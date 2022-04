La Pologne, l'équipe du meilleur buteur : cinq faits à savoir sur le troisième rival de l'Argentine à la Coupe du monde au Qatar

Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Path B Playoff Final - Poland v Sweden - Silesian Stadium, Chorzow, Poland - March 29, 2022 Poland's Robert Lewandowski celebrates scoring their first goal with Jan Bednarek and Kamil Glik REUTERS/Kacper Pempel

La Pologne sera la rivale de la clôture de la phase de groupes de l'équipe nationale argentine le mercredi 30 novembre au stade Lusail : les deux forment le groupe C de la Coupe du monde au Qatar avec le Mexique et l'Arabie saoudite.

La qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar a posé de nombreux problèmes à la Pologne. Elle n'a pas été favorite pour gagner son groupe dans les qualifications en le partageant avec l'Angleterre, et elle a souffert jusqu'à la dernière date, où elle a assuré la deuxième place deux points au-dessus de l'Albanie. Dans la phase suivante, il se qualifie pour le match culmine en disqualifiant la Russie puis en battant la Suède 2-0 avec catégorie et assurant ainsi son passage à la prochaine Coupe du monde.

Czesław Michniewicz, l'entraîneur, exige que ses joueurs soient en excellente condition physique pour remplir l'un des piliers de sa tactique, qui est d'être dominant et de mettre beaucoup de pression sur l'adversaire, en veillant à ce qu'il n'ait pas de place pour jouer son jeu. Une autre caractéristique principale est qu'il aime jouer avec deux attaquants pour tirer le meilleur parti de la bannière de l'équipe, Robert Lewandowski.

« L'élément de base absolu de notre jeu dans l'attaque doit être de nourrir Lewandowski et les autres attaquants », a-t-il expliqué lors de plusieurs conférences de presse. Et d'ajouter du privilège d'avoir l'attaquant du Bayern Munich dans l'effectif : « Nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller ce potentiel. Non seulement la Pologne possède le meilleur « tireur d'élite » au monde, mais dans l'ensemble, elle dispose d'un très haut niveau d'attaquants parmi lesquels choisir. »

1) Un entraîneur flexible avide de gloire

L'entraîneur célèbre sa qualification pour le Qatar (Photo : Reuters)

Début 2022, Pablo Sousa a été licencié et remplacé par Czesław Michniewicz. L'entraîneur polonais a eu beaucoup de tirs au niveau local et est surnommé « Mourinho » en raison des similitudes avec l'entraîneur portugais. Dès la première conférence de presse, il a directement pointé du doigt l'ego polonais parlant des grandes traditions du pays et faisant même référence au pape Jean-Paul II dans le but d'obtenir rapidement le soutien du public.

Le principal changement qui a mené à son arrivée sur le banc des remplaçants, en plus de la mentalité positive qu'il essaie toujours d'inculquer, était tactique. Élevé dans l'excellente école locale d'entraîneurs, il utilise un entraînement hybride très flexible qui pourrait être planté comme un 3-4-3 en nombre. La Pologne joue désormais avec trois défenseurs lorsqu'ils avancent, passant à quatre et même une ligne de cinq lorsqu'ils n'ont pas le ballon.

Sur le court, le début de son mandat a toutefois été axé sur la réalisation de la qualification pour la Coupe du monde. Des doutes ont commencé à tomber sur le directeur technique en raison de son style ambitieux. Czesław, cependant, n'a jamais changé d'attitude ou de croyances et a toujours été convaincu qu'il peut tirer le meilleur parti de cette génération de joueurs.

En tant que professionnel qui croit au travail acharné et à une bonne communication, il est important pour Michniewicz de se concentrer d'abord sur l'être humain, puis sur le joueur. Il indique aux joueurs à quel point ils sont importants dans leurs plans et qu'ils parlent couramment quatre langues au total.

2) La nécessité d'un bond en avant dans les compétences hiérarchiques

L'équipe nationale polonaise est arrivée dernière du groupe E lors du dernier Championnat d'Europe (Photo : Reuters)

La riche histoire de l'équipe nationale polonaise aux niveaux mondial et continental a connu de forts hauts et bas ces dernières années. L'urgence d'organiser un grand concours est devenue plus une nécessité qu'un désir. Au premier tour de la récente Coupe d'Europe, qui n'a récolté qu'un point et a également été éliminée en phase de groupes en Russie 2018, l'encours de la dette est énorme.

