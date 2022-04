La victoire de la Pologne sera la clé pour le Mexique ; ils voient qu'il est possible de progresser au Qatar malgré le fait qu'ils partagent un groupe avec l'Argentine

Soccer Football - World Cup - Concacaf Qualifiers - Mexico v United States - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - March 24, 2022 Mexico players line up during the national anthems before the match REUTERS/Henry Romero

Pour les commentateurs et analystes sportifs mexicains, il est possible de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar après avoir appris que les rivaux de l'équipe dans le groupe C sont l'Argentine, la Pologne et l'Arabie saoudite.

Bien que le Mexique ait un bilan négatif dans ses championnats du monde contre l'albiceleste, ils ont estimé que le football mexicain devrait essayer de rivaliser avec l'équipe qui a été deux fois championne. Ils ont également souligné que Gerardo Martino était déjà directeur technique de l'équipe dirigée par Messi, il devrait donc trouver la formule pour le neutraliser.

En outre, ils étaient optimistes quant à la capacité de l'équipe mexicaine à vaincre les équipes polonaise et arabe et ont souligné que parmi les deux, l'équipe européenne pouvait représenter le plus grand obstacle, mais ils ont souligné qu'ils pouvaient gagner les trois points.

Alberto Lati, l'un des journalistes ayant le plus d'expérience dans les événements sportifs, a déclaré que la difficulté n'était pas plus grande que celle des précédents championnats du monde et a clairement indiqué que l'essentiel pour se qualifier pour le prochain tour serait que l'équipe mexicaine fasse preuve de personnalité et d'une bonne niveau de jeu.

Pour David Faitelson, le Mexique a été sauvé d'être dans le groupe de la mort et ce sera un luxe d'affronter l'Argentine, où l'entraîneur de l'équipe aztèque, Gerardo Tata Martino, doit démontrer l'évolution de son effectif face à l'équipe qu'il a lui-même dirigée par le passé. Cependant, il a estimé que l'équipe nationale jouera la passe contre la Pologne, qu'il affrontera lors de son premier match.

Il a ajouté que même s'ils ont un niveau très égal, « la Pologne est le véritable objectif de l'équipe nationale mexicaine. Le battre dans sa présentation est essentiel pour avoir un avenir prometteur à cette Coupe du monde. »

Pour sa part, José Ramón Fernández a convenu qu'il n'y a pas de groupe de mort dans cette joute de la coupe du monde et a souligné que pour la combinaison tricolore,

Oswaldo Sánchez, ancien reporter mexicain et actuel commentateur à la télévision, a déclaré que le groupe n'était pas si difficile et a convenu que gagner l'équipe nationale polonaise le 22 novembre sera crucial pour les aspirations à se qualifier pour le deuxième tour, un exemple qui pourrait même être atteint avec quatre points en phase de groupes. L'ancien gardien de but qui a connu une élimination contre l'Argentine a déclaré que c'était une opportunité pour le Mexique de se revendiquer aux championnats du monde.

El delantero argentino Sergio Aguero estuvo presente en el sorte. (FOTO: REUTERS/Carl Recine)

Paco Villa, un autre des conteurs et commentateurs les plus populaires, s'est montré plus réservé et a prévenu que le Mexique devrait améliorer son niveau, cependant, il avait bon espoir que la passe en huitièmes de finale soit obtenue.

Vanessa Huppenkothen a souligné que dans ce groupe, le drapeau tricolore aura l'occasion d'affronter Messi et Lewandowski, deux des meilleurs attaquants du monde, et a déclaré que pour être le meilleur, il faut battre les meilleurs.

Emanuel Tito Villa, ancien joueur et analyste argentin à la télévision mexicaine, a montré son amour pour l'équipe nationale mexicaine en enfilant le maillot du Mexique, même s'il n'a pas osé avancer une prévision.

Son compatriote et partenaire de télévision, Damián Zamogilny a clairement exprimé son désir de victoire du Mexique sur l'Argentine, car bien que sa nationalité soit sud-américaine, il a reconnu que sa vie est restée dans notre pays, où il est arrivé pendant 22 ans.

Pour Adriana Monsalve, journaliste sportive au TUDN, le fait que l'Argentine fasse partie du même groupe est l'occasion de se venger du Mexique.

Carlos Guerro, un autre des journalistes les plus en vue de TV Azteca, a supposé que l'équipe de Tata se qualifierait pour le second tour et pourrait dans ce cas affronter la France, le Danemark, la Tunisie, le Pérou, les Émirats arabes unis ou l'Australie.

CONTINUEZ À LIRE :