle il envisage de créer le Centre national d'identification humaine dans le but d'aider les autorités à rechercher, et si identification nécessaire, aux personnes disparues.

Afin d'atténuer et d'améliorer la recherche de personnes, le président a envoyé aux législateurs de l'enceinte de San Lazaro une lettre dans laquelle il expliquait les raisons de la formation de cette nouvelle organisation. L'un des principaux est de donner et de rechercher à chaque citoyen le droit d'être recherché.

« Cette initiative a été envoyée au Congrès pour créer ces centres d'identification des personnes disparues avec toutes les avancées technologiques et scientifiques. C'est quelque chose qui va beaucoup aider dans la recherche des personnes disparues. C'est une initiative préparée par le sous-secrétaire à l'intérieur, la zone qui travaille tous les jours sur le sujet », a commenté depuis le Palais national.

La lettre du président se lit comme suit : « Selon la Cour interaméricaine des droits de l'homme, le droit à la vérité est inclus dans le droit de la victime ou des membres de sa famille d'obtenir des organes compétents de l'État la clarification des actes de violation et les responsabilités correspondantes, par le biais du enquêtes et poursuites ». C'est là un argument en faveur de la création du Centre.

Le Comité des Nations Unies sur les disparitions forcées (CED) s'est rendu au Mexique fin 2021 pour évaluer la situation. Dans son rapport ultérieur, l'agence s'est dite préoccupée par la réalité du pays où les autorités reconnaissent 95 000 personnes disparues et 52 000 décès non reconnus.

Juste au cours des onze jours que CED a parcouru le territoire mexicain, plus d'une centaine de personnes ont disparu. Les membres de la délégation ont souligné la volonté des gouvernements de leur rendre visite et les mesures qui ont été mises en œuvre ces dernières années dans le but d'atténuer le phénomène social. Cependant, il les a exhortés de toute urgence à prendre des mesures plus efficaces et plus rapides.

« Il s'agit de notre première visite dans un pays conformément à l'article 33 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Le Comité souligne l'importance de l'acceptation par le Mexique de cette visite, qui témoigne clairement de l'ouverture de l'État à l'examen et au soutien internationaux.

« Nous reconnaissons que certains progrès juridiques et institutionnels ont été réalisés ces dernières années ; cependant, les disparitions forcées restent répandues et l'impunité est presque absolue », a déclaré le CED dans son rapport.

Selon Karla Quintana Osuna, Commissaire nationale à la recherche des personnes disparues, le Mexique représente 80 % des cas de décès non reconnus dans seulement 10 entités : Basse-Californie, Mexico, État du Mexique, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa et Sonora.