Nous devons revenir à l'Euro 2016 pour assister à un quart de finale pour la Pologne, au cours duquel elle s'est inclinée face au Portugal, qui serait finalement champion. Il a ensuite souligné la triste performance de l'édition 2012, dans laquelle il était à la maison avec l'Ukraine et a également été laissé de côté avec une autre mauvaise performance dans la phase initiale. Les espoirs et les pressions sont concentrés sur Robert Lewandowski, qui espère être le leader de l'équipe qui cherchera à répéter les exploits polonais des Championnats du monde en Allemagne 1974 et en Espagne 1982.

3) Robert Lewandowski, la terreur des archers

Robert est la grande figure de la Pologne et est responsable du port de la cassette du capitaine (Photo : Action)

Si la Pologne peut rêver de grandes choses, c'est grâce à l'énorme talent de son avant-centre. L'ancien entraîneur a admis à plusieurs reprises avoir planifié un système de jeu chargé de nourrir Robert Lewandowski, qui saison après saison démontre sa puissance devant le but avec le maillot du Bayern Munich.

L'athlète de 33 ans est déjà le meilleur buteur et le joueur ayant le plus de présences dans l'histoire de la Pologne. Avec un but dans le match décisif contre la Suède, il était également chargé de faire le premier pas vers le Qatar 2022. « Bravo à l'équipe, bravo aux fans ! Tout est possible lorsque vous vous battez jusqu'au bout et que vous croyez en la victoire. On va à la Coupe du monde », a-t-il écrit sur son compte Instagram aux côtés d'une photo sur laquelle on le voit célébrer vers la tribune pleine de fans.

Cependant, à plusieurs reprises, il a été critiqué pour ne pas avoir bien représenté le pays dans les grands partis. C'est le gros problème de la Pologne : face aux grandes puissances, la hiérarchie pèse toujours de l'autre côté et c'est là que Robert se sent le plus seul. Cette fois, avec un système de jeu plus huilé et flexible, il espère briser sa marque de la Russie et franchir la phase de groupes.

4) Le pilote du milieu de terrain : Piotr Zielinski

Le volant de Naples est chargé d'unir la défense et l'attaque au sein d'une équipe généralement divisée (Photo : Reuters)

Bien que Piotr Zielinski soit un architecte au milieu de la campagne, il n'est pas un leader naturel. Le talentueux volant du Napoli parle souvent de son jeu, et c'est sans aucun doute ce qu'il fait cette saison, où il continue de faire la moyenne de grands nombres tant dans les buts que dans les passes décisives.

« Zielinski est un joueur exceptionnel », a déclaré Michniewicz à propos du milieu de terrain. Et d'ajouter, donnant un exemple : « J'ai entendu un jour Pep Guardiola parler de Phil Foden. Il a dit qu'il était un génie, un talent exceptionnel. Mais pour atteindre le plus haut niveau mondial, vous devez savoir quand changer le rythme du jeu. C'est Piotr qui l'a. Il voit tout. Il sent parfaitement l'espace entre ses coéquipiers et l'adversaire. Il possède un sens du temps incroyable et la géométrie des tons. Vous pouvez ralentir ou accélérer le jeu en un seul passage. C'est un très beau footballeur. Parfois, il a juste besoin d'un peu plus d'adrénaline. Nous allons essayer de le faire. »

Il n'y a aucun doute dans toute l'Italie sur le talent de Zielinski. Barcelone le voulait après tout et même Jürgen Klopp lui a envoyé un jour un hélicoptère pour parler d'un transfert à Liverpool. Zielinski est le diamant de la Pologne au grand cœur. Tout le pays s'attend à ce qu'il brille de mille feux au Qatar.

5) Deux participations à ne pas oublier

La Pologne a atteint la troisième place de la Coupe du monde en Allemagne fédérale en 1974

Le Qatar sera la dixième participation de l'équipe nationale polonaise aux Coupes du monde. Les deux présences les plus importantes du pays européen dans le plus haut événement de football ont été générées en Allemagne fédérale 1974 et en Espagne 1982, quand à ces deux occasions, il est arrivé à la troisième place, surprenant la planète entière. Une génération extrêmement talentueuse qui est restée sur le point de disputer le match pour le titre : les locaux et l'Italie ont été les bourreaux de l'espoir.

En outre, il met en évidence un deuxième tour en Argentine 78 ′ et les huitièmes de finale à la fois en France 38 ′ et au Mexique 86 ′. Malheureusement, lors de ses trois dernières représentations, qui étaient en Corée-Japon 02 ′, Allemagne 06 ′ et Russie 18 ′, il a fini par partir en phase de groupes.