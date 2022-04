La vague de violence dans l'État de Guerrero révèle l'inefficacité de la Garde nationale

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Bags containing human remains are stacked inside a car after the severed heads of six men were discovered atop the car, as police secures the crime scene, in Chilapa, Mexico March 31, 2022. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Le dernier jour de mars, l'horreur s'est concentrée sur l'une des municipalités les plus violentes de Guerrero. Chilapa (au centre est de l'entité) s'est réveillé avec une scène macabre : six têtes placées dans l'auvent d'une camionnette, plusieurs sacs en plastique contenant des restes humains et un mantra de la drogue qui avertissait que la drogue, les enlèvements ou les charges au sol ne sont pas autorisés.

Avec le même mode, il y a près d'une semaine, trois ont été retrouvés décapités dans la région d'Iguala et au début du mois, deux étaient sans tête dans le joyau touristique d'Acapulco.

Guerrero, limitrophe de l'État du Mexique et du Michoacán, souffre de la flambée de violence : le différend entre les groupes criminels de Los Ardillos et Los Rojos, malgré le déploiement de la Garde nationale, une force de sécurité née en 2019 dans le but de contrôler violence.

Les agents patrouillent l'entité, principalement la municipalité de Chilapa, depuis janvier 2020, date à laquelle 10 musiciens indigènes ont été tués, abandonnés sur une route rurale. La tragédie a conduit à l'intégration de groupes d'autodéfense, y compris des mineurs.

Depuis cette date, à au moins deux reprises, en décembre 2021 et février 2022, les habitants de Chilapa ont affronté et désarmé des soldats pour quitter la région.

Chilapa, Guerrero. Se encontraron seis cabezas y narcomantas

La violence dans l'État de Guerrero remonte à juillet 2014, lorsque des membres de Los Ardillos et Los Rojos ont été victimes de balles. Deux mois plus tard, en septembre de la même année, 43 élèves de l'école normale d'Ayotzinapa ont été portés disparus.

La sécurité de l'année suivante n'était pas meilleure. En 2015, des membres de la Police communautaire Justice et Paix, liés au groupe Los Ardillos, ont fait irruption dans les rues de Chilapa malgré la présence d'éléments de sécurité. Selon les chiffres relatifs aux disparitions forcées, au moins 32 personnes ont été élevées dans le cadre de ce raid.

L'une des plus grandes opérations menées dans le Guerrero, qui s'étend de Chilapa à la municipalité voisine de Zitlala, a été menée en 2016, avec la participation de 3 500 membres de l'armée, de la police fédérale éteinte, de la marine et de la police d'État.

Police and forensic technicians stand at a crime scene next to bags containing human remains after the severed heads of six men were discovered atop a car, in Chilapa, Mexico March 31, 2022. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Dans un rapport publié par The International Crisis Group sur la situation de la violence dans l'État, il est rapporté qu'au moins 40 groupes se battent pour une portefeuille criminel avec des taux d'impunité très élevés.

La prolifération des organisations criminelles dans l'État remonte à la mort du pivot mexicain, Arturo Beltrán Leyva en 2009, qui a porté un certain coup au nid de frelons. Certaines des anciennes séquences du leader de Beltran Leyva ont été laissées d'une part, d'autres de l'autre. C'est de là que viennent Los Rojos, puis Los Chiefes.

Les écureuils, quant à eux, sont une bande de ravisseurs qui ont grandi. Leur premier leader, Celso Ortega, s'appelait The Squirrel. Son fils était député local du PRD.

La carte de localisation des cellules criminelles mise à jour en janvier 2020 par le ministère de la Sécurité publique place le cartel de Jalisco Nueva Generación dans la Sierra de Guerrero, où il a eu des affrontements avec des membres de la famille Michoacán.

Le contrôle des territoires est également contesté par des gangs tels que Los Viruses, Los Capuchinos, New People - le bras armé du cartel de Sinaloa -, le cartel indépendant d'Acapulco (CIDA) et Guerreros Unidos.

Selon l'analyse de l'International Crisis Group, l'approche en matière de sécurité adoptée par le gouvernement d'Andrés Manuel López Obrador a été erratique, ses programmes visant à rendre le monde criminel moins attrayant pour les jeunes n'ont pas fonctionné, la Garde nationale reste un rêve et les plans pour nettoyer les forces fédérales sont toujours en ondes.

CONTINUEZ À LIRE :